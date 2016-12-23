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HPE OpenView



23.12.2016 «Техносерв» перехватил миллиардный контракт у «Сервионики» и «Компьютела» 1
22.11.2016 ИТ-поддержка Казначейства за год подорожала на десятки миллионов 1
19.11.2015 Сайт доставки продуктов для российских хипстеров и домохозяек получил $5 млн инвестиций 3
10.11.2014 Крок: С позиции эксплуатации ИТ-сервисов у ITSM просто нет альтернативы 1
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
20.10.2011 VMware удвоит число сотрудников в России 1
19.10.2011 BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker 1
11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker 2
07.09.2011 Илья Савичев: В России сегодня новый ITSM 1
06.06.2011 Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk 5
24.05.2011 Cleverics выпустила новый релиз OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM 1
09.03.2011 VMware составит конкуренцию IBM, HP и Microsoft 1
18.11.2010 Строительство крупных российских ЦОДов "на коленке" закончилось 2
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk 1
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP" 1
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 2
13.08.2008 КРОК автоматизировал службу поддержки в администрации Пермского края 1
04.08.2008 TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал 1
03.04.2008 «М.Видео» построила интеграционную платформу на базе Oracle Data Integrator 1
02.04.2008 «Ункомтех» доверил «АйТи» техподдержку ИТ-инфраструктуры 1
05.03.2008 «Систематика» завершила ITSM-проект в Комитете финансов Петербурга 1
04.02.2008 «АйТи» построила инфраструктуру Хакасского алюминиевого завода 1
09.01.2008 Личный ЦОД для ERP-системы 3
28.11.2007 Sfitex 2007: системы безопасности освоили GSM 1
15.11.2007 «Открытые Технологии» автоматизируют деятельность ИТ-служб «Саратовэнерго» 2
24.10.2007 Symantec защитит базы данных от взлома: новый Database Security 1
25.07.2007 HP Software: история "большого шоппинга" 11
19.06.2007 «Микротест» внедряет серверные решения HP BladeSystem в НЭСК 1
09.06.2007 Московский Венчурный форум: $87 млн. на развитие высоких технологий 1
07.06.2007 Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе 1
06.06.2007 Московский Венчурный форум: $87 млн. на развитие высоких технологий 1
05.06.2007 Московский Венчурный форум: $87 млн. на развитие высоких технологий 1
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы» 2
31.05.2007 Avocent позволит управлять ИТ-инфраструктурой с помощью карманных устройств 1
17.05.2007 Kraftway: создан центр ИТ-контроля правительства Москвы 1
15.05.2007 Сбербанк России оптимизировал доступ к ИТ-услугам 1
25.04.2007 Сергей Лобов: HP Software вступила в новую эру 2
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России 5
10.04.2007 OpenView и ABRT инвестируют в российские ИТ-компании 6

Публикаций - 196, упоминаний - 391

HPE OpenView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 4843 83
HP - Hewlett-Packard 3333 58
iTeco - Ай-Теко 844 22
Intel Corporation 10381 16
Microsoft Corporation 20288 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 493 13
Oracle Corporation 5638 11
HP Compaq 1791 10
SAP SE 4176 9
IBM 8247 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 470 8
Micro Focus - Novell 842 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 7
Cisco Systems 4542 6
Oracle Sun Microsystems 2063 6
Крок 1506 6
ГКС - Группа компаний Систематика 243 6
Открытые технологии 426 6
Tibco Software 73 5
АйТи 1056 5
Cleverics - Клеверикс 27 5
4771 5
Комплит 43 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 5
HP 3Com 598 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 4
Naumen - Наумен 425 4
IT Expert - ИТ Эксперт 39 4
Dell EMC 4360 4
CBOSS 112 4
Аплана Группа компаний 144 3
Trend Micro 550 3
Nokia Corporation 5012 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 3
SUSE 304 3
Red Hat 1105 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 397 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 5
Меркури - Mercury 59 4
РВК - Российская венчурная компания 499 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 2
Евросеть 1310 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 2
Аэрофлот 572 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
Рольф 46 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
ВТБ24 599 1
Шефмаркет 1 1
Intel Capital 146 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 20 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
Лукойл-Пермь 19 1
Планета Суши 11 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Index Ventures 45 1
Россети Ленэнерго 54 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Sela 14 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 13 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
ТНК-ВР Холдинг 226 1
AutoNation Inc 9 1
HelloFresh 2 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
Почта России ПАО 1741 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1738 1
ГПБ - Газпромбанк 768 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
X5 Group - Пятерочка 584 1
Альфа-Банк 1279 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 3
Федеральное казначейство России 839 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 20 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 212 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 785 1
ПФР Департамент информационных технологий 125 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
Счётная палата РФ 543 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 30 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 53
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 28
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 16
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 262 13
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 12
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 777 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 7
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 54 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1370 5
ИТ-аутсорсинг 788 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 318 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 211 3
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 551 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 3
ASCII - American standard code for information interchange 34 3
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 64 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 224 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1261 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 704 2
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 21 2
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 66 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 28 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 2
BMC - Baseboard Management Controller 71 2
Linux OS 6968 15
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 13
Microsoft Windows 10 9805 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 11
IBM Tivoli 273 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 9
Omnitracker 53 8
HPE ProLiant - Серия серверов 230 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 792 6
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 6
Intel Itanium 573 6
Microsoft SQL Server 1132 5
Microsoft Windows 1312 5
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 4
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 248 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 487 3
HCL WebSphere 504 3
IBM DB2 295 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 3
Microsoft Windows 2000 892 3
Intel Pentium III 624 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Linux - Debian GNU 312 2
Microsoft Excel 690 2
Microsoft Windows NT 705 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 148 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 329 2
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 2
Naumen Service Desk 123 2
SQL - Язык программирования 541 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1048 2
Microsoft Skype 1747 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 2
Гознак ЦОД 10 2
Java - Язык программирования 2333 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 6 1
Microsoft SharePoint 2007 65 1
Лобов Сергей 23 6
Галицкий Александр 92 3
Баронов Андрей 11 2
Емельченков Сергей 86 2
Романов Дмитрий 54 2
Кузнецов Анатолий 4 2
Тимашев Ратмир 64 2
Преображенский Евгений 14 1
Овчинников Борис 116 1
Зенкин Денис 258 1
Макаров Станислав 114 1
Севастьянов Александр 2 1
Кузовкин Алексей 152 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Зайцева Анна 63 1
Попова Мария 119 1
Светушкова Наталья 15 1
Иванов Виктор 15 1
Рубцов Иван 14 1
Потапов Сергей 29 1
Кирюшин Сергей 64 1
Размахаев Сергей 42 1
Колесников Евгений 14 1
Назипов Дмитрий 79 1
Краснов Александр 50 1
Ткачев Владимир 10 1
Тихонов Владимир 4 1
Андреева Екатерина 44 1
Горелов Николай 2 1
Хлызов Андрей 18 1
Малафеев Андрей 50 1
Солодовников Алексей 17 1
Новиков Александр 33 1
Василенко Александр 64 1
Шевченко Владимир 135 1
Заржецкий Александр 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 8
Европа Восточная 2685 6
Германия - Федеративная Республика 6766 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 4
Украина 5153 4
США - Калифорния 2306 4
Израиль 1288 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 3
Финляндия - Финляндская Республика 1396 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 3
Россия - СФО - Новосибирск 2783 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1105 3
Узбекистан - Республика 1206 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 771 3
Европа Западная 1190 3
Европа Центральная 202 3
Европа 6447 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 2
Сингапур - Республика 1407 2
Индия - Республика 3429 2
Россия - ЮФО - Севастополь 441 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 650 2
Ближний Восток 2299 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 739 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
США - Нью-Джерси 213 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 399 2
Россия - СФО - Красноярский край 841 2
США - Колумбия - Вашингтон 834 2
США - Калифорния - Санта-Клара 139 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 6
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 213 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
Русский язык 1408 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 39 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
Человеческий фактор 161 1
КПД - Коэффициент полезного действия 80 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
Аутсорсинг 99 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
ComputerWorld 135 3
Мобильные системы 10 3
ZDnet 551 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
CRN 38 1
Digg 64 1
Silicon.com 325 1
Computer Weekly 269 1
VNUNet.com 179 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
InterNetNews - InternetNews.com 127 1
IDC - International Data Corporation 4388 10
Gartner 3048 2
Juniper Research 405 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Forrester Research 754 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
Forbes Global 2000 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 46 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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