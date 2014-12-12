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Мобиком-Кавказ
Мобиком-Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вдовин Александр 4 2
|Артемьев Денис 14 2
|Солдатенков Сергей 154 2
|Юнов Константин 35 2
|Горбунов Анатолий 18 1
|Ничипоренко Алексей 23 1
|Шипулин Александр 29 1
|Суворов Владимир 17 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 62 1
|Андреев Александр 22 1
|Кутников Денис 21 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Бугров Алексей 11 1
|Алферов Сергей 2 1
|Ким Борис 67 1
|Величко Валерий 14 1
|Саакашвили Михаил 13 1
|Самсонов Максим 10 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 40 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Ершов Андрей 46 1
|Мордашов Алексей 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 12
|Прайм - Агентство экономической информации 639 1
|Forbes - Форбс 536 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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