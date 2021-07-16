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Qualcomm Quick Charge
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Публикаций - 104, упоминаний - 164
Qualcomm Quick Charge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
|ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 23
|GizmoChina 77 2
|The Verge - Издание 448 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|TENAA 16 1
|MySmartPrice 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru