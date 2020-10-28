Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС ТВ
МТС СТВ
Публикаций - 64, упоминаний - 112
МТС ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зиборова Ольга 10 3
|Лацанич Василь 104 2
|Паршин Максим 173 2
|Иванов Алексей 91 2
|Братчикова Наталья 7 2
|Василевский Андрей 20 2
|Филиппов Кирилл 20 2
|Лаптев Максим 6 2
|Марасанов Максим 2 1
|Амосов Владимир 7 1
|Бондаренко Кирилл 2 1
|Ежов Фёдор 6 1
|Park Kevin - Парк Кевин 2 1
|Горшков Денис 3 1
|Мишин Игорь 5 1
|Плясенко Павел 10 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Герчук Михаил 87 1
|Путин Владимир 2442 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Егоров Игорь 41 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Горелкин Антон 35 1
|Галактионова Инесса 48 1
|Левин Леонид 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru