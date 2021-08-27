на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Automated Security Awareness Platform
KASAP
Kaspersky Automated Security Awareness Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Молчанова Елена 11 6
|Наместников Юрий 39 6
|Комиссаров Дмитрий 160 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Чеглаков Андрей 40 3
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 3
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 3
|Данкевич Андрей 4 2
|Бигулов Тимур 6 2
|Вениамин Левцов 33 2
|Борилин Вячеслав 15 2
|Вергелис Мария 3 2
|Николаева Ирина 4 1
|Воронцов Алексей 13 1
|Фролов Максим 2 1
|Ефремов Андрей 3 1
|Демидов Михаил 132 1
|Бочкарев Сергей 17 1
|Войтов Матвей 5 1
|Журавский Никита 2 1
|Синицын Федор 6 1
|Шепелявый Дмитрий 52 1
|Савюк Виктор 30 1
|Путин Владимир 2162 1
|Яппаров Тагир 78 1
|Касперская Наталья 224 1
|Прибочий Михаил 35 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Шилов Сергей 63 1
|Подольский Олег 15 1
|Сельский Андрей 21 1
|Синицын Артем 6 1
|Тимошенко Андрей 9 1
|Марченко Алексей 3 1
|Агузумцян Ара 19 1
|Цуприк Василий 7 1
|Давидан Александр 14 1
|Тимченко Александр 6 1
|Лискин Александр 3 1
|Леонтович Алексей 31 1
|Kaspersky Academy 3 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru