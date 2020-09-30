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Omnicomm
Омникомм


30.09.2020 Итоги исследования в России по сервисному обслуживанию в сфере транспортной телематики 2
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
02.10.2019 Omnicomm создал ИТ-платформу для контроля за уборкой ТКО в Калужской области 5
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 1
23.04.2019 Исследование Omnicomm: рынок транспортной телематики в России растет на 8% в год 1
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей 4
19.12.2018 Orange Business Services заключает партнерство с российским разработчиком Omnicomm 4
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
17.09.2018 «ДСК-177» снизила топливные расходы на 25% с помощью Omnicomm 2
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный» 2
01.08.2018 «Желдорэкспедиция» снизила топливные издержки на 11% с помощью Omnicomm 4
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
20.02.2018 Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи 2
11.01.2018 Omnicomm внедрила систему контроля транспорта в компании «Свет Энергия» 2
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online 3
24.10.2017 «Омникомм-Сервис» обеспечит безопасность пассажиров на ЧМ 2018 1
10.10.2017 Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро 2
26.09.2017 Московские коммунальщики внедрили спутниковый мониторинг транспорта 1
19.09.2017 Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП» 3
17.05.2017 Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора» 1
29.03.2017 PwC представила исследование «Перспективы развития интернета вещей в России» 1
20.03.2017 В России искусственный интеллект начал размещать наружную рекламу вместо человека 1
08.02.2017 Облачный сервис Omnicomm Online обновлен до версии 3.6 2
01.02.2017 Системой спутникового мониторинга Omnicomm Online оснащено уже 1500 карет скорой помощи 1
19.01.2017 Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online 2
07.12.2016 Omnicomm Online обеспечил безопасность перевозок детско-юношеской школы олимпийского резерва 2
22.11.2016 Omnicomm обеспечил навигационными терминалами компанию «Белый ручей» в Вологодской области 3
08.11.2016 Школьные автобусы Курганской области оборудованы системой спутникового мониторинга транспорта от Omnicomm 2
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 3
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online 2
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» 4
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 2
17.08.2016 СПК Хлеборобный сократил затраты на 30% за счет внедрения Omnicomm Online 1
22.06.2016 Внедрение мониторинга транспорта Omnicomm Online позволило «Сусуманзолото» сократить расходы топлива на 30% 2
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 1
11.05.2016 На производстве Omnicomm запущен дополнительный этап контроля качества продукции 2

Публикаций - 148, упоминаний - 330

Omnicomm упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 6
Омникомм-Сервис 28 6
Microsoft Corporation 11077 5
Google LLC 7148 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Крок 1219 4
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
McKinsey & Company 121 3
Yandex - Яндекс 4101 3
СКАУТ 63 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 2
Глосав 17 2
Navitel - Навител Навигатор 252 2
Jumpshot 3 2
Avast Software 120 2
IBM 3539 2
М2М телематика 165 2
Ramax - Рамакс 62 2
ГЛОНАСС АО 82 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Intuit 25 2
Philax - Филакс 7 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Амтел-Сервис 34 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
SoftwareONE Group 97 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Omnicomm - Омникомм-Урал 1 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
AVG Technologies 17 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Омникомм Черноземье 1 1
Al Around Group 1 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
Техноком 6 1
1С-Рарус 537 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Транснефть 159 5
Аэрофлот 493 3
Uber 257 3
Uber Technologies 258 3
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Keurig 2 2
L’Oreal 36 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
Деловые Линии ГК 36 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Expedia Group 40 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
LinkedIn 520 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Media Direction Group 3 1
Альфа-Банк 1123 1
Мострансавто 59 1
Открытие ФК 538 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Полимер Системс 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Газпром нефть 382 1
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Роснефть НК 367 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
DIC - Dubai Internet City 2 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 10 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 5 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Оцифровка - Digitization 49 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Omnicomm LLS 27 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Google Android 10751 6
Omnicomm Online 55 5
SAP Business One - SAP B1 58 3
Apple iOS 5742 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 2
Yelp 41 2
Apple macOS 925 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 11 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Avast Business 4 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Google Maps - Карты Google 400 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Microsoft Windows System32 9 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
SAP App Center 9 1
Apple iPad 3263 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
AVG Internet Security - AVGSvc.exe 2 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Uber Cargo 1 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Microsoft Office 1939 1
Яндекс.Авто 33 1
Java - Язык программирования 1176 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
Google Chrome - браузер 1117 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 56 1
Adblock 27 1
Емельянов Станислав 62 18
Паньков Борис 15 8
Дорохина Юлия 42 2
Буленков Дмитрий 13 2
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
Парахин Виктор 4 2
Купча Дмитрий 2 2
Самойлов Дмитрий 8 2
Шатиров Георгий 7 2
Аксельрод Илья 15 2
Спиркин Александр 1 1
Фонов Александр 1 1
Бойко Александр 19 1
Старостин Алексей 2 1
Яковлев Евгений 1 1
Поздняков Александр 7 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Кувшинов Александр 3 1
Касаркин Александр 1 1
Григорьева Евгения 57 1
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Головачев Михаил 16 1
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Акимов Максим 167 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Казахстан - Республика 2629 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
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Япония 2780 1
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Россия - Нижневартовск 106 1
Россия - Крымский полуостров 24 1
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
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Россия - Свердловская область 806 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
PC Magazine - PCMag 39 2
CNews - Auto.CNews 50 1
CNews Analytics 1988 3
Frost & Sullivan 101 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Автостат 9 1
eMarketer 77 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
GITEX Technology Week - Выставка 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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