Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Omnicomm
Омникомм
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 330
Omnicomm упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Емельянов Станислав 62 18
|Паньков Борис 15 8
|Дорохина Юлия 42 2
|Буленков Дмитрий 13 2
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
|Парахин Виктор 4 2
|Купча Дмитрий 2 2
|Самойлов Дмитрий 8 2
|Шатиров Георгий 7 2
|Аксельрод Илья 15 2
|Спиркин Александр 1 1
|Фонов Александр 1 1
|Бойко Александр 19 1
|Старостин Алексей 2 1
|Яковлев Евгений 1 1
|Поздняков Александр 7 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Кувшинов Александр 3 1
|Касаркин Александр 1 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Короваев Марат 2 1
|Федулов Кирилл 31 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Головачев Михаил 16 1
|Петунин Алексей 58 1
|Семенов Алексей 67 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Тауриньш Айварс 4 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Соколов Максим 15 1
|Селиванов Александр 4 1
|Арсеньев Михаил 1 1
|Коржов Владлен 1 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Палант Владимир 1 1
|Зудов Владимир 1 1
|Лебедь Олег 1 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Акимов Максим 167 1
|Аксерод Илья 1 1
|CNews Analytics 1988 3
|Frost & Sullivan 101 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Автостат 9 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760465, в очереди разбора - 664155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760465, в очереди разбора - 664155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru