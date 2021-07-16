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Qualcomm Quick Charge


16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
29.04.2021 Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке. Цена. Фото 1
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото 1
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 1
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM 5
06.11.2020 Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки 1
19.10.2020 HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео 1
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 1
25.09.2020 Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM 1
14.09.2020 В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена 1
28.07.2020 Qualcomm представила зарядное устройство Quick Charge 5 23
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч 2
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
07.02.2020 Компания из «черного списка» Трампа создала уникальный смартфон на «новейшем железе» 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 2
08.08.2019 Samsung выпустила «убийцу» MacBook Air с беспрецедентным временем работы. Цена 1
13.06.2019 Россияне выпустили бронированные смартфоны и планшеты на сверхзащищенной Astra Linux 1
03.05.2019 Выбираем мощный повербанк для смартфона: 5 лучших моделей 2
26.04.2019 Самые быстрые беспроводные зарядки: выбор ZOOM 1
22.04.2019 Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей 1
22.03.2019 Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone» 1
22.03.2019 Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены 1
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции 1
08.02.2019 Xiaomi сильно завысила стоимость флагмана Mi Mix 3 в России. Цена 1
25.01.2019 Самые ожидаемые смартфоны 2019 года 1
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 2
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 1
03.12.2018 У нового флагмана Xiaomi будет огромный экран и невысокая цена 1
25.10.2018 Лучшие внешние аккумуляторы для ноутбуков: выбор ZOOM 4
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows 1
18.10.2018 Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос 1
10.10.2018 ZTE начинает российские продажи флагманского смартфона Axon 9. Цена 1
30.08.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEY2 LE. Цены 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены 1

Публикаций - 104, упоминаний - 164

Qualcomm Quick Charge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 33
Samsung Electronics 5677 23
Apple Inc - Эппл Рус 7707 20
Google LLC 7154 14
Qualcomm Technologies 1003 10
Lenovo Group 1637 5
TCL Corporation 87 3
Microsoft Corporation 11095 3
Huawei 2730 3
HTC Corporation 1191 2
BlackBerry Mobile 5 2
AKG 51 2
VinSmart 2 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
Lenovo Motorola 1006 2
ZTE Corporation 550 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
OPPO Electronics 222 2
Nokia Corporation 2439 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Intel Corporation 4180 2
BlackBerry Mobility Solutions 1 1
Harman Kardon 167 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 1
Facebook 3766 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
ZTE Mobile Devices 29 1
Vertu 49 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
SP - Silicon Power 7 1
Radxa 4 1
ZyXEL Smart Living SBU 4 1
Apple Beats Electronics 15 1
Wileyfox 10 1
LG Electronics 1853 1
Vivo 125 1
Sprint Corporation 154 1
Verizon 370 1
Ситилинк - Citilink 190 1
AliExpress Tmall 52 4
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Связной ГК 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Wildberries 128 1
Яндекс.Такси 271 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Евросеть 886 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
Asahi Glass 17 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 67
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 52
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 43
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 43
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 32
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 19
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 13
USB Type-C - USB-C 901 12
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 9
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 5
Smartphone - Смартфон 773 5
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
3G - Стандарт мобильной связи 3736 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 46 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 4
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 3
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
USB Power Delivery 27 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
Lightning 131 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Dolby Atmos 144 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 3
USB OTG - On-The-Go 93 2
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - концепция всегда включенного ПК - постоянно подключенные устройства 4 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 67
Google Android 10751 55
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 16
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 13
Corning Gorilla Glass 496 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 13
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 11
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 10
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 8
Apple iOS 5742 8
Google Android 8 Oreo 139 7
Microsoft Windows 10 6645 7
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 7
LG G - серия смартфонов 120 6
Apple iPhone 6 547 6
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 6
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 4
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 32 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 4
Google Android 9 Pie 159 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Huawei P - Серия смартфонов 72 4
Huawei Mate - серия смартфонов 183 4
Qualcomm Snapdragon X 37 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 4
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 4
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 3
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 3
OnePlus - Серия смартфонов 90 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Linux OS 4260 3
HTC U - серия смартфонов 26 3
Microsoft DirectX 327 3
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 2
Мылицын Роман 79 1
Su Bill - Су Билл 5 1
Садков Сергей 1 1
Лисицкий Павел 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 1 1
Wang Kevin - Ван Кевин 1 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Barr William - Барр Уильям 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Ежов Фёдор 6 1
Цай Александр 2 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Европа 3759 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Китай - Тайвань 591 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Индия - Республика 2173 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Канада 1304 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Германия - Берлин 357 1
Китай - Пекин 319 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Япония 2788 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Вьетнам - Ханой 19 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 23
GizmoChina 77 2
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 277 1
TENAA 16 1
MySmartPrice 4 1
Counterpoint Research 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763094, в очереди разбора - 666782.
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