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Лавочкина НПО
Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина



28.08.2013 «Ланит» внедрит решения Siemens PLM Software в НПО им. С.А. Лавочкина
09.04.2010 Safe’n’Sec Enterprise Suite защищает НПО им. С.А. Лавочкина от утечек и вирусов
03.03.2009 Начинается реализация совместной российско-индийской лунной программы
23.10.2008 Состояние проекта "Спектр-Р" обсудили на конференции
24.08.2007 "МАКС-2007": российская межпланетная станция готовится к полёту на Фобос
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
28.09.2006 В России создается космический метеокомплекс "Электро"
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре
22.08.2005 Надувной космический «парашют» запустят в сентябре

Публикаций - 108, упоминаний - 152

Лавочкина НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 703 8
Совзонд - Sovzond 112 6
GeoEye 85 5
DigitalGlobe 124 5
Globalstar - Глобалстар 155 4
Esri 156 3
Scanex - Сканэкс 238 3
IBM - International Business Machines Corp 8733 3
Ростех - Ростехнологии 2399 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 3
Oracle Corporation 5828 3
SAP SE 4384 3
Bentley Systems 54 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 565 2
Siemens AG - Сименс Россия 2263 2
Dassault Systemes 183 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 131 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1415 2
Microsoft Corporation 21285 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 2
Парус Корпорация 390 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 82 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 532 2
Trimble 46 2
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 42 1
Boston Dynamics 34 1
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 18 1
CIMdata 8 1
IBS Platformix - СИЛА 20 1
Luxoft - Люксофт 267 1
IBM Global Services 113 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 102 1
Google - Keyhole 31 1
Google LLC 9581 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 729 1
Cisco Systems 4651 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 141 1
Capgemini Consulting 117 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 90 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 477 18
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 244 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 4
EADS Astrium 143 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 3
Arianespace 83 3
Банк Зенит 195 3
Ростех - Вертолеты России 127 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 202 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 2
DHL Express 110 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод 16 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 195 2
Русский Страховой Центр 8 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 2
Boeing 931 2
Газпром Газэнергосеть 9 2
Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 5 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 4 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - Германский аэрокосмическим центр 2 1
Туполев ПАО 25 1
Татнефть 169 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 1
Башнефть ПАО АНК 112 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 92 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
Алроса АК 99 1
Уралкалий ПАО 82 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 45
МКС - Международная космическая станция 1383 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1493 5
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 89 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 2
Правительство РФ 3966 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 156 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
Президент Российской Федерации 2144 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 616 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 298 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2036 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 957 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 128 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
Рособоронэкспорт 66 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 4
ГИС-Ассоциация 231 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 170 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 192 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 285 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1013 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 178 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 783 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3718 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 263 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 29 1
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 174 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 139 1
Космодром Байконур 1004 24
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 17
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2129 6
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 2
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 87 2
ESA VEX - Venus Express 70 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 48 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 350 2
Siemens Teamcenter 50 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 2
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 2
Google Android 11606 1
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 1
SAP Ariba 273 1
GeoEye - космический спутник 57 1
МКА - Малые космические аппараты 23 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 68 1
Stafory - робот Вера 33 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 684 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Microsoft Windows 98 331 1
Esri ArcGIS 121 1
Аскон Лоцман:PLM 56 1
Стрелка - Транспортная карта 137 1
Apache OpenOffice 440 1
Java - Язык программирования 2447 1
Symbian OS 1385 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1683 1
Перминов Анатолий 124 7
Иванов Сергей 356 3
Ковалев Игорь 26 2
Левиков Антон 68 2
Ухлинов Леонид 58 2
Адмиральский Сергей 39 2
Медведев Александр 9 2
Шалманов Сергей 199 2
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Славин Борис 29 2
Беспалов Виктор 8 2
Драгунов Алексей 7 2
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Борн Александр 6 2
Тойменцев Павел 5 2
Гуревич Дмитрий 14 2
Краснов Александр 51 2
Михайлов Александр 30 2
Новодворский Алексей 103 2
Герасимов Андрей 24 2
Шершульский Владислав 22 2
Иванников Виктор 19 2
Алексин Михаил 18 2
Бартунов Олег 32 2
Комиссаров Дмитрий 169 2
Калиниченко Михаил 17 1
Суетин Николай 8 1
Лончаков Юрий 23 1
Габриэль Владимир 9 1
Щеголев Игорь 684 1
Путин Владимир 2452 1
Носенко Юрий 7 1
Поляков Алексей 15 1
Подзолко Михаил 1 1
Калинин Александр 119 1
Марьин Сергей 4 1
Земля - планета Солнечной системы 6558 51
Россия - Российская федерация - РФ 90449 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1182 15
Германия - Федеративная Республика 7863 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 13
Луна 1159 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 628 10
Солнечная система 2013 10
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Индия - Республика 4111 9
Италия - Итальянская Республика 2921 9
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Казахстан - Республика 4175 8
Канада 3063 7
Япония 8062 7
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 35 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 6
Нидерланды 2031 6
Венера - планета Солнечной системы 254 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 5
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 124 5
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Бразилия - Федеративная Республика 1901 4
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