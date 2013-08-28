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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лавочкина НПО
Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина
Публикаций - 108, упоминаний - 152
Лавочкина НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Перминов Анатолий 124 7
|Иванов Сергей 356 3
|Ковалев Игорь 26 2
|Левиков Антон 68 2
|Ухлинов Леонид 58 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Медведев Александр 9 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Рахманов Максим 47 2
|Славин Борис 29 2
|Беспалов Виктор 8 2
|Драгунов Алексей 7 2
|Иншаков Дмитрий 41 2
|Миллер Сергей 43 2
|Зеленков Юрий 20 2
|Крикалев Сергей 24 2
|Громов Олег 8 2
|Борн Александр 6 2
|Тойменцев Павел 5 2
|Гуревич Дмитрий 14 2
|Краснов Александр 51 2
|Михайлов Александр 30 2
|Новодворский Алексей 103 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Иванников Виктор 19 2
|Алексин Михаил 18 2
|Бартунов Олег 32 2
|Комиссаров Дмитрий 169 2
|Калиниченко Михаил 17 1
|Суетин Николай 8 1
|Лончаков Юрий 23 1
|Габриэль Владимир 9 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Путин Владимир 2452 1
|Носенко Юрий 7 1
|Поляков Алексей 15 1
|Подзолко Михаил 1 1
|Калинин Александр 119 1
|Марьин Сергей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru