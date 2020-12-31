Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OnLim
ОнЛайм
Интернет провайдер
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Публикаций - 67, упоминаний - 95
OnLim упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Климарев Михаил 46 2
|Кириллов Александр 21 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Волков Леонид 11 1
|Абрамков Александр 29 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Эрнст Константин 11 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Сафронов Игорь 4 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Ерастов Дмитрий 3 1
|Степуро Алексей 4 1
|Путин Владимир 1828 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Приходько Сергей 23 1
|Либин Сергей 18 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Навальный Алексей 58 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Кулин Филипп 39 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
|Торбахов Александр 54 1
|Лацанич Василь 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767189, в очереди разбора - 670874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767189, в очереди разбора - 670874.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru