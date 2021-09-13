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SAP Education CIS Учебный Центр
Университетский Альянс
SAP Next-Gen Lab


13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 2
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 2
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
26.06.2020 SAP выпустила специальную версию Learning Hub для студентов 1
27.03.2020 SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 3
08.07.2019 SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 3
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen 6
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
09.07.2018 SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете 2
06.07.2018 SAP расширила портфолио виртуальных форматов обучения SAP Live Class 1
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга 2
24.05.2018 ДВФУ и SAP CIS подготовят специалистов для работы с AR и VR в бизнесе 8
20.04.2018 SAP запустит Blockchain Lab в детском центре COAF SMART в Армении 2
13.04.2018 В НИТУ «МИСиС» откроют лабораторию SAP Next-Gen 5
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет 1
11.04.2018 SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро 3
02.04.2018 SAP запускает цифровые бейджи для сертифицированных специалистов 2
16.11.2017 Первый в России Центр инноваций SAP открывается в «Орленке» 3
02.06.2017 СПбПУ и SAP разработают новые технологические проекты для Санкт-Петербурга 3
01.06.2017 Правительство Тюменской области и SAP будут развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения, образования и управления в регионе 3
20.04.2017 «SAP Форум 2017»: SAP отметила 25 лет работы в России и подвела итоги 2016 года 1
18.04.2017 SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума» 1
13.04.2017 SAP присоединилась к российской Ассоциации интернета вещей 1
03.03.2017 SAP открыла центр инноваций для интернета вещей, AR и VR в университете ИТМО в Санкт-Петербурге 1
22.12.2016 SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете 1
09.12.2016 В МИРЭА открылся первый в России и СНГ центр SAP Next-Gen Lab 3
09.11.2016 ИТМО и SAP совместно обучат студентов цифровой трансформации бизнеса 2
03.11.2016 Президентская академия присоединилась к «Университетскому альянсу SAP» 3
18.10.2016 TerraLink наращивает компетенции по проектам автоматизации закупок на SAP Ariba 1
26.09.2016 Центры SAP Next-Gen откроются в университетах России 2
20.06.2016 МГТУ им. Баумана разработает решения в области интернета вещей на базе SAP HANA Cloud Platform 1
15.04.2016 ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ 1
12.04.2016 SAP вложила 1 млн евро в открытие нового учебного центра в Москве 3
13.08.2015 SAP и «Евразийский институт сертифицированных публичных бухгалтеров» будут совместно обучать пользователей SAP в России 1
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub 1
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1
10.09.2012 SAP СНГ начала продажи SAP HANA через партнеров 1

Публикаций - 44, упоминаний - 88

SAP Education CIS Учебный Центр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 42
SAP CIS - САП СНГ 758 34
SAP Академический центр компетенции 6 4
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 4
Novardis - Новардис Консалтинг 41 4
Accenture - Аксенчер 533 3
IBM 3575 3
Ramax - Рамакс 62 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 2
BearingPoint - БерингПоинт 26 2
Saprun - Сапран групп 38 2
TeamIdea - Тимидея Групп 17 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 2
Марс ФГУП НПО 86 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
SAP Leonardo Center 2 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
TerraLink - ТерраЛинк 184 1
Intel Corporation 4221 1
Sennheiser 33 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
GMCS 227 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 3
Volvo Cars 155 2
Audi 129 2
IKEA - ИКЕА 83 2
Ford 173 2
Renault - Рено Россия 88 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
Связной ГК 885 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
X5 Group 601 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Русполимет ПАО 6 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Trellas 17 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Лукойл-Информ 73 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Банк Зенит 134 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Евросеть 895 1
Газпром нефть 382 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
SLV 7 1
Solvers 15 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 67 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 2
Big Data - Большие данные 1136 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 2
Умные платформы 500 1
3D-печать 135 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 8
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 4
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 3
SAP Leonardo 24 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
openSAP MOOC - openSAP Massive Open Online Courses 3 2
SAP Predictive Analytics 11 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Apple iOS 5742 2
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
SAP IoT - SAP Internet of Things 1 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 259 1
SAP Blockchain Lab 1 1
SAP Ariba Education 1 1
SAP Business ByDesign 3 1
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP Live Access 1 1
Apple iPad 3263 1
SAP Live Class 1 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
IBM Cognos TM1 36 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
SAP Fiori 40 1
Superjob 172 1
SAP Ariba 71 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
SAP SuccessFactors 110 1
Java - Язык программирования 1185 1
Парменова Наталия 62 10
Гонтарев Павел 69 9
Петунин Алексей 58 3
Филатов Андрей 99 3
Шепелявый Дмитрий 50 3
Васильев Владимир 20 2
Аникина Екатерина 2 2
Боровков Алексей 7 2
Красюков Дмитрий 43 2
Горяйнов Андрей 44 2
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Кожокин Евгений 1 1
Ладыженко Сергей 1 1
Кортов Сергей 1 1
Кочеврин Илья 1 1
Попков Вячеслав 3 1
Гаро Армен 1 1
Ройтенберг Марк 13 1
Малис Олег 55 1
Кудж Станислав 5 1
Чупина Юлия 3 1
Силин Яков 1 1
Арнольд Александр 2 1
Джеус Александр 1 1
Хорошилов Александр 1 1
Мамут Александр 109 1
Гульцев Дмитрий 3 1
Якушев Владимир 16 1
Мау Владимир 5 1
Малис Александр 111 1
Миловидов Николай 2 1
Силин Михаил 17 1
Клочай Максим 1 1
Рудской Андрей 9 1
Биветски Андрей 14 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 1
Артемьев Тимур 13 1
Чичваркин Евгений 82 1
Ноготков Максим 40 1
Агузумцян Ара 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Европа 3798 3
Германия - Федеративная Республика 3693 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
США - Нью-Йорк 1105 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Украина 3417 1
Казахстан - Республика 2661 1
Германия - Берлин 360 1
Арктика 141 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Тюменская область 592 1
Восточная Европа 1698 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Россия - Заполярье 38 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Республика Тыва 144 1
Россия - Республика Хакасия 253 1
Россия - Красноярский край 671 1
Испания - Королевство 1262 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - Красноярск 855 1
Ближний Восток 1486 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Армения - Республика 692 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 2
Gartner 2200 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 6
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 3
SAP S/4HANA Academy 5 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
SAP Young Thinkers 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
SAP Forum 28 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
SAP UP 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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