Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭларСкан
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 81
ЭларСкан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 43
|Microbox 4 2
|1С 3779 1
|Xerox 519 1
|Canon 590 1
|ПроСофт-ПК 20 1
|ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
|Scansystem Ltda 1 1
|Кузнецов Александр 75 5
|Веригин Илья 28 4
|Мокеев Евгений 19 4
|Иванов Евгений 33 4
|Журавлев Сергей 13 3
|Андренюк Вадим 11 2
|Ефанов Александр 3 1
|Коробков Сергей 2 1
|Шендрик Анна 1 1
|Федотова Валентина 6 1
|Юмашева Юлия 1 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Андреева Мария 2 1
|Зубова Татьяна 2 1
|Буяков Алексей 1 1
|Дзюбин Алексей 5 1
|Великая Отечественная война 123 2
|ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru