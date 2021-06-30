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ЭларСкан


30.06.2021 «ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши 1
22.07.2020 Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового «ЭларСкан» 2
27.04.2020 Представлен прогноз по российскому рынку планетарных сканеров на 2020 год 1
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 2
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым 1
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны 1
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны 1
22.05.2019 «Элар» поставил сканирующее оборудование учреждениям культуры Казахстана 1
30.01.2019 «ЭЛАР» установила планетарный сканер в «Вологодском поисковом отряде» 1
23.01.2019 «ЭЛАР» поставила планетарный сканер в НГИАМЗ 2
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими 1
30.05.2018 Национальная академическая библиотека Казахстана расширяет парк оборудования для оцифровки 1
01.03.2018 «Элар» начала экспорт планетарных сканеров в Южную Америку 3
22.11.2017 Экспонаты Коми-Пермяцкого краеведческого музея оцифруют с помощью ЭларСКАН А2-400 2
24.07.2017 «Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке 1
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки 1
05.07.2017 «Элар» поставила оборудование для оцифровки экспонатов Центрального военно-морского музея 3
07.06.2017 В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2» 2
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка 2
08.02.2017 «Элар» поставила планетарный сканер в старообрядческий центр «Криница» 2
23.11.2016 «Элар» поставил планетарный сканер ЭларСКАН А2-400 в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме 2
09.11.2016 В Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина с помощью «Элар» оцифруют книги и тиражные издания 2
21.09.2016 «Элар» поставил «Обществу изучения Амурского края» оборудование для оцифровки документов 2
07.09.2016 В Межпоселенческой библиотеке Сахалинской области оцифруют краеведческие документы с помощью «ЭларСкан А2» 1
31.08.2016 В Ставропольскую ЦБС поставили планетарный сканер 1
27.07.2016 «Элар» поставил новый сканер в МФЦ Каширского района 1
15.06.2016 Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 4
08.06.2016 В Крымскую Республиканскую библиотеку для молодежи поставили «Эларскан» А2 4
31.05.2016 Национальный архив Республики Адыгея начинает оцифровку 3
13.04.2016 В библиотеках Уссурийского городского округа фонды переведут в «цифру» 1
29.03.2016 В Детском центре «Океан» будут создавать цифровые ресурсы с помощью «ЭларСКАН А2» 2
24.03.2016 Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг 2
10.03.2016 В «Центре информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и реставрации» оцифровывают документы на сканере «ЭларСКАН» 1
18.02.2016 Документы Отдела музейной безопасности Фондохранилища Эрмитажа оцифруют на сканере «ЭЛАР Скамакс-3000» 1
14.01.2016 «ЭЛАР» поставила планетарный сканер в администрацию г. Пыть-Ях 4
08.12.2015 В Фундаментальную библиотеку БГТУ «ВОЕНМЕХ» поставлен планетарный сканер «ЭларСкан» «А2-400» 3
30.10.2015 Муниципальные библиотеки Подмосковья оснащаются оборудованием для оцифровки фондов 1
20.10.2015 В Хабаровском крае оцифруют архив районного отдела ЗАГС на оборудовании ЭЛАР 2
08.10.2015 В «Нижнекамскнефтехиме» установлен скоростной документный сканер 1
18.09.2015 Сканеры российского производства экспортируются в Западную Европу и СНГ 1

Публикаций - 48, упоминаний - 81

ЭларСкан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 43
Microbox 4 2
3779 1
Xerox 519 1
Canon 590 1
ПроСофт-ПК 20 1
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
Scansystem Ltda 1 1
Нижнекамскнефтехим 14 1
Вологодский поисковый отряд 1 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Фонд президентских грантов 11 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
НГИАМЗ - Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 1 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
Оцифровка - Digitization 49 3
МФУ - Многофункциональное устройство 597 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 8 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
ЭЛАР ПланСкан 83 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
ЭЛАР Саперион 22 2
ЭЛАР ПауэрСкан 12 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 4 1
ЭЛАР Архив АИС 6 1
Canon imageFORMULA - серия сканеров 2 1
Кузнецов Александр 75 5
Веригин Илья 28 4
Мокеев Евгений 19 4
Иванов Евгений 33 4
Журавлев Сергей 13 3
Андренюк Вадим 11 2
Ефанов Александр 3 1
Коробков Сергей 2 1
Шендрик Анна 1 1
Федотова Валентина 6 1
Юмашева Юлия 1 1
Зайцев Владимир 37 1
Андреева Мария 2 1
Зубова Татьяна 2 1
Буяков Алексей 1 1
Дзюбин Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Казахстан - Республика 2650 5
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 4
Россия - Владивосток 866 4
Россия - Республика Крым 626 2
Европа Западная 618 1
Россия - Калининградская область 542 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Архангельская область 347 1
Казахстан - Актобе - Актюбинск 5 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Брянская область 86 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Россия - Вологодская область 320 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Сибирь 881 1
Великая Отечественная война 123 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Сактагана Баишева 1 1
Актюбинская областная юношеская библиотека имени Саги Жиенбаева 1 1
Областная детская библиотека имени Н. Байганина 1 1
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
НАБРК - Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
Arquivo Nacional - Национальный архив Бразилии - Национальный архив в Рио-де-Жанейро 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
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