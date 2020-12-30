Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71720
ИКТ 6641
Организации 4643
Ведомства 1361
Ассоциации 524
Технологии 2583
Системы 15129
Персоны 24628
География 1313
Статьи 870
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1044
Мероприятия 755

ФТС РФ Региональные таможенные управления



30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 1
19.08.2020 Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело 3
21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» 1
14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах 1
11.04.2017 «Транстелеком» организовал сеть оперативной связи для постов таможни на Урале 2
16.03.2017 Таможня переплатила за поддержку Oracle больше 100 миллионов 2
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения 2
10.01.2017 МТС продлил контракт на обеспечение связью омских госструктур 1
14.09.2016 «Ростелеком» завершил строительство таможенной инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 1
12.08.2016 «Украинские» серверы на Крымской железной дороге заменит загадочная компания офицеров 2
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 4
30.06.2016 ТТК выиграл конкурс на предоставление каналов связи Липецкой и Белгородской таможням 1
27.06.2016 ТТК заключил более 20 государственных контрактов в Центрально-Черноземном регионе 1
17.05.2016 Apple проиграла суд российской таможне: Цены на Watch останутся заоблачными 4
18.04.2016 Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи 1
13.04.2016 Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой» 1
29.02.2016 МТС обеспечила связью 11 500 предприятий Дона 1
26.02.2016 МТС обеспечит связью сотрудников госсектора Красноярского края 1
04.02.2016 Белгородская таможня перешла в сеть «МегаФона» 1
17.11.2015 ФТС России: электронная подпись набирает популярность среди участников ВЭД 1
07.10.2015 «МегаФон» включил интернет кондитерскому холдингу «Славянка» 1
21.09.2015 ТТК продлил сотрудничество с Центром организации дорожного движения в Кемерово 1
17.06.2015 МТС обеспечила связью силовые структуры Норильска и Дудинки 1
18.05.2015 «Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей 1
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк 4
25.03.2015 Более 1200 чиновников Пермского края будут пользоваться связью МТС 1
20.02.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. В деле появилась новая сторона 1
21.01.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн рублей 1
16.01.2015 Таможня взыскала с «Крока» 250 млн руб. за незаконную схему поставки серверов Сбербанку 1
21.10.2014 Трафик М2М-сервисов МТС в Ростовской области увеличился в 2 раза 1
02.10.2014 «МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни 3
15.07.2014 На россиянина завели дело за покупку смартфона в интернет-магазине 1
21.05.2014 «Билайн Бизнес» начал предоставлять услуги связи Дальневосточному таможенному управлению 4
09.04.2014 МТС на Востоке России заключила госконтракты на 30 млн руб. 2
25.03.2014 «Ростелеком» обеспечит Красноярскую таможню цифровыми каналами связи 1
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор» 1

Публикаций - 212, упоминаний - 369

ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 1
Sony 6104 1
Siemens AG - Сименс Россия 130 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 55 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 396 2
Volvo Cars 218 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 728 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 19 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9173 2
Электроника 765 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4323 1
Литвинов Игорь 8 1
Бельянинов Андрей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 104400 12
Финляндия - Финляндская Республика 1711 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32711 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг 197 3
Германия - Федеративная Республика 8483 2
Россия - СЗФО - Псковская область 499 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44961 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5208 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 380 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 407 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1968 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2208 5
Метеорит 71 2
Человеческий фактор 804 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022