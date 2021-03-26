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Закавказье


26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 1
25.07.2019 «Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред 1
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
28.03.2019 МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака 1
21.12.2018 «Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей 1
22.11.2018 «Лаборатория Касперского» помогает отряду «Лиза Алерт» искать пропавших людей 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 2
08.02.2018 Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner 1
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 2
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
14.12.2016 «Крок» создал виртуальную модель «умной фермы» 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
15.11.2016 «Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security 1
03.06.2016 Navitel обновил карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
26.04.2016 Борис Дубов возглавил Департамент по маркетингу и Департамент по операциям в странах СНГ в «Xerox Евразия» 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 1
02.12.2015 В российском Acer при таинственных обстоятельствах сменился гендиректор 1
07.10.2015 «Лаборатория Касперского» и «Новые облачные технологии» договорились о технологическом партнерстве 1
07.07.2015 Navitel выпустил обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
23.12.2014 Wallet One выходит на рынок Грузии с мультивалютным электронным кошельком 1
02.12.2014 46% атак с использованием вредоносного ПО привели к потере бизнес-информации в 2014 г. 1
29.11.2014 i20 млн составил средний ущерб от ИБ-инцидента компаний СМБ в России в 2014 г. 1
23.09.2014 ФСБ в приказе для операторов персональных данных так и не учла мнение отрасли 1
20.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
28.01.2014 Рынок услуг связи в СНГ в 2013 г. показал едва заметный рост 1
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ 1
23.05.2013 Pantum открыла представительство в Москве 1
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 1
13.11.2012 ActiveCloud by Softline предлагает Kaspersky Small Office Security по подписке 1
09.08.2012 СМБ-компании называют соцсети главным источником угроз ИБ 1
02.08.2012 Россия: 28% СМБ-предприятий вынуждены использовать бесплатное и нелицензионное ПО 1
22.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1

Публикаций - 73, упоминаний - 82

Закавказье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Microsoft Corporation 11110 2
Информсвязь Казахстан 3 1
Atrinity - Атринити 21 1
Амтел-Сервис 34 1
Toluna 5 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
SoftwareONE Group 97 1
Samsung Electronics 5686 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит ГК 1158 1
Крок 1221 1
Acronis - Акронис 364 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Астерос - Asteros 531 1
MONT - МОНТ 60 1
IBM 3546 1
Лиза Алерт 18 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Kubernetes 307 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
Google Android 10751 5
Kaspersky Total Space Security 38 4
Kaspersky Work Space Security 35 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Apple iOS 5742 2
Apple macOS 927 2
Symbian OS 778 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Kaspersky Certified - Kaspersky Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Apple Pay 385 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 1
Red Hat OpenShift 75 1
IBM Cloud 84 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Гудилин Олег 28 2
Мотовилов Олег 58 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Земков Сергей 150 1
Агаев Сергей 22 1
Сергеев Григорий 8 1
Елин Дмитрий 5 1
Пожидаева Наталья 2 1
Бигулов Тимур 6 1
Дубов Борис 5 1
Марков Антон 12 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 53
Казахстан - Республика 2637 10
Беларусь - Белоруссия 2093 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Украина 3374 9
Восточная Европа 1682 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 6
Индия - Республика 2175 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Европа 3766 5
Германия - Федеративная Республика 3648 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Франция - Французская Республика 2130 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Прибалтика - Балтия 592 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Азия - Азиатский регион 1519 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Иран - Исламская Республика Иран 375 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Грузия 691 2
Узбекистан - Республика 823 2
Ближний Восток 1475 2
Армения - Республика 688 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Таджикистан - Республика 437 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Ватикан - Государство-город 33 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Япония 2792 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
POI - points of interest 60 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
CNews Analytics 1991 2
B2B International 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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