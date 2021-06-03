Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТС-тендер
Электронная торговая площадка
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Публикаций - 42, упоминаний - 73
РТС-тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Лишенков Владимир 12 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Громкова Ольга 1 1
|Бойко Андрей 37 1
|Варення Александр 1 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru