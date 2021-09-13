Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP Education CIS Учебный Центр
Университетский Альянс
SAP Next-Gen Lab
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Публикаций - 44, упоминаний - 88
SAP Education CIS Учебный Центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|СМА - Союз московских архитекторов 1 1
|IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
|Парменова Наталия 62 10
|Гонтарев Павел 69 9
|Петунин Алексей 58 3
|Филатов Андрей 99 3
|Шепелявый Дмитрий 50 3
|Васильев Владимир 20 2
|Аникина Екатерина 2 2
|Боровков Алексей 7 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
|Кожокин Евгений 1 1
|Ладыженко Сергей 1 1
|Кортов Сергей 1 1
|Кочеврин Илья 1 1
|Попков Вячеслав 3 1
|Гаро Армен 1 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Малис Олег 55 1
|Кудж Станислав 5 1
|Чупина Юлия 3 1
|Силин Яков 1 1
|Арнольд Александр 2 1
|Джеус Александр 1 1
|Хорошилов Александр 1 1
|Мамут Александр 109 1
|Гульцев Дмитрий 3 1
|Якушев Владимир 16 1
|Мау Владимир 5 1
|Малис Александр 111 1
|Миловидов Николай 2 1
|Силин Михаил 17 1
|Клочай Максим 1 1
|Рудской Андрей 9 1
|Биветски Андрей 14 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Ноготков Максим 40 1
|Агузумцян Ара 19 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 2
|Gartner 2200 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770620, в очереди разбора - 674302.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770620, в очереди разбора - 674302.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru