Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle BI Suite
Oracle Business Intelligence Suite
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 89
Oracle BI Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ДНР - Почта Донбасса 9 1
|ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
|Рыбакова Любовь 12 3
|Кошкина Юлия 11 2
|Бабаев Денис 2 2
|Порецкий Олег 8 2
|Лебедев Сергей 24 1
|Мякишева Марина 84 1
|Бондаренко Александра 2 1
|Подтетерин Алексей 1 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Колганов Владимир 12 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Пономарева Ксения 5 1
|Афонин Сергей 4 1
|Черкасов Сергей 10 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Русанов Сергей 44 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Яценко Виктор 13 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Fortune 100 48 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru