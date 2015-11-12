Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle BI Suite
Oracle Business Intelligence Suite
Oracle BI Applications
Публикаций - 128, упоминаний - 246
Oracle BI Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыбакова Любовь 13 4
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
|Бабаев Денис 2 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Порецкий Олег 9 2
|Каренина Анна 11 2
|Ткачёв Роман 21 2
|Горчинская Ольга 6 2
|Мякишева Марина 84 2
|Самойленко Максим 65 2
|Кошкина Юлия 11 2
|Киселёв Павел 6 2
|Русанов Сергей 46 2
|Колеченков Роман 5 2
|Бондаренко Александра 2 1
|Поляков Александр 50 1
|Коротков Андрей 82 1
|Юргелас Мария 37 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Герасименко Александр 5 1
|Подтетерин Алексей 1 1
|Лановенко Валерий 45 1
|Кадников Вячеслав 16 1
|Смирнов Денис 6 1
|Краснов Федор 8 1
|Орлов Андрей 6 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Вожегова Мария 23 1
|Шматалюк Антон 8 1
|Пивоваров Андрей 12 1
|Кожевников Дмитрий 13 1
|Галаган Алексей 5 1
|Островский Дмитрий 4 1
|Макаров Олег 3 1
|Гаранкин Олег 5 1
|Сухарев Сергей 10 1
|Балаш Максим 6 1
|Небесный Илья 6 1
|Востриков Сергей 6 1
|Андреев Владимир 83 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 1
|РАН - Российская академия наук 954 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru