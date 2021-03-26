Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Закавказье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 82
Закавказье упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гудилин Олег 28 2
|Мотовилов Олег 58 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Земков Сергей 150 1
|Агаев Сергей 22 1
|Сергеев Григорий 8 1
|Елин Дмитрий 5 1
|Пожидаева Наталья 2 1
|Бигулов Тимур 6 1
|Дубов Борис 5 1
|Марков Антон 12 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|CNews Analytics 1991 2
|B2B International 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru