Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Метан methanum болотный газ

Метан - methanum - болотный газ


09.08.2017 Подводная мерзлота быстро истончается из-за столкновения с айсбергами
14.03.2016 "Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу
30.07.2013 Землетрясения могут «зажарить» Землю
19.09.2012 Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты?
05.09.2012 Человечеству удалось "укротить" метан
30.08.2012 Сколько метана скрывают антарктические льды?
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу
16.08.2012 Найден способ экологически чистого сжигания метана
15.08.2012 Больные деревья - новый источник парникового газа
06.06.2012 Метан на Марсе – это не признак жизни
22.04.2011 Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм?
17.09.2010 Метан может заменить нефть уже через пять лет
10.08.2009 Марс запутал земных теоретиков
26.02.2009 Вдоль побережья Сибири обнаружены существенные эмиссии метана из океанских отложений
20.03.2008 На планете за пределами Солнечной системы впервые обнаружен метан
13.02.2008 На планете в иной системе обнаружена органика
16.11.2007 Испытан метан-кислородный ракетный двигатель
27.03.2007 Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
08.09.2006 Сибирские озера таят угрозу миру
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
12.01.2006 “Космическая” молекула открывает свои секреты
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?
13.12.2005 Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения
04.08.2005 На Марсе много метана
08.07.2005 Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта
07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют
16.05.2005 Титан: картина проясняется
21.02.2005 Жизнь на Марсе: напряжение нарастает
22.09.2004 Сенсация: оазисы жизни на Марсе

Публикаций - 341, упоминаний - 447

Метан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 23
6927 6
Галактика - Корпорация 1410 5
Орбита 277 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 5
Microsoft Corporation 23395 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 4
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 3
Spirit DSP - Спирит Корп 443 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Samsung Electronics 9667 2
Цифра ГК 2132 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Biocad - Биокад 55 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Восход ФГБУ НИИ 598 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 1
Профотек 14 1
Tonk - Тонк ГК 44 1
Прогноз 1647 1
Datadvance - Датадванс 17 1
СуперОкс 4 1
Ростех - Азимут 42 1
Virgin Group 140 1
Seldon - Селдон 17 1
Google LLC 10865 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Macroscop - Сателлит Инновация 16 1
Pirit - Пирит 80 1
H2O 17 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 13 1
Epicor Software Corporation 162 1
Числовая механика 10 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand 47 1
Rubius - Рубиус групп 5 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 87
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 30
ЕКА Топливная компания 139 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 7
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 41 4
Точка 3765 4
Газпром ПАО 1144 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
Викинг 34 2
Георезонанс 2 2
Газпром газомоторное топливо 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 2
Royal Dutch Shell - Шелл 188 2
Германий 27 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 1
Национальные приоритеты АНО 13 1
Cybernaut 4 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Сплит 158 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Новард УК - Novard 72 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Завод Премиксов №1 1 1
Градиент 81 1
Резонанс НПП 341 1
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 1
Northrop Grumman 201 1
General Dynamics 55 1
SIA EGG ENERGY 1 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Президент Российской Федерации 3492 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 4
Правительство Удмуртской Республики 92 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 75 2
Правительство Москвы 1965 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области 41 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 2
Администрация Курской области 14 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Кабинет министров Украины 96 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 42 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 66 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
Администрация Псковской области 29 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области 25 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 1
Ивановская областная Дума 5 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 43 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 23
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 9
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 1748 7
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1769 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 4
Освещение - яркость источника света 582 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1800 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 3
Crowdsourcing - Краудсорсинг 124 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 241 3
Тонкий клиент - Thin client 2139 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9019 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 29
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 17
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 13
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 11
ЭОС Дело СЭД 202 11
LG 75SM99 7892 8
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 7
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 6
Microsoft Windows 2000 12612 6
NASA New Horizons 85 5
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 107 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 3
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 190 3
Linux OS 8153 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 3
Microsoft Office 3405 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 3
Microsoft Skype 1965 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 285 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Космодром Байконур 1053 2
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 2
Apple iPhone 6 6131 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Исанин Антон 29 6
Орловский Виктор 344 2
Песков Дмитрий 96 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 146 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 15 1
Белов Василий 22 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 4 1
Левиков Антон 68 1
Kaper Markus - Капер Маркус 2 1
Зубков Виктор 49 1
Почкаев Евгений 9 1
Герасимов Генрих 2 1
Южаков Лев 5 1
Шахова Наталья 1 1
Митрофанов Игорь 3 1
Костин Максим 1 1
Левиев Михаил 4 1
Еремец Михаил 2 1
Nordlund Frederic - Нордлунд Фредерик 1 1
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 1
Trujillio Chad - Трухильо Чад 4 1
Антонов Михаил 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Натрусов Артем 191 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
Ройфман Роман 16 1
Нестеров Алексей 85 1
Богачев Игорь 177 1
Беляев Владислав 66 1
Кучик Евгений 17 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 24 1
Андрианов Павел 59 1
Федотов Алексей 8 1
Апин Михаил 10 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Воронцов Алексей 14 1
Брыкин Арсений 46 1
Мизун Даниил 10 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 132
Солнечная система - Solar system 2449 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 63
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 61
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 50
Сатурн - Титан (спутник) 424 38
Россия - РФ - Российская федерация 121478 31
Европа 21235 26
Луна - спутник Земли 1316 17
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 16
Юпитер - планета Солнечной системы 532 14
Германия - Федеративная Республика 11760 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 10
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
Чили - Республика 449 10
США - Колумбия - Вашингтон 1217 9
Япония 12847 9
Канада 4697 9
Нептун - планета Солнечной системы 191 9
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 8
Арктика - Арктический регион 478 8
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 7
США - Калифорния 4511 7
Земля - Южное полушарие 153 7
Венера - планета Солнечной системы 270 6
Италия - Итальянская Республика 4211 6
Земля - Северное полушарие 139 5
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 5
Мировой океан - World Ocean 485 5
Нидерланды 3287 4
Сатурн - планета Солнечной системы 132 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Антарктида - Южный полюс 207 4
США - Аляска 237 4
Сатурн - Энцелада (спутник) 120 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 44
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 41
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 21
Топливо - Контроль топлива 1466 20
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 18
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 10
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 10
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1089 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 9
Энергетика - Energy - Energetically 4158 9
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 8
Зоология - наука о животных 2299 8
Градус Цельсия 260 8
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 8
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 7
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 74 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 6
Пропан - propanum 17 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 5
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 864 4
Физика - Physics - область естествознания 2423 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 2315 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 4
НКО - Некоммерческая организация 275 3
New Scientist 1447 13
Nature 795 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Phys.org 973 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Space Daily 528 4
TerraDaily 141 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Future - Space.com 195 2
ScienceDaily 400 2
The Engineer 79 1
Scientific American 80 1
PhysicsWorld 90 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
NEWSru.com 229 1
ТВ-Новости АНО 5 1
Geophysical Research Letters 27 1
Astrobiology - Международный астробиологический журнал 1 1
EurekAlert 270 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 66 1
National Geographic 84 1
91Mobiles 1685 1
AP - Associated Press 1994 1
The Guardian - Британская газета 339 1
NYT - The New York Times 999 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
500 Startups 14224 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 5
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 19
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 123 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 1
Armagh Observatory & Planetarium - Обсерватория Армаг - Арманская обсерватория 2 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
Академгородок Новосибирск 102 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
МТС Телеком Идея 52 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще