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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Tele2
Теле2 Россия
Дельта Телеком



05.06.2019 Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 1
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 1
06.07.2017 Сбербанк начнет узнавать клиентов по голосу 1
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке 1
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура» 1
18.02.2016 Сбербанк проводит сверхскоростную закупку зарубежного ПО на десятки миллионов долларов 2
28.08.2014 Отправить переводы «Юнистрим» теперь можно через терминалы DeltaPay и NPS 2
16.05.2013 Spirit обеспечила малый бизнес бесплатными облачными видеоконференциями VideoMost 1
11.03.2013 ТТК завершил интеграцию приобретенных компаний 3
26.07.2012 Умер глава Северо-Западного филиала «Мегафон» 1
08.06.2012 Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона» 1
10.04.2012 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «НСС» 1
15.02.2012 Вячеслав Касымов назначен замдиректора по мобильному бизнесу «Ростелеком-Волга» 2
15.12.2011 К SaaS-платформе «Рентсофт» подключился 100-й интернет-провайдер 1
18.11.2011 ТТК приобрел крупнейшего альтернативного оператора ШПД в Иваново 3
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 2
01.11.2011 Артем Литвинов назначен гендиректором «Аудиотеле» 2
26.07.2011 Избраны новые составы советов директоров дочерних компаний «Скай Линка» в Москве и Санкт-Петербурге 3
27.05.2011 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «Скай Линк – Северо-Запад» 1
31.03.2011 В «МегаФоне» назначены новые руководители двух филиалов 1
21.09.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи Туркменистану 1
04.06.2010 В «Скай Линке» назначены два новых директора 1
21.04.2010 Артем Литвинов назначен коммерческим директором «Скай Линк – Северо-Запад» 1
01.03.2010 Финны купили российскую ИТ-компанию 1
01.03.2010 Tieto купил российского поставщика ИТ-услуг для операторов связи «Ти энд Ти Телеком» 1
12.02.2010 «Скай Линк» проводит реорганизацию и назначает новых директоров 1
26.02.2009 «Система» сбывает «Скай Линк» государству 1
14.01.2009 «МегаФон» назначил директора по слияниям и поглощениям 1
16.12.2008 Books.Ru присоединился к проекту «Мобильные платежи» 1
24.11.2008 Услуги связи МТТ можно оплатить через Delta Pay 1
16.10.2008 «Скай Линк» начал предоставлять услуги мобильной связи в Вологде 1
05.06.2008 «Микротест» поставит решения Cisco для «Дельта Телеком» 1
22.05.2008 В «Эльдорадо» создан современный контакт-центр 1
12.05.2008 «Питерские связисты» ликвидировали свои офшоры 1
24.04.2008 «Финам» приобрел контрольный пакет «Дельты Телеком» 3
08.04.2008 «Дельта Телеком» начала принимать платежи для «Первого Пермского Интернет Центра» 1
27.03.2008 «Дельта Телеком» подписала соглашение с «Матрикс Интернет Клуб» 2
07.02.2008 Питерский «Скай Линк» меняет гендиректора 1
06.02.2008 «Скай Линк» произвел ряд кадровых назначений 1
21.01.2008 «Мегафон» подкрепился питерским 1

Публикаций - 129, упоминаний - 182

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СкайЛинк - Skylink 973 69
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 19
АФК Система ПАО 1559 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 13
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 232 9
Ростелеком - Связьинвест 1602 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2165 8
Nokia Corporation 4293 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1094 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 229 6
Рустелеком ТК 255 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 4
ZTE Corporation 609 4
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 266 4
Siemens AG - Сименс Россия 1729 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 4
Verysell - Верисел 242 4
Комстар ОТС - Телмос 92 4
Комстар ОТС - МТУ-Информ 116 4
Samsung Electronics 7997 3
Lenovo Motorola 2388 3
Nokia Alcatel-Lucent 1014 3
AMT Group - АМТ-Груп 209 3
NTT DoCoMo 669 3
Беркут НПФ 77 3
Сонет 98 3
Ростелеком - Сибирский филиал 33 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1982 2
Qualcomm Technologies 1257 2
Intel Corporation 8060 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1821 2
Крок 1472 2
Ericsson 1560 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 849 2
Polycom - Поликом Раша 346 2
TietoEVRY - Tieto 122 2
Астерос - Asteros 532 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 4
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 124 2
Dixis - Диксис 338 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 306 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 2
Связь-банк 102 2
Qiwi 783 2
Евросеть 1310 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Абрау-Дюрсо 10 1
IPOC 121 1
Unilever - Юнилевер Русь 78 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 54 1
Цифроград 137 1
Меркури - Mercury 56 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Телефорум 91 1
ВТБ24 599 1
Бинбанк 185 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1544 1
PepsiCo - Пепсико 119 1
Альфа-Групп 560 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 382 1
Visa International 1525 1
Hyundai Motor 180 1
Альфа-Банк 1252 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 655 1
МКБ - Московский кредитный банк 274 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1484 1
Газпром ПАО 680 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2530 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 121 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2202 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1880 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1760 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 32 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 9 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 130 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 39
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 129 30
3G - Стандарт мобильной связи 4623 13
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 224 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9079 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 603 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 105 2
Gigabit Ethernet 713 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11449 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 204 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 89 1
HandOver - В сотовой связи процесс передачи обслуживания абонента во время вызова или сессии передачи данных от одной базовой станции к другой 5 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 499 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 47 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 109 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1971 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 778 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 680 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2297 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 1
FB2 - FictionBook 89 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 131 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 691 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 126 2
Microsoft Skype for Business 116 1
Nokia Alcatel-Lucent Metrospan Edge 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 1
Nokia Alcatel-Lucent S-DHLR - Super-Distributed Home Location Register 3 1
Avaya Interaction Center 12 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 1
СПАРК-Интерфакс 110 1
Apple iPhone 4 700 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1621 1
Apple Safari - Браузер 700 1
Microsoft Edge - браузер 1575 1
Apple - App Store 2216 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 1
Apple iPad 3266 1
Google Chrome - браузер 1123 1
Рейман Леонид 945 7
Солдатенков Сергей 154 6
Брюквин Юрий 253 5
Хасьянова Гульнара 114 5
Александров Дмитрий 14 3
Кусков Денис 185 3
Греф Герман 327 2
Дудин Алексей 6 2
Хомяков Сергей 30 2
Костров Владимир 9 1
Панкратова Оксана 42 1
Мирин Станислав 6 1
Чермашенцев Евгений 4 1
Беневоленский Евгений 3 1
Быстрых Евгений 2 1
Собчак Анатолий 4 1
Студитских Виталий 16 1
Пестерева Ольга 28 1
Кононов Дмитрий 6 1
Величко Валерий 14 1
Ершова Элеонора 61 1
Бугров Алексей 11 1
Семенов Вадим 51 1
Терехов Андрей 34 1
Пальчун Кирилл 47 1
Филатов Леонид 6 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Каменнова Мария 42 1
Клепинин Павел 7 1
Ионов Алексей 3 1
Путин Владимир 2134 1
Таврин Иван 84 1
Осеевский Михаил 241 1
Steve Jobs - Стив Джобс 897 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Белоусов Максим 66 1
Эмдин Сергей 67 1
Вермишян Геворк 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 34
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 28
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 12
СССР - Ленинград 96 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 10
Россия - СЗФО - Карелия Республика 449 10
Россия - СЗФО - Новгородская область 404 9
Россия - СЗФО - Псковская область 435 8
Беларусь - Белоруссия 2803 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 381 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 926 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 5
Россия - СЗФО - Мурманская область 445 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 425 4
Россия - Сибирь 1184 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1132 4
Украина 4903 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1326 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1024 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 802 4
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 208 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 511 3
Россия - СФО - Новосибирск 2667 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 240 3
Европа Восточная 2503 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 957 3
Латвия - Латвийская Республика 576 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 284 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 322 3
Казахстан - Республика 3598 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 605 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3420 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1272 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Русский язык 1326 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4732 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 24
Коммерсантъ - Издательский дом 705 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 314 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Деловой Петербург 18 1
Фонтанка 15 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Fortune Global 500 220 1
AC&M Consulting 105 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 302 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 30 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 1
CeBIT 318 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
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