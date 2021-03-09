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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PTT
Push-to-talk



09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
11.02.2020 «Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
06.03.2015 Пять самых умных часов с выставки MWC 2015 1
04.12.2014 Выбор техники для путешествий: ZOOM рекомендует 1
29.07.2014 Новая версия Viber для Windows Phone получила поддержку мгновенных голосовых сообщений 2
16.07.2014 Большой ликбез по защищённым гаджетам: смартфоны, планшеты, фотоаппараты 3
25.07.2012 Sonim и Ecom представили новую модель взрывобезопасного телефона 1
10.04.2012 Motorola Solutions представит свои новейшие разработки для сферы розничной торговли на форуме Online Retail 2012 в Москве 1
19.08.2010 Motorola: число абонентов сети iDEN за пределами США достигло 10 млн 3
31.03.2010 Лучшие новинки CTIA Wireless 2010: такими телефонами мир будет пользоваться через полгода 1
04.06.2009 Motorola представила VoWLAN-решение TEAM 1
28.09.2007 «МегаФон-Москва» запустил услугу "безлимитный Push-To-Talk" 2
09.08.2007 Телефоны и смартфоны: новейшие тенденции 1
25.07.2007 Консультанты «МегаФона» теперь выезжают на дом 1
31.05.2007 Новый BlackBerry Curve: самый маленький в линейке 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
15.03.2007 «Билайн Северо-Запад» ввёл услугу Push to talk 1
26.12.2006 «ВымпелКом» и Ericsson: вместе к 3G 1
15.12.2006 "Мегафон Северо-Запад" ввёл услугу Push-to-talk 1
18.07.2006 Motorola представил мобильный телефон с функциями рации 2
14.07.2006 Июньские хиты продаж мобильных телефонов 1
09.06.2006 Тест Nokia N71 - раскладушка №1 1
16.03.2006 Мобильник Motorola L6: Тоньше некуда? 2
07.03.2006 Тест Nokia 7360: самый доступный из гламурных 1
03.03.2006 Мобильник CX75 – последний хит от Siemens 2
12.01.2006 Nokia выпустила три Bluetooth-гарнитуры 1
09.11.2005 Nokia N90: камерофон будущего уже в продаже 1
22.10.2005 Телефон LG F2200: доступная новинка с Push-To-Talk 1
13.10.2005 Nokia представила три бизнес-телефона 2
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
28.09.2005 Ученые встроили микрофоны в зубы 1
21.07.2005 Самые живучие мобильники 2
18.07.2005 Лучшие универсальные мобильники GSM/3G 1
08.07.2005 Мобильник без камеры – только для дела 2
14.06.2005 Семь летних новинок от Nokia 1
31.05.2005 Nokia 6680 - смартфон с двумя камерами 1
26.05.2005 Главных дизайнеров Motorola привезли в Москву для вдохновения 1

Публикаций - 65, упоминаний - 81

PTT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5018 26
Lenovo Motorola 3214 21
Samsung Electronics 8431 12
Siemens AG - Сименс Россия 2129 11
LG Electronics 2890 10
Ericsson 2240 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 8
Sony Ericsson 975 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2262 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1257 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 394 3
Ростелеком - Связьинвест 1652 3
Huawei 3045 3
Nortel Networks 1260 3
Sony 5132 3
Philips 1574 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 3
Apple Inc - Эппл Рус 9605 2
ТелеСвязь 12 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 935 2
Naumen - Наумен 427 2
Nokia Alcatel-Lucent 1373 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 2
АФК Система ПАО 1585 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 2
Acer Group 2085 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1366 2
Comptek - Комптек 166 2
ZTE Corporation 616 2
Акадо Телеком - Комкор 773 2
Dell EMC 4381 2
NEC 1572 2
Intel Corporation 10400 2
Cisco Systems 4579 2
Qualcomm Technologies 1475 2
Dixis - Диксис 339 2
Связной ГК 1057 2
Евросеть 1313 2
Carl Zeiss 253 2
РусГидро - Чиркейская ГЭС 2 2
The Walt Disney Company 461 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Телефон.Ру 87 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
Гранит 13 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
UMA - United Music Agency 30 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 1
Ford 323 1
Hyundai Motor 248 1
DHL Express 107 1
Норникель - Норильский никель 248 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
РЖД - Российские железные дороги 1280 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 4
Правительство РФ 2487 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 843 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 1
МЦД - Московские центральные диаметры 23 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 96 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 352 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5640 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 17
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2960 11
3G - Стандарт мобильной связи 4914 10
FM-радиовещание - FM-тюнер 824 10
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2520 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 8
VGA камера 157 8
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 7
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 7
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 447 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1161 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1463 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3261 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4381 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 627 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2749 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 618 4
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 456 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1475 3
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 137 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1058 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 605 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 884 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 612 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 3
AAC - Advanced Audio Coding 364 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 557 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 2
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 158 2
Java - Язык программирования 2346 8
Google Android 10938 6
Symbian OS 1216 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2013 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 971 4
Nokia S40 - Series 40 15 3
Microsoft Outlook 1195 3
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 210 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 2
Apple iOS 5886 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1223 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5405 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Canon PowerShot D - серия цифровых фотоаппаратов 3 1
Cisco Jabber - Мессенджер 122 1
Pebble Time - Умные часы 9 1
Nokia 8800 37 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 4 1
Panasonic Toughpad FZ - серия защищенных планшетов 18 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
LG P-OLED - LG P-OLED Digital Cockpit Solution 15 1
PDF Viewer 6 1
Google Picasa Web Albums 145 1
Paragon Penreader 52 1
Avaya Interaction Center 12 1
Nokia 3310 57 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 1
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 17 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
HP - palmOne Treo 82 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 76 1
Солонин Виталий 82 4
Ксенин Алекс 310 4
Рейман Леонид 978 3
Ершова Элеонора 61 2
Симонов Игорь 100 2
Абакумов Евгений 109 1
Тихонов Александр 64 1
Инютин Артем 83 1
Телков Алексей 22 1
Бородин Андрей 32 1
Прянишников Николай 282 1
Колесников Олег 14 1
Попова Мария 119 1
Санадзе Георгий 15 1
Марченко Игорь 12 1
Демидов Михаил 132 1
Греф Герман 333 1
Путин Владимир 2162 1
Россия - Российская федерация - РФ 76993 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10634 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 8
Европа Восточная 2700 6
Европа 6551 5
Азия - Азиатский регион 2889 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8115 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9435 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 4
Германия - Федеративная Республика 6792 4
Южная Америка 565 4
Европа Западная 1199 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1045 3
Северная Америка 2356 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 233 2
Франция - Канны 105 2
Испания - Каталония - Барселона 637 2
Великобритания - Лондон 1603 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1217 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 326 2
Индия - Республика 3442 2
Южная Корея - Республика 2847 2
Китай - Пекин 669 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 36 1
Марокко - Королевство 142 1
Южная Корея - Сеул 271 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 384 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 463 1
США - Иллинойс - Чикаго 340 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 662 1
Швеция - Стокгольм 318 1
Португалия - Португальская Республика 575 1
Россия - ДФО - Амурская область 407 1
Земля - планета Солнечной системы 2555 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 1
Россия - СФО - Иркутская область 699 1
Таджикистан - Республика 688 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3562 2
ВОХР - Военизированная охрана 3 2
Русский язык 1415 2
Образование в России 533 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1432 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 151 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 169 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
CNews - ZOOM.CNews 1285 2
Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
N+1 - Издание 112 1
New Scientist 630 1
Cellular News 218 1
RCR News 104 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Mobile Research Group 65 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 2
РАН - Российская академия наук 588 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
CeBIT 380 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 673 3
Олимпийские игры - Olympic Games 420 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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