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TI OMAP



15.07.2014 Google выпустил наборы для сборки модульного смартфона Project Ara 1
12.08.2013 Планшеты: хиты продаж июля 2013 1
28.01.2013 Изображения BlackBerry нового поколения опубликованы до официального анонса. ФОТО 1
12.12.2012 Лучшие смартфоны 2012 года по версии ZOOM.CNews 1
06.12.2012 Samsung Galaxy S Premier появился на российском рынке 1
01.11.2012 Samsung представил усеченную версию Galaxy S III 1
19.09.2012 Выпущен самый защищенный в мире смартфон 1
10.09.2012 Обзор PocketBook A7 3G: между планшетом и ридером 1
20.08.2012 Первый взгляд на Lenovo IdeaTab S2109: зачем планшету телевизионный экран? 1
23.07.2012 Выбор ZOOM: лучшие смартфоны лета 2012 года 2
18.07.2012 ТВ-приставка Google Nexus Q: сомнительная дороговизна в 300 долларов 1
19.06.2012 Обзор Samsung Galaxy Tab 2 10.1: белый воротничок среди планшетов 1
16.05.2012 Huawei представил в России один из самых тонких смартфонов 1
19.04.2012 Самый тонкий смартфон Huawei Ascend P1 поступит в продажу в мае 1
16.04.2012 Первый взгляд на LG Optimus 3D Max: "смартфонное" 3D уже не спасти? 2
26.03.2012 Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM 1
12.03.2012 Смартфоны Huawei Ascend P1 и P1 S: первый взгляд на китайские топ-модели выставки MWC 2012 1
11.03.2012 Обзор LG Prada 3.0 P940: идеальный смартфон для траура метросексуала 1
01.03.2012 Toshiba выпускает самый тонкий и легкий планшет в мире 1
17.01.2012 Стартовали общероссийские продажи смартфона Samsung Galaxy Nexus 1
12.01.2012 Huawei выпустил самый тонкий в мире смартфон 1
06.01.2012 Обзор смартфона Samsung Galaxy Nexus: Android 4.0 ICS в ауте 1
12.12.2011 Samsung Galaxy Nexus анонсирован в России 1
24.11.2011 3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D 1
07.11.2011 Создатель ридеров Nook представил первый планшет 1
24.10.2011 Windows Phone-аппараты получат поддержку двухъядерных процессоров через год 1
19.10.2011 Стальной планшет Toshiba AT200: лучший выбор конца 2011 года? 1
17.10.2011 Android OS 4.0 появится на смартфонах HTC и Motorola 1
12.10.2011 R2-D2: Разработчик прошивки CyanogenMod - о своем продукте, ночных кошмарах и разных платформах 2
06.10.2011 Стали известны точные технические характеристики Samsung Galaxy Nexus 1
26.09.2011 Motorola выпустит смартфон Droid RAZR 1
23.06.2011 Amazon покажет собственные планшеты в сентябре 2011 года 1
06.06.2011 Рассекречен новый флагман Motorola на Android 1
14.02.2011 LG выпустил первые в мире 3D-смартфон и планшет 1
27.05.2010 Motorola "потеряла" новый коммуникатор 1
06.05.2010 Nokia N8: первый взгляд на новый Symbian-флагман 1
03.12.2009 Следующий смартфон за Motorola Droid на подходе 1
17.10.2008 Анонс НТС Touch 3G и НТС Touch Viva на российском рынке 1
16.09.2008 HTC: 3 новых коммуникатора. ФОТО 1
07.08.2008 Asus M930: QWERTY-коммуникатор с мужским характером 1

Публикаций - 81, упоминаний - 96

TI OMAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HTC Corporation 1301 30
Samsung Electronics 8405 27
Nokia Corporation 5012 16
Microsoft Corporation 20288 14
Lenovo Motorola 3211 14
LG Electronics 2885 13
Google LLC 8947 11
E-Ten Information Systems 111 10
Apple Inc - Эппл Рус 9559 10
TI - Texas Instruments Incorporated 722 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1654 9
HP Inc. 4843 8
Qualcomm Technologies 1473 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 876 7
Huawei 3016 7
Nvidia Corp 2824 6
Rover Computers 324 6
Toshiba Corporation 2554 6
Sony Ericsson 975 5
HP - palmOne - Handspring 277 5
Белый Ветер Цифровой 132 4
Acer Group 2082 4
Sony 5126 4
Navitel - Навител Навигатор 257 4
Motorola Solutions - Psion 118 3
Paragon Software Group - PSG 320 3
Gigabyte Technology 303 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1255 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 3
Ericsson 2235 3
Imagination Technologies 30 2
Amazon Inc - Amazon.com 2438 2
Twitter 2209 2
RealNetworks 291 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 2
Lenovo Group 1872 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 414 2
Quanta Computer 196 2
Telefonica O2 UK 172 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 116 2
Carl Zeiss 253 3
Техносила 218 3
Связной ГК 1047 2
Евросеть 1310 2
Белый Ветер 200 2
Dixis - Диксис 339 2
X5 Group 615 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 1
EPIC Telecom Invest 137 1
Barnes & Noble 87 1
Телефон.Ру 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 54 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 51
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4323 42
3G - Стандарт мобильной связи 4903 27
QWERTY-клавиатура 274 25
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 19
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 16
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 16
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 15
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 707 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 14
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 13
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 12
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 11
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 176 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 10
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 216 9
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 9
DLNA - Digital Living Network Alliance 378 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 7
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 889 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 266 6
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 183 6
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 217 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 5
Wi-Fi Direct 159 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 551 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 4
ARM64 - Архитектура процессора 1159 4
Google Android 10807 31
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 27
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 19
Symbian OS 1216 13
HTC Touch - серия смартфонов 45 13
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 12
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 11
Google Nexus - Серия смартфонов 398 10
Microsoft Office 2824 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1170 9
Corning Gorilla Glass 499 9
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 394 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 7
Microsoft Windows 10 9805 6
Nvidia GeForce GTX 2864 6
Apple iPad 3269 6
Microsoft Skype 1747 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 6
PowerVR SGX - серия видеокарт 45 6
Samsung Galaxy Nexus 73 5
Microsoft Edge - браузер 1748 5
Java - Язык программирования 2333 5
Microsoft Outlook 1188 5
Microsoft PowerPoint 596 5
HP Compaq iPaq 172 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1222 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 5
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Linux OS 6986 5
HP - palmOne Treo 82 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 322 4
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 4
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 258 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Google YouTube - Видеохостинг 2061 4
Microsoft Windows Media Player 500 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 308 3
Ксенин Алекс 310 15
Демидов Михаил 132 2
Лаптева Марина 90 2
Минасян Карине 92 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Малафеев Андрей 50 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 7
Южная Корея - Республика 2839 5
Япония 6703 4
Европа 6447 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 3
Австралия - Австралийский Союз 2036 2
Испания - Каталония - Барселона 635 2
Китай - Тайвань 1382 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1113 1
Европа Восточная 2685 1
Канада 2309 1
Финляндия - Финляндская Республика 1396 1
Ближний Восток 2299 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 1
Франция - Французская Республика 4069 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Северная Америка 2350 1
Латинская Америка 1283 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 1
Германия - Берлин 503 1
Перу - Республика 163 1
Дед Мороз 131 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 150 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Русский язык 1408 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 5
Engadget - Блог о технологиях 395 3
Wikipedia - Википедия 358 1
Thomson Reuters - Рейтер 5128 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
DigiTimes - Издание 1185 1
Чудо техники 16 1
Gizmodo 111 1
Commercial Times 89 1
Gartner 3048 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 4
CeBIT 379 2
Red Dot Design Award 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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