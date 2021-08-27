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Kaspersky Automated Security Awareness Platform
KASAP



27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
21.06.2021 Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
12.03.2021 «Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессии во время пандемии 1
01.02.2021 Сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 2
18.11.2020 «Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии 2
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
23.09.2020 «Лаборатория Касперского»: сотрудники компаний склонны переоценивать свои знания о кибербезопасности 1
24.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
09.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 85% сотрудников малых компаний используют личные устройства на удаленке 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 3
14.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии 2
18.12.2019 «Лаборатории Касперского»: в 2019 году горадминистрации в полтора раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
28.11.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: главы компаний ценят рекомендации ИБ-директоров, но не дают им отдельный бюджет 1
26.09.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об участившихся атаках фишеров на корпоративных пользователей 1
16.09.2019 С утечками данных столкнулись 27% небольших компаний в России 1
12.08.2019 «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний 1
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
05.06.2019 «Лаборатория Касперского»: почти половина россиян хотя бы раз случайно видели на работе личные данные коллег 1
28.05.2019 «Лаборатория Касперского»: 90% утечек данных из облаков происходит из-за человеческого фактора 2
14.05.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый пятый россиянин имеет доступ к файлам с прошлого места работы 2
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs 1
07.05.2019 «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий» 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
24.04.2019 «Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек 2
02.04.2019 «Лаборатория Касперского» выпустила онлайн-платформу для освоения навыков кибербезопасности 5
16.02.2018 «Лаборатория Касперского» запустила онлайн-тренинг для IT-специалистов широкого профиля 1
28.11.2017 SAP запускает русскоязычный ресурс для пользователей SAP Activate 1
12.10.2015 SAP S/4HANA — единое пространство для всех бизнес-направлений и инноваций 1
22.04.2014 «Лето Банк»: Наша задача – не множить ИТ-системы 1
24.10.2011 ТОП-10 лучших приложений для BlackBerry 1

Публикаций - 54, упоминаний - 67

Kaspersky Automated Security Awareness Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 35
SAP SE 4249 10
SAP CIS - САП СНГ 807 5
Verisium 9 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 38 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 2
Microsoft Corporation 20359 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 2
ГКС - Группа компаний Систематика 244 1
Ramax - Рамакс 72 1
Oracle Siebel 313 1
RRC 131 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 494 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 190 1
Sterling Group 39 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Oculus VR 48 1
Hacking Team 12 1
SAP Services CIS 13 1
DeathStalker - Хакерская группировка 2 1
Интеркорп 5 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Kimsuky - Хакерская группировка 2 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
Imaginary team 2 1
Software AG & IDS Scheer 165 1
Unisys 107 1
Oracle Corporation 5704 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 1
Ростех - Ростехнологии 2269 1
InfoWatch - Инфовотч 807 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 281 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 606 1
GitHub 420 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 193 1
Yara - Яра 8 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 223 1
УВЗ Электромашина НПО 3 1
Силовые машины 49 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 303 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
Mazda Motor Corporation 47 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Ford 322 1
Daimler AG 159 1
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
Татнефть 165 1
BMW 338 1
Аэрофлот 587 1
Связной ГК 1057 1
Почта Банк 300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1821 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 237 1
Почта России ПАО 1752 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 1
Президент Российской Федерации 1601 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 378 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1133 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
US Navy - Военно-морские силы США 114 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3849 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 703 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 571 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 180 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 904 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 666 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 442 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 205 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1333 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1219 1
QWERTY-клавиатура 274 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 45 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 58 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 117 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 275 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 656 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 76 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 522 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 76 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 89 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 967 1
3G - Стандарт мобильной связи 4911 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1415 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 68 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1048 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 22 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 195 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 374 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 42 7
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 79 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 51 5
Kaspersky Internet Security 346 5
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 4
Kaspersky Polys Voting Machine 16 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 536 3
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 3
Microsoft Office 2839 3
Новые облачные технологии - МойОфис 316 3
Area9 Lyceum 6 3
Kaspersky Endpoint Security Cloud 5 2
Kaspersky CyberSecurity Awareness 4 2
Kaspersky Threat Intelligence services 6 2
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 2
Apple iOS 5838 2
Kaspersky Interactive Protection Simulation - KIPS 4 2
SAP ASAP - AcceleratedSAP 3 2
Microsoft Windows 10 9823 2
Google Android 10872 2
SAP Launch 1 1
Kaspersky Total Security 30 1
Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 7 1
SAP Fiori 40 1
Oracle VM VirtualBox 97 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 1
Tumblr 40 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 10 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
Kaspersky IT Security Calculator 1 1
Kaspersky Anti-Ransomware Tool 1 1
SAP Activate (Agile) 2 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 12 1
Kaspersky Threat Intelligence Reporting 2 1
Microsoft PowerPoint 598 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 209 1
Microsoft Outlook 1191 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Microsoft Windows PowerShell 97 1
Молчанова Елена 11 6
Наместников Юрий 39 6
Комиссаров Дмитрий 160 3
Кирсанов Алексей 24 3
Чеглаков Андрей 40 3
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
Данкевич Андрей 4 2
Бигулов Тимур 6 2
Вениамин Левцов 33 2
Борилин Вячеслав 15 2
Вергелис Мария 3 2
Николаева Ирина 4 1
Воронцов Алексей 13 1
Фролов Максим 2 1
Ефремов Андрей 3 1
Демидов Михаил 132 1
Бочкарев Сергей 17 1
Войтов Матвей 5 1
Журавский Никита 2 1
Синицын Федор 6 1
Шепелявый Дмитрий 52 1
Савюк Виктор 30 1
Путин Владимир 2162 1
Яппаров Тагир 78 1
Касперская Наталья 224 1
Прибочий Михаил 35 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Шилов Сергей 63 1
Подольский Олег 15 1
Сельский Андрей 21 1
Синицын Артем 6 1
Тимошенко Андрей 9 1
Марченко Алексей 3 1
Агузумцян Ара 19 1
Цуприк Василий 7 1
Давидан Александр 14 1
Тимченко Александр 6 1
Лискин Александр 3 1
Леонтович Алексей 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 3
Индия - Республика 3441 3
Германия - Федеративная Республика 6787 3
Прибалтика - Балтия 1177 2
Испания - Королевство 2238 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 2
Франция - Французская Республика 4080 2
Италия - Итальянская Республика 2440 2
Европа Восточная 2698 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 2
Португалия - Португальская Республика 575 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 262 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 2
Новая Зеландия 480 1
Казахстан - Республика 3768 1
Земля - планета Солнечной системы 2552 1
Украина 5174 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 22 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1360 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1209 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 1
Казахстан - Алматы 433 1
США - Лос-Анджелес 556 1
Азия Южная 69 1
Аргентина - Аргентинская Республика 416 1
Украина - Киев 863 1
Коста-Рика - Республика 54 1
Турция - Турецкая республика 1315 1
Европа 6508 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 1
Южная Корея - Республика 2847 1
Азия - Азиатский регион 2886 1
Япония 6710 1
Боливия - Многонациональное Государство 26 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1162 1
Испания - Мадрид 120 1
Бразилия - Федеративная Республика 1720 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1122 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 2
Русский язык 1413 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1431 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 606 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 137 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 113 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 195 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 141 1
Человеческий фактор 164 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1037 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 105 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 3
Kaspersky Academy 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 158 1
SAP TechEd 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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