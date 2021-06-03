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РТС-тендер
Электронная торговая площадка


03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
17.04.2020 «РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией 1
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард 4
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 3
21.10.2019 ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК 1
01.10.2018 «РТС-тендер» подтвердил готовность к работе со спецсчетами 4
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 2
13.11.2017 «РТС-тендер» расширяет сотрудничество с поставщиками «Росатома» 2
08.06.2017 «Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер» 4
02.06.2017 «РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени 2
25.05.2017 «Ремжилстрой» перешел на электронные закупки на площадке «РТС-тендер» 1
23.05.2017 «РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017 2
24.04.2017 Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки 1
07.02.2017 Технологии блокчейн нашли применение в сфере государственных и корпоративных закупок 1
12.04.2016 "РТС-тендер" реализовал функционал, позволяющий СМБ-компаниям участвовать в госзакупках 1
06.04.2016 Спрос на планетарные сканеры растет, несмотря на кризис 2
22.01.2016 «РТС-тендер» при поддержке Epam переводит приватизацию госимущества в электронный формат 1
25.12.2015 Состоялся первый в Московской области аукцион по приватизации имущества в электронной форме 1
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены 1
08.12.2015 Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете? 1
28.10.2015 Минэкономразвития назвало самые востребованные электронные площадки 1
09.06.2015 Число госзакупок, размещенных на площадке «РТС-тендер», достигло 1 млн 1
11.03.2015 У площадки «РТС-тендер» — новая ИТ-платформа 1
03.03.2015 Новые операторы электронных госторгов будут выбраны в апреле 2015 г. 2
28.11.2014 «РТС-тендер» представил новую площадку для государственных и муниципальных закупок 3
29.10.2014 Список операторов электронных торгов в 2015 г. останется неизменным 1
02.10.2014 «РТС-тендер» подтвердила соответствие системы защиты данных требованиям законодательства РФ 1
11.06.2014 ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа 1
03.06.2014 «РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ 1
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам 1
21.03.2014 Государственные и коммерческие торги в электронной форме пришли в Крым 4
18.03.2014 Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам 1
14.01.2014 «РТС-тендер» запустила свой второй дата-центр 1
16.10.2013 Минкомсвязи заключит контракт с НИИ «Восход», проигравшим тендер 1
29.08.2013 Digital Design расширил сферу применения «Защищенного браузера» 1
17.07.2013 Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind 2
04.02.2013 Число опубликованных аукционов на площадках rts-tender.ru и otc.ru почти удвоилось за 2012 г. 6
10.02.2012 «Ростелеком» предоставит Росреестру телеком-услуги на 1,3 млрд руб. 1
06.12.2011 Заработала электронная площадка для корпоративных торгов 3
16.11.2011 «СКБ Контур» выдает сертификаты электронной подписи для торгов по ускоренной схеме 1

Публикаций - 42, упоминаний - 73

РТС-тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Google LLC 7177 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Microsoft Corporation 11168 1
IBM 3557 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
ELKO Group 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
123 солюшнс 10 1
Цифровая Платформа 34 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Совкомбанк ПАО 147 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство РФ 2208 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 2
DDR - Double data rate 1077 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Aladdin JaCarta 147 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iOS 5742 1
Лишенков Владимир 12 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Громкова Ольга 1 1
Бойко Андрей 37 1
Варення Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - Иннополис 292 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
CNews Analytics 1991 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
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