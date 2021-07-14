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Jazz
Пакистанский оператор сотовой связи



14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 2
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
09.04.2021 Сбер предложит бизнесу новое решение для организации видеоконференций 4
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 3
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 2
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 3
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 2
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 4
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
19.07.2018 У хозяина «Билайна» появился постоянный руководитель 1
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 1
26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда 1
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 1
30.08.2017 «Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов 5
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 4
07.09.2015 Directum Jazz для Android оснащен поддержкой облачного ECM-решения DirectumRX 1
07.11.2011 Philips DCM2020: микросистема с поддержкой iPod, iPhone и iPad 1
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia 1
01.06.2011 Чубайс вложит $15 млн в синхронизацию передачи данных 1
18.02.2011 Новые решения IBM для zEnterprise System упрощают разработку корпоративного ПО 1
14.07.2009 «АйТи» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры Levi's 1
03.07.2008 Philips представляет микросистему с беспроводным сабвуфером 1
20.06.2008 Philips выпустил функциональную микросистему с DVD и Dolby Digital 1
06.06.2008 Philips MCD395: микротеатр для воспроизведения фильмов и музыки 1
21.04.2008 Philips МСМ395 и MCD395: микросистемы с насыщенным звуком 1
24.03.2008 Philips представил микросистему с поддержкой MP3 и USB-портом 1
21.01.2008 IBM анонсирует новую инструментальную среду коллективной разработки 5
29.12.2007 Обзор COWON A3 — медиаплеер-мечта 1
27.11.2007 LG представляет новую микросистему с USB-портом 1
28.02.2006 Samsung анонсировал многофункциональную фотокамеру 1
16.08.2005 Nexx NF-315: миниатюрный флэш МР3-плеер со встроенным коннектором 1
06.04.2005 Yepp` YP-T5 - имиджевая новинка от Samsung 1
06.04.2005 Первый MP3 плеер с видео на флэш 1
14.03.2005 BenQ представил свой первый МР3-телефон с окружающим звуком 1
29.07.2004 Creative Rhomba - спутник жителя мегаполиса 1
28.06.2004 iRiver iMP-550 - компактнее только флэш 1

Публикаций - 41, упоминаний - 65

Jazz упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6537 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 12
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 120 9
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 7
Banglalink 14 5
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 10 4
Dhabi Group 8 4
China Telecom - Zong 8 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 29 4
Telenor 534 4
Telenor Pakistan (Пакистан) 9 3
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 3
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 3
Киевстар 406 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7442 3
Warid 6 3
Med Cable 3 2
Waird 2 2
China Telecom 122 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5420 2
Vodafone Group 621 1
4520 1
Iliad Italia 7 1
U-Com 6 1
Telecel Centrafrique 7 1
Econet Wireless 4 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
Directum - Директум 763 1
Google LLC 8710 1
Wind Tre 5 1
Telecel Globe 12 1
Hutchison Holdings 20 1
Iraqna 5 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 91 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 1
China Mobile 238 1
Meta - Facebook 3965 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 128 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 307 5
EGX - Египетская фондовая биржа 9 5
Евросеть 1243 1
Альфа-Групп 515 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 44 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4456 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 40 1
Lazard Freres SAS 1 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 7 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 9 4
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 7 3
Верховный суд Пакистана 2 2
Правительство РФ 2316 1
Высший административный суд Египта 1 1
Экономический суд Каира 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1094 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6822 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 1581 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4014 5
3G - Стандарт мобильной связи 4224 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 614 1
QWERTY-клавиатура 263 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 253 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1786 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1163 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2693 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4823 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8419 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 644 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 506 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11194 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 386 1
Google Android 10783 4
Apple iOS 5759 2
Microsoft Outlook 822 1
Microsoft Exchange 782 1
Google Play - Google Store - Android Market 2517 1
Symbian OS 974 1
Java - Язык программирования 1493 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 1
Nokia N - серия 254 1
OpenText Documentum 262 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 802 1
Nokia E - серия смартфонов 25 1
Nokia Ovi Store 51 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 8
Бущик Дмитрий 5 2
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Чернышов Петр 6 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
Комаров Александр 10 1
Гафт Александр 2 1
Герчук Михаил 87 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 27 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Косарев Евгений 1 1
Тронева Светлана 1 1
Schlaeffer Christopher - Шлаеффер Кристофер 1 1
Либин Сергей 18 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 32 1
MacGannMark - Марк МакГанн 1 1
Khan Imran - Хан Имран 5 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 311 14
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 200 8
Россия - Российская федерация - РФ 67839 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 517 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 134 6
Египет - Арабская Республика 438 5
Канада 1689 4
Украина 4374 4
Африка - Африканский регион 1852 3
Италия - Итальянская Республика 1767 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21400 2
Бурунди - Республика 54 2
Евразия 182 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9662 2
Нидерланды - Амстердам 326 2
Азия - Азиатский регион 1978 2
Китай - Тайвань 778 1
Зимбабве - Республика 70 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1614 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1338 1
Россия - СФО - Новосибирск 2417 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9419 1
Намибия - Республика 32 1
Африка Северная 121 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 26 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 24 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19155 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 617 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 931 1
Грузия 799 1
Узбекистан - Республика 1008 1
Ближний Восток 1808 1
Израиль 938 1
Америка 614 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5592 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7345 1
Казахстан - Республика 3292 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 482 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 814 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4556 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 719 1
Analysys Mason 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 919887, в очереди разбора - 822859.
Создано именных указателей - 47136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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