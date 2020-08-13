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Oracle BI Suite
Oracle Business Intelligence Suite


13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
10.10.2019 НПО «Криста» представляет информационно-аналитическую BI-платформу «Криста BI» 1
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
24.07.2019 «Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
21.12.2017 В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению 1
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 1
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM 2
23.06.2016 «Алкогольная Сибирская Группа» повысила прозрачность продаж с помощью ИТ-аутсорсинга 2
10.02.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил в «Аэрофлоте» систему лояльности для корпоративных клиентов 1
07.12.2015 «Техносерв Консалтинг» улучшил работу аналитической системы макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» 2
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI 3
11.11.2015 «Центральная пригородная пассажирская компания» оптимизировала управление перевозками с помощью «Крок» 1
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 1
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle 1
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов 1
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
21.11.2013 «ЭР-Телеком» готов улучшать BI-систему на основе предложений «Техносерв Консалтинг» 1
03.10.2013 Новый Oracle Exalytics T5-8 ускоряет анализ и получение ценных знаний 1
03.09.2013 Oracle ускоряет бизнес-анализ на мобильных устройствах с новым инструментом для создания собственных приложений 2
23.07.2013 «Борлас» построила ИТ-инфраструктуру для нефтехимического производства «Санорс» 1
06.06.2013 «РосЕвроБанк» внедрил систему визуализации операционных данных на платформе Oracle 1
30.05.2013 «Уралтрансбанк» завершил внедрение Oracle BI 8
25.03.2013 «Санорс» строит единую корпоративную информационную систему на базе Oracle E-Business Suite R12 1
01.11.2012 Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 1
11.10.2012 Новая версия Oracle BI: доступ к бизнес-информации в любое время и в любой точке 7
18.09.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему аналитической отчетности для «Альфа-Банка» 1
11.09.2012 «Ситроникс ИТ» построил систему управления для розничной сети МТС на базе решений Oracle и SAP 1
10.09.2012 «Техносерв Консалтинг» получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation 2
10.04.2012 Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics 1
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго 1
18.01.2012 «Форс» построил систему финансового планирования и бюджетирования для «Медицины» 2
29.11.2011 РДТЕХ получил специализацию Oracle Business Intelligence Foundation 1
08.11.2011 «Корус Консалтинг» построил систему бизнес-анализа для «Санфрут-Трейд» 3
08.06.2011 В приложениях бизнес-аналитики Oracle BI обнаружены критические уязвимости 4
17.12.2010 Облачный Office от Oracle бросает вызов Google и Microsoft 1
18.06.2010 «Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI 1
27.05.2010 «Инфосистемы Джет» представили решение JFRS: новый взгляд на формирование банковской отчетности 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1

Публикаций - 56, упоминаний - 89

Oracle BI Suite упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3360 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
Microsoft Corporation 11143 5
SAP SE 3218 5
Инфосистемы Джет 675 4
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 3
Pentaho 51 2
3770 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Крок 1221 2
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Sabre Corporation 116 1
ICL Services 51 1
Salesforce.com 273 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
АйТи 752 1
BI Partner - БиАй Партнер 33 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Комтел 12 1
Криста НПО 59 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
OpenWay 43 1
Логика BPM 39 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Schneider Electric 409 1
Tableau Software 42 1
Oracle Siebel 130 1
Cloudera 49 1
Углетелеком ГПС 4 1
Киевстар 261 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Samsung Electronics 5714 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Мосводоканал 44 2
Аэрофлот 493 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 2
Qiwi 783 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
МДМ Банк 150 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
РосЕвроБанк 38 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Уралсиб Банк 390 1
ВТБ24 583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ФосАгро 54 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 184 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Oracle Siebel CRM 166 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 5
IBM Cognos BI 143 4
Apache Hadoop 339 3
Аэрофлот Бонус 21 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 3
Oracle Big Data Appliance 33 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Oracle Engineered Systems 42 2
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 2
Microsoft Office 1948 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
SAP Sybase 77 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ZFS - Файловая система Sun Microsystems для операционной системы Solaris 34 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 5 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle Primavera 29 1
Oracle Weblogic JMS - Java Message Service 2 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 4 1
Oracle PeopleSoft 51 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP PO - SAP Price Optimization 2 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
Oracle Procurement and Spend Analytics 8 1
Apache ActiveMQ 21 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
SAP FA - SAP Financial Accounting 2 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
IBM Flashsystem 14 1
Oracle Financial Analytics 6 1
Teradata Active EDW 2 1
SAP MAP - SAP Merchandise and Assortment Planning 3 1
SAP CRM Loyalty Management 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Рыбакова Любовь 12 3
Кошкина Юлия 11 2
Бабаев Денис 2 2
Порецкий Олег 8 2
Лебедев Сергей 24 1
Мякишева Марина 84 1
Бондаренко Александра 2 1
Подтетерин Алексей 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Колганов Владимир 12 1
Буленков Дмитрий 13 1
Пономарева Ксения 5 1
Афонин Сергей 4 1
Черкасов Сергей 10 1
Васильев Дмитрий 40 1
Аксельрод Александр 40 1
Корнеев Сергей 75 1
Кузнецов Сергей 82 1
Русанов Сергей 44 1
Селиванов Юрий 5 1
Ахметов Ринат 52 1
Яценко Виктор 13 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Европа 3781 4
Украина 3389 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Казахстан - Республика 2646 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Восточная Европа 1688 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Омск 631 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Финляндия - Тампере 13 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Сербия - Республика 129 1
Кипр - Республика 248 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Польша - Варшава 36 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 834 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Япония 2808 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Fortune 100 48 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 93 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
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