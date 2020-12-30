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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФТС РФ Региональные таможенные управления
Публикаций - 212, упоминаний - 369
ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 1
|Sony 6104 1
|Siemens AG - Сименс Россия 130 1
|СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 55 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 396 2
|Volvo Cars 218 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 728 3
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru