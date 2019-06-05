Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2
Теле2 Россия
Дельта Телеком
Публикаций - 129, упоминаний - 182
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 945 7
|Солдатенков Сергей 154 6
|Брюквин Юрий 253 5
|Хасьянова Гульнара 114 5
|Александров Дмитрий 14 3
|Кусков Денис 185 3
|Греф Герман 327 2
|Дудин Алексей 6 2
|Хомяков Сергей 30 2
|Костров Владимир 9 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Мирин Станислав 6 1
|Чермашенцев Евгений 4 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Быстрых Евгений 2 1
|Собчак Анатолий 4 1
|Студитских Виталий 16 1
|Пестерева Ольга 28 1
|Кононов Дмитрий 6 1
|Величко Валерий 14 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Бугров Алексей 11 1
|Семенов Вадим 51 1
|Терехов Андрей 34 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Филатов Леонид 6 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
|Каменнова Мария 42 1
|Клепинин Павел 7 1
|Ионов Алексей 3 1
|Путин Владимир 2134 1
|Таврин Иван 84 1
|Осеевский Михаил 241 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 897 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Белоусов Максим 66 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Вермишян Геворк 61 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 24
|Коммерсантъ - Издательский дом 705 3
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 314 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
|Деловой Петербург 18 1
|Фонтанка 15 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Fortune Global 500 220 1
|AC&M Consulting 105 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru