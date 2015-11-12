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Oracle BI Suite
Oracle Business Intelligence Suite
Oracle BI Applications



12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI
12.02.2015 DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence
17.10.2014 Oracle выпускает облачное решение для анализа больших данных
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами
03.09.2013 Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений
30.05.2013 «Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу
11.10.2012 Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке
10.09.2012 «Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
10.04.2012 Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics
06.03.2012 Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine
29.11.2011 РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation
19.09.2011 Учебный центр «Ситроникс ИТ» будет оказывать полный пакет образовательных услуг по линейкам продуктов Oracle
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости
23.05.2011 Приложения Oracle Business Intelligence оснащены поддержкой iPad и iPhone
20.01.2011 Oracle анонсировала аналитическое приложение Oracle Financial Analytics for SAP
27.09.2010 Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications
07.07.2010 Вышел Oracle Business Intelligence 11g: интегрированный комплекс продуктов для бизнес-анализа
18.06.2010 «Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI
27.10.2009 «Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence
03.06.2009 Вышла новая версия Oracle BI Applications
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI
28.03.2008 Oracle оптимизирует интеграцию Oracle BI, Hyperion Essbase и E-Business Suite
11.03.2008 «Львовхолод» строит аналитическую систему на базе Oracle BI
22.11.2007 Oracle BI для СМБ: первое внедрение в российском ритейле
12.09.2007 Borlas Retail построил аналитическую систему на базе Oracle BI для Camel Active
04.07.2007 Oracle анонсирует новое BI-решение для СМБ
08.06.2006 21 июня состоится семинар "Новые возможности Oracle Business Intelligence"

Публикаций - 128, упоминаний - 246

Oracle BI Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5811 95
SAP SE 4379 15
Microsoft Corporation 21014 13
Oracle Россия и СНГ 214 10
IBM 8684 10
SAS Institute 790 9
ФОРС - Центр разработки 287 8
Инфосистемы Джет 841 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 7
5034 6
MicroStrategy 63 6
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 68 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 303 5
Oracle Siebel 317 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 4
Intel Corporation 10803 4
HP - Hewlett-Packard 3464 4
iTeco - Ай-Теко 893 3
Корус Консалтинг ГК 946 3
АйТи 1066 3
Teradata 194 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 3
Прогноз 224 3
Informatica 99 3
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 118 3
РДТЕХ 208 3
Qlik - QlikTech 103 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 2
BI Partner - БиАй Партнер 36 2
Рамэк-ВС 77 2
Oracle - Sun Microsystems 2159 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 2
HP Inc. 5104 2
Xerox 1052 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 2
Крок 1560 2
Pentaho 52 2
Tableau Software 48 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 3
Челябэнергосбыт 12 3
ВТБ - Транскредитбанк 92 3
Альфа-Банк 1336 3
ФосАгро 63 2
Мосводоканал 50 2
ВТБ Банк Москвы 443 2
РЖД - Российские железные дороги 1331 2
Quiksilver 9 2
Bosco di Ciliegi 7 2
Ташир 15 2
Аэрофлот 618 2
МДМ Банк 164 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Nike 152 2
РОСНО СК 163 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Еврохим МХК 67 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 89 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 158 1
PepsiCo - Пепсико 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 251 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 6 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 67 1
ФосАгро - Апатит 18 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 13 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 1
Седьмой Континент 53 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 1
Открытие ФК 460 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
Федеральное казначейство России 867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 2
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Правительство Москвы 819 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1024 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 27
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 15
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 209 9
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 105 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 668 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 689 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 4
Big Data - Большие данные 1249 4
Website - Вебсайт 431 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 3
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 47 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 63 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 284 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 9 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2447 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 126 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 793 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 2
Workflow - Поток работ 93 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 27
Oracle Siebel CRM 192 14
Microsoft Office 3012 13
Oracle Fusion Middleware 201 13
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 11
Orecle Exadata Database Machine X 96 11
Oracle Hyperion Planning 95 10
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 256 10
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 232 10
Apple iPad 3542 9
Microsoft SQL Server 1265 8
Oracle Hyperion 134 8
IBM DB2 311 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 222 7
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 6
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 6
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 122 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 6
Oracle PeopleSoft 368 5
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 36 5
Apache Hadoop 354 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 5
Oracle Exalytics 12 5
Oracle Financial Analytics 6 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 4
Microsoft SharePoint Server 518 4
Oracle Retail 52 4
Oracle Enterprise Manager 87 4
Oracle Engineered Systems 42 4
Luxe Retail TradeX 60 4
SQL - Язык программирования 557 4
Oracle Hyperion Financial Management 26 3
Oracle Cloud Platform 152 3
Oracle HCM - Oracle Human Capital Management 17 3
Qlikview 106 3
Аэрофлот Бонус 23 3
Oracle Primavera 98 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 3
Java - Язык программирования 2415 3
Apache HTTP Server 371 2
Рыбакова Любовь 13 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Бабаев Денис 2 2
Толкачева Екатерина 43 2
Порецкий Олег 9 2
Каренина Анна 11 2
Ткачёв Роман 21 2
Горчинская Ольга 6 2
Мякишева Марина 84 2
Самойленко Максим 65 2
Кошкина Юлия 11 2
Киселёв Павел 6 2
Русанов Сергей 46 2
Колеченков Роман 5 2
Бондаренко Александра 2 1
Поляков Александр 50 1
Коротков Андрей 82 1
Юргелас Мария 37 1
Менькова Татьяна 62 1
Герасименко Александр 5 1
Подтетерин Алексей 1 1
Лановенко Валерий 45 1
Кадников Вячеслав 16 1
Смирнов Денис 6 1
Краснов Федор 8 1
Орлов Андрей 6 1
Зезюлинский Николай 23 1
Вожегова Мария 23 1
Шматалюк Антон 8 1
Пивоваров Андрей 12 1
Кожевников Дмитрий 13 1
Галаган Алексей 5 1
Островский Дмитрий 4 1
Макаров Олег 3 1
Гаранкин Олег 5 1
Сухарев Сергей 10 1
Балаш Максим 6 1
Небесный Илья 6 1
Востриков Сергей 6 1
Андреев Владимир 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 13
Украина 5529 6
Европа 7265 5
Казахстан - Республика 4139 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 4
Европа Восточная 2815 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 4
Беларусь - Белоруссия 3207 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 920 2
Россия - Южный Урал 105 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 2
Финляндия - Тампере 20 1
Великобритания - Кембридж 244 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 1
Азия - Азиатский регион 3156 1
Африка - Африканский регион 2667 1
Ближний Восток 2491 1
Армения - Республика 1046 1
Грузия 1032 1
Монголия 248 1
Америка 1189 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 1
США - Массачусетс 446 1
Россия - УФО - Челябинская область 848 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 41 1
Япония 7899 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Польша - Республика 1459 1
Сингапур - Республика 1520 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 1
Польша - Варшава 67 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1882 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 424 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Русский язык 1658 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 10 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
Gartner 3195 7
IDC - International Data Corporation 4527 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2663 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 1
Fortune 100 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
Analysys Mason 26 1
Forbes Global 2000 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 1
РАН - Российская академия наук 954 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
Oracle OpenWorld 58 5
Oracle TechForum 25 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
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