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Мобиком-Кавказ



12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона» 1
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
14.02.2012 Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 2
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
23.09.2011 Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 1
27.05.2011 Сергей Алферов назначен коммерческим директором Уральского филиала «МегаФона» 1
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 1
04.03.2010 Операторам связи не легализовали платежи 1
02.02.2010 Назначен новый технический директор Кавказского филиала «Мегафон» 1
08.06.2009 В ЮТК сменился генеральный директор 1
15.04.2009 «МегаФон» расширяет возможности оплаты услуг связи без комиссии 1
03.10.2008 Грузия требует от «Мегафона» деньги 1
15.08.2008 ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии 1
19.06.2008 "Мегафон" оштрафован иностранным государством 1
16.03.2007 "Мегафон" перераспределил $700 млн внутри группы в рамках инвестиционной программы 1
06.03.2007 Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ» 2
28.11.2006 Абхазия прервала монополию «Мегафона» 1
16.11.2006 Суд подтвердил законность предписания УФАС в отношении "СтавТелеСота" и "Мобиком-Кавказа" 1
15.11.2006 12 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса в телекоммуникационных компаниях" 1
13.10.2006 В Ингушетии обстрелян контейнер базовой станции "Мобиком-Кавказ" 2
07.08.2006 Атака на "Мегафон" закончилась смертью 1
07.08.2006 Боевики в Чечне опять взрывают станции "Мегафона" 1
04.08.2006 "Петер-Сервис" внедрил систему конвергентного биллинга для "МегаФона" 1
30.06.2006 Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова 1
13.04.2006 Народ против "Мегафона". Виновата ФСБ? 1
19.12.2005 "Мегафон" выручил за золотой номер $1,7 тыс. 1
16.12.2005 Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза 1
30.09.2005 "МегаФону" объявлен джихад 1
17.08.2005 Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась 1
08.08.2005 Готовясь к IPO, "МегаФон" поглощает "дочек" 1
08.07.2005 Запад помог "Мегафону" на $540 млн. 1
25.03.2005 "Открытые Технологии" открыли филиал в Краснодаре 1
09.02.2005 "Центр Финансовых Технологий" подвел итоги работы за 2004 год 1
26.10.2004 "МСС-Поволжье" получила кредит в $50 млн. 1
25.10.2004 Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн. 1
20.10.2004 e-port расширяет сервисы для абонентов сотовой связи 1
15.10.2004 "МегаФон" выплатил дивиденды по 1-му купону облигаций серии 02 1
16.09.2004 "МегаФон" ввел первый тариф с федеральной нумерацией 1
16.09.2004 Гендиректор "Мобиком-Центра" сложил полномочия 1

Публикаций - 78, упоминаний - 81

Мобиком-Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 66
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 40
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 39
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 36
Telia Company 778 36
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 34
Sonera 305 32
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 346 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 9
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 4
МегаФон Кавказский филиал 192 4
IBM 8247 4
Oracle Sun Microsystems 2063 3
Ericsson 2235 3
HP - Hewlett-Packard 3333 3
Siemens AG - Сименс Россия 2116 2
Технопром Инновационная корпорация 26 2
Google LLC 8947 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 165 2
Остелеком 19 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
Oracle Corporation 5638 2
Аквафон 14 2
Nokia Corporation 5012 2
Питерская группа связистов 153 2
Geocell 24 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 1
Золотая Корона 333 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 1
Mellanox Technologies 76 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 1
Netcracker Technology 22 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 333 1
МегаФон Центральный филиал 63 1
Nvidia Corp 2824 1
Ekahau Oy 4 1
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 18 1
Открытые технологии 426 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 4
Альфа-Групп 579 3
Сбербанк Капитал 6 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 483 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Citibank - Ситибанк 247 1
Diners Club International - платёжная система 76 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 52 1
Татнефть 163 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
Северсталь ПАО 251 1
X5 Group - Перекресток 245 1
Qiwi 783 1
Аэрофлот 572 1
CyberPlat - КиберПлат 325 1
eBay Inc 1516 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1765 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 137 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 83 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 288 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 132 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 1
3G - Стандарт мобильной связи 4903 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 413 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
IBM Watson 106 1
Nvidia GeForce GTX 2864 1
Java - Язык программирования 2333 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 210 1
IBM Power Systems - Серия серверов 139 1
Myspace - социальная сеть 600 1
ЦФТ Faktura.ru 149 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 195 1
ЦФТ Банк 49 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
SUN UltraSPARC 106 1
Вдовин Александр 4 2
Артемьев Денис 14 2
Солдатенков Сергей 154 2
Юнов Константин 35 2
Горбунов Анатолий 18 1
Ничипоренко Алексей 23 1
Шипулин Александр 29 1
Суворов Владимир 17 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 62 1
Андреев Александр 22 1
Кутников Денис 21 1
Орехов Вячеслав 41 1
Бугров Алексей 11 1
Алферов Сергей 2 1
Ким Борис 67 1
Величко Валерий 14 1
Саакашвили Михаил 13 1
Самсонов Максим 10 1
Абрамов Сергей 66 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 40 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Ершов Андрей 46 1
Мордашов Алексей 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 18
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 311 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 344 13
Финляндия - Финляндская Республика 1396 10
Швеция - Королевство 1526 8
Северный Кавказ 211 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 561 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1178 6
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1038 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 752 5
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 121 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 414 3
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 3
Россия - Сибирь 1208 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Абхазия - Республика 110 3
Россия - СЗФО - Псковская область 445 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 3
Южная Осетия - Государство Алания 86 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 3
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Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 191 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
Закон Мура - Moore's law 130 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
Русский язык 1408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 12
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 536 1
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Вести FM - Вести ФМ 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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