Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными Группа «Зетта Страхование», предоставляющая страховые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, внедряет российское решение PIX BI для визуализации данных компании. В планах компании – развитие self-service подхода в работе с данными на более чем 1600 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. В

Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО Решение PIX BI от компании PIX Robotics вошло в магистерскую программу «Технологии и стратегии бизнес-трансформации» университета ИТМО. Программа готовит востребованных специалистов для комплексной тра

Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics Сергей Полехин, ранее – главный архитектор решений Qlik в России и СНГ, присоединился к команде PIX Robotics в качестве владельца продукта PIX BI. На этой должности он сменит Сергея Белостоцкого, который в апреле 2024 г. был назначен на позицию генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Сер

Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics Сергей Белостоцкий, ранее возглавлявший развитие продукта PIX BI, назначен руководителем компании PIX Robotics. На этом посту Сергей продолжит курс на усиление и масштабирование экосистемы продуктов PIX. Основатель PIX Robotics Сергей Ложкин сосредото

Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux разработчик экосистемы ИТ-решений для автоматизации и поддержки бизнес-процессов, протестировали свои продукты на совместимость. Результаты проведенных испытаний показали, что система бизнес-анализа PIX BI корректно работает в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Это подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства с ИТ-производителями Ready

Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI ГК «Пелотон» внедряет систему умного анализа данных PIX BI. С помощью ИТ-решения компания планирует анализировать данные о выручке всех своих торговых точек и оценивать эффективность отдела продаж. Руководство компании «Пелотон» остановило свой

Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI. Соответст

Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ внедряет систему анализа данных PIX BI и платформу организации процессного управления PIX Процессы. Решения компании PIX Robotics будут использоваться как для обучения студентов, так и для реализации проектов по автоматизации

ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI «Лемма», интегратор ИТ-решений для ресторанного бизнеса, внедрила систему бизнес-анализа PIX BI и платформу для создания программных роботов PIX RPA. С помощью ИТ-решений компания собирает и анализирует данные о выручке фудкортов в торговых центрах. «Лемма» специализируется на авто

«Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис» грации аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные

«Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI ГК «Корус консалтинг» и PIX Robotics заключили партнерское соглашение. Компании предложат российскому рынку отечественное BI-решение PIX BI, которое подходит для замещения западных BI-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». С помощью решения PIX BI, которое входит в реестр отечественного ПО

PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений е с российским разработчиком ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics. Компании объединяют свои усилия для реализации проектов по импортозамещению систем бизнес-аналитики и внедрении продукта PIX BI. Qlever Solutions занимается разработкой и внедрением корпоративных аналитических приложений, а также консалтингом в сфере эффективного использования данных с 2014 г. Система умного анал

Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ ь вести разработку своими силами, не отвлекая ИТ от их задач. Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI, компания PIX Robotics С другой стороны, решения стали более высокотехнологичными, кра

Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI команда с 15-летним опытом внедрения популярных зарубежных решений Qlik Sense, Power BI, Tableau, Oracle BI. Как бизнес-пользователи, так и разработчики уже успели привыкнуть к этим решениям, поэтому PIX BI разрабатывалась максимально функциональной, визуально привычной и безопасной для перехода с зарубежных аналогов. PIX BI основан на концепции self-service, то есть ориентирован на