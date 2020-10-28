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МТС ТВ
МТС СТВ



28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок
01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV
31.03.2020 МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома
06.12.2016 МТС запустила приложение на Apple TV
20.09.2016 МТС ТВ открыл доступ к видеотеке Megogo
25.04.2016 «МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов»
20.11.2015 МТС запустила опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi»

Публикаций - 64, упоминаний - 112

МТС ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8549 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 5
Yandex - Яндекс 4578 4
Samsung Electronics 8952 4
Apple Inc - Эппл Рус 10123 4
SPB TV 45 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Philips 1721 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3760 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 2
Sony 5561 2
LG Electronics 3134 2
VK - Mail.ru Group 2812 2
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 1
Нетология - Netology 32 1
Marvel - Марвел КТ 118 1
Синтерра - Synterra 755 1
HTC Corporation 1377 1
АФК Система ПАО 1622 1
Ericsson 2275 1
5030 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 1
Huawei 2996 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 4
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
Renault - Рено Россия 124 2
МТС Медиа 8 2
Skoda - Škoda Auto 33 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 2
Hyundai Motor 257 2
KIA Motors 83 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
Викинг 34 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 30 1
Coursera 42 1
Paramount Pictures Corporation 114 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Бристоль - сеть магазинов 19 1
АвтоВАЗ 161 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
Дикси - Сеть магазинов 95 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 369 1
Walt Disney Company 491 1
МТС банк 268 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 4
Правительство РФ 2659 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 2
Президент Российской Федерации 1729 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 2
Руссофт - Russoft 345 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
Единая Россия - Политическая партия 218 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 11
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2042 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12133 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 195 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6287 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4209 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1123 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
Социальные сети - Соцсети 101 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4891 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 348 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1395 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2987 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 1
МТС Музыка - МТС Music 6 5
Google Play - Google Store - Android Market 2637 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 4
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 4
ВГТРК Смотрим 14 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 200 3
Google Android 11669 3
Apple iOS 6245 3
Яндекс.Навигатор 113 2
Яндекс.Музыка 142 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 278 2
МТС Фитнес 2 2
VK - Mail.ru Одноклассники 976 2
Новые облачные технологии - МойОфис 326 2
Яндекс.Авто 34 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1141 2
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 25 2
Google Android TV 189 2
Google YouTube - Видеохостинг 2176 2
МТС Cashback - MTS Cashback 9 1
Viasat Premium HD 17 1
Apple iTunes Store 1032 1
Яндекс.Пробки 33 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 14 1
HTC Sensation 35 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 1
Amedia Premium HD 28 1
Proxima.TV OTT IPTV 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт 311 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 72 1
Apple ID - Система аутентификации 73 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 1
Statcounter 180 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 1
МТС Cloud - CloudMTS 141 1
Kaspersky Internet Security 347 1
VK - Mail.Ru Почта 176 1
Зиборова Ольга 10 3
Лацанич Василь 104 2
Паршин Максим 173 2
Иванов Алексей 91 2
Братчикова Наталья 7 2
Василевский Андрей 20 2
Филиппов Кирилл 20 2
Лаптев Максим 6 2
Марасанов Максим 2 1
Амосов Владимир 7 1
Бондаренко Кирилл 2 1
Ежов Фёдор 6 1
Park Kevin - Парк Кевин 2 1
Горшков Денис 3 1
Мишин Игорь 5 1
Плясенко Павел 10 1
Чеканов Виктор 7 1
Герчук Михаил 87 1
Путин Владимир 2442 1
Бырдин Алексей 21 1
Егоров Игорь 41 1
Шоржин Валерий 33 1
Горелкин Антон 35 1
Галактионова Инесса 48 1
Левин Леонид 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 82485 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 8
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 5
КиноПоиск - портал о кино 122 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 1
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Рен ТВ - телеканал 56 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Парламентская газета 9 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Mezzo - телеканал 8 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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