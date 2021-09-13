SAP Education CIS Учебный Центр

Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1

SAP выпустила специальную версию Learning Hub для студентов 1

SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 3

SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 3

SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1

SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете 2

SAP расширила портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class 1

ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 8

SAP запустит Blockchain Lab в детском центре COAF SMART в Армении 2

SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет 1

SAP запускает цифровые бейджи для сертифицированных специалистов 2

SAP присоединилась к российской Ассоциации интернета вещей 1

SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете 1

ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса 2

TerraLink наращивает компетенции по проектам автоматизации закупок на SAP Ariba 1

ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ 1

SAP вложила 1 млн евро в открытие нового учебного центра в Москве 3

Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1