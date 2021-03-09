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PTT
Push-to-talk
PTT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 82 4
|Ксенин Алекс 310 4
|Рейман Леонид 978 3
|Ершова Элеонора 61 2
|Симонов Игорь 100 2
|Абакумов Евгений 109 1
|Тихонов Александр 64 1
|Инютин Артем 83 1
|Телков Алексей 22 1
|Бородин Андрей 32 1
|Прянишников Николай 282 1
|Колесников Олег 14 1
|Попова Мария 119 1
|Санадзе Георгий 15 1
|Марченко Игорь 12 1
|Демидов Михаил 132 1
|Греф Герман 333 1
|Путин Владимир 2162 1
|CNews - ZOOM.CNews 1285 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5133 1
|N+1 - Издание 112 1
|New Scientist 630 1
|Cellular News 218 1
|RCR News 104 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Mobile Research Group 65 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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