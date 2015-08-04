Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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PowerPC
PPC
микропроцессорная RISC-архитектура
Публикаций - 217, упоминаний - 283
PowerPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 8680 89
|Apple Inc - Эппл Рус 10105 80
|Intel Corporation 10790 79
|Microsoft Corporation 20990 27
|Lenovo Motorola 3319 26
|AMD - Advanced Micro Devices 3494 24
|Red Hat 1123 13
|HP Inc. 5101 13
|Oracle - Sun Microsystems 2159 11
|Oracle Corporation 5808 10
|Nvidia Corp 3016 10
|Sony 5561 9
|SAP SE 4373 9
|Dell EMC 4468 8
|Google LLC 9420 8
|Cisco Systems 4629 7
|Toshiba Corporation 2748 6
|Samsung Electronics 8938 6
|Nintendo 610 6
|Xerox 1050 5
|РусБИТех - ГК Astra Linux 476 5
|HP Compaq Computer Corp 1852 5
|Micro Focus - Novell 844 5
|1С 5021 5
|IBM Microelectronics 25 5
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 5
|Bellsoft - БеллСофт 29 5
|SAS Institute 790 4
|TI - Texas Instruments Incorporated 758 4
|Analog Devices 84 3
|Acer Group 2180 3
|Т-Платформы - T-Platforms 333 3
|NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 3
|SUSE 310 3
|Lenovo Group 1996 3
|Dr.Web - Доктор Веб 1169 3
|Yahoo! 3468 2
|HP - Hewlett-Packard 3423 2
|Adobe Systems 1331 2
|Комдив 21 2
|The Register 1225 9
|Thomson Reuters - Рейтер 5679 6
|MacWorld 116 5
|AppleInsider 380 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 3
|NYT - The New York Times 943 3
|MacRumors 117 3
|Forbes - Форбс 559 2
|VNUNet.com 189 2
|EE Times 151 2
|Inquirer 421 2
|DigiTimes - Издание 1279 2
|IDropNews 3 1
|РС Рro 87 1
|NewsFactor 96 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
|Computer Weekly 368 1
|Vnunet 212 1
|Silicon 205 1
|Bloomberg 936 1
|EWeek 176 1
|SemiAccurate 11 1
|CNET - Издание 1557 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
|Neowin 41 1
|ZDnet 558 1
|Tom’s Hardware 100 1
|Associated Press 1965 1
|Engadget - Блог о технологиях 402 1
|Ars Technica 356 1
|The Washington Post 288 1
|IDC - International Data Corporation 4522 3
|Mercury Research 60 3
|Gartner 3180 2
|IHS iSuppli 389 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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