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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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ИКТ 5399
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Мероприятия 640

PowerPC
PPC
микропроцессорная RISC-архитектура



04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC
31.10.2008 Разработчик PowerPC уходит в Apple, IBM протестует
11.07.2005 IBM представила PowerPC 970. Не слишком ли поздно?
08.06.2005 Переход Apple на Intel: ПО переписывать не будут
27.07.2004 IBM готовит двухъядерную версию PowerPC G5 Antares
28.06.2004 IBM: PowerPC G5 станут мобильными
03.02.2004 IBM готовит 4,5-гигагерцовый процессор?
22.05.2003 IBM заключает контракт с Samsung на производство PowerPC
28.02.2003 IBM представит на CeBIT самый быстрый процессор PowerPC 970
21.10.2002 IBM анонсирует новый 64-разрядный микропроцессор PowerPC
09.08.2002 IBM планирует представить 64-разрядный процессор PowerPC для настольных компьютеров
18.09.2001 Motorola запустит в производство процессор PowerPC G5 1,6ГГц
27.08.2001 MandrakeSoft выпустила обновление для PowerPC Linux
02.07.2001 Возможно, Apple приобретет PowerPC у Motorola
12.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC
10.01.2001 Motorola представила новые процессоры серии PowerPC
27.09.2000 Motorola представила новые микропроцессоры семейства G4 PowerPC на 400, 450 и 500 МГц
31.08.2000 PowerPC G4 Plus перешагнул барьер в 1 ГГц
26.07.2000 IBM предоставила Xilinx лицензию на технологию PowerPC
09.06.2000 IBM представила новую серию процессоров - PowerPC 750СХ(е) и интегрированные системы 405/440GP
08.10.1999 IBM представляет ядро PowerPC 440
07.05.1999 IBM и Motorola представили детали новой архитектуры процессора PowerPC
15.02.1999 Apple снизила цены на ноутбуки PowerPC
17.12.1998 Apple представит серию компьютеров PowerPC, оснащенных операционной системой Linux

Публикаций - 217, упоминаний - 283

PowerPC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8680 89
Apple Inc - Эппл Рус 10105 80
Intel Corporation 10790 79
Microsoft Corporation 20990 27
Lenovo Motorola 3319 26
AMD - Advanced Micro Devices 3494 24
Red Hat 1123 13
HP Inc. 5101 13
Oracle - Sun Microsystems 2159 11
Oracle Corporation 5808 10
Nvidia Corp 3016 10
Sony 5561 9
SAP SE 4373 9
Dell EMC 4468 8
Google LLC 9420 8
Cisco Systems 4629 7
Toshiba Corporation 2748 6
Samsung Electronics 8938 6
Nintendo 610 6
Xerox 1050 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 476 5
HP Compaq Computer Corp 1852 5
Micro Focus - Novell 844 5
5021 5
IBM Microelectronics 25 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 5
Bellsoft - БеллСофт 29 5
SAS Institute 790 4
TI - Texas Instruments Incorporated 758 4
Analog Devices 84 3
Acer Group 2180 3
Т-Платформы - T-Platforms 333 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 149 3
SUSE 310 3
Lenovo Group 1996 3
Dr.Web - Доктор Веб 1169 3
Yahoo! 3468 2
HP - Hewlett-Packard 3423 2
Adobe Systems 1331 2
Комдив 21 2
НСПК - Национальная система платежных карт 273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 3
Visa International 1640 2
Rambus 231 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 45 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 30 1
BAE Systems 159 1
СУЭК СГК - Красноярская ТЭЦ 1 1
First Call 190 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
Pizza Hut - Пицца Хат 16 1
Меркури - Mercury 64 1
Loup Ventures 4 1
Puma - Пума 39 1
Jaguar Cars 99 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 70 1
EPIC Telecom Invest 142 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
McDonald’s - Макдоналдс 179 1
LinkedIn 547 1
Daimler AG 172 1
Газпром ПАО 747 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2027 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1161 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
ARM64 - Архитектура процессора 1231 38
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2855 23
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 17
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 11
DDR - Double data rate 2074 10
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 557 8
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 434 8
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 7
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 5
Принтер - Printer 240 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2126 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1070 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 4
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 475 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2571 3
Тонкий клиент - Thin client 143 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 968 3
Gigabit Ethernet 822 3
PATA - Parallel ATA - Ultra ATA 55 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 3
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 84 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 154 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1342 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 50 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 685 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 2
Умные платформы 577 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 2
Linux OS 7183 43
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 39
Intel x86 - архитектура процессора 1272 33
Apple macOS X - Rhapsody 1392 20
Microsoft Windows 10 10102 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 904 17
Apple macOS 1224 17
IBM PowerPC - IBM PPC - микропроцессорная RISC-архитектура 37 15
Apple iMac - Серия моноблоков 429 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 13
Apple iBook 62 11
Apple PowerPC 47 11
Apple PowerBook 57 10
Intel Itanium 607 10
Apple MacBook - серия ноутбуков 564 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5814 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 9
Java - Язык программирования 2396 8
Apple MacBook Pro 480 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 921 7
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 7
Apple iPad 3539 6
Microsoft Windows XP 2284 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 6
Apple Mac mini 163 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 571 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 5
Ред ОС 263 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 59 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 5
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 79 5
Intel Core 2 Duo 542 5
Oracle Java Development Kit - JDK 86 5
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 28 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 506 4
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 87 4
Apple iPod 1376 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 4
Apple iTunes Store 1032 4
Steve Jobs - Стив Джобс 988 22
Белокрылов Александр 20 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 142 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 3
Опанасенко Всеволод 114 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 2
Рамендик Михаил 19 1
Родованов Виталий 1 1
Галушкин Олег 170 1
Абашкин Александр 11 1
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 1
Ксенин Алекс 311 1
Заединов Руслан 45 1
Зеленюк Александр 2 1
Li Zheng - Ли Чжэн 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 87 1
Юсупов Ренат 112 1
Ramilli Marco - Рамилли Марко 1 1
Hilliard George - Хиллиард Джордж 1 1
Кутень Иван 4 1
Прохоров Алексей 5 1
Абрамов Сергей 69 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Lisa Su - Лиза Су 37 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 174 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 7
США - Калифорния 3068 7
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 6
США - Нью-Йорк 2587 5
Япония 7894 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 5
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10871 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2133 2
Казахстан - Республика 4129 2
США - Техас 772 2
США - Лос-Анджелес 675 2
США - Колумбия - Вашингтон 1075 2
Таджикистан - Республика 712 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 2
Туркмения - Туркменистан 389 2
Европа 7256 2
Грузия 1032 2
Узбекистан - Республика 1251 2
Северная Америка 2578 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 2
США - Вашингтон - Редмонд 190 2
Россия - СФО - Новосибирск 2916 2
Нидерланды - Амстердам 488 2
Ирландия - Республика 799 2
Армения - Республика 1045 2
Беларусь - Белоруссия 3202 2
Сингапур - Республика 1517 2
США - Техас - Остин 140 2
Германия - Федеративная Республика 7782 2
Европа Центральная 222 2
Франция - Французская Республика 4926 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
США - Аляска 233 1
США - Юта - Прово 9 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 2
Закон Мура - Moore's law 167 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1209 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 85 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
Русский язык 1654 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 1
The Register 1225 9
Thomson Reuters - Рейтер 5679 6
MacWorld 116 5
AppleInsider 380 3
WSJ - The Wall Street Journal 1194 3
NYT - The New York Times 943 3
MacRumors 117 3
Forbes - Форбс 559 2
VNUNet.com 189 2
EE Times 151 2
Inquirer 421 2
DigiTimes - Издание 1279 2
IDropNews 3 1
РС Рro 87 1
NewsFactor 96 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Computer Weekly 368 1
Vnunet 212 1
Silicon 205 1
Bloomberg 936 1
EWeek 176 1
SemiAccurate 11 1
CNET - Издание 1557 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Neowin 41 1
ZDnet 558 1
Tom’s Hardware 100 1
Associated Press 1965 1
Engadget - Блог о технологиях 402 1
Ars Technica 356 1
The Washington Post 288 1
IDC - International Data Corporation 4522 3
Mercury Research 60 3
Gartner 3180 2
IHS iSuppli 389 2
РАН - Российская академия наук 935 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 33 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 4
Industrie Forum Design Award 2 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
Black Hat - Конференция 67 1
CeBIT 406 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Apple Expo 1 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
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