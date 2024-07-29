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Индексная книга (каталог) CNews*
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PIX BI

PIX BI

Платформа PIX от компании PIX Robotics входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиями государственных регуляторов, соответствует 152-ФЗ.


29.07.2024 Группа «Зетта Страхование» внедряет решение PIX BI в рамках масштабного проекта по управлению данными

Группа «Зетта Страхование», предоставляющая страховые услуги для частных лиц и корпоративных клиентов, внедряет российское решение PIX BI для визуализации данных компании. В планах компании – развитие self-service подхода в работе с данными на более чем 1600 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. В
12.07.2024 Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО

Решение PIX BI от компании PIX Robotics вошло в магистерскую программу «Технологии и стратегии бизнес-трансформации» университета ИТМО. Программа готовит востребованных специалистов для комплексной тра
06.06.2024 Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics

Сергей Полехин, ранее – главный архитектор решений Qlik в России и СНГ, присоединился к команде PIX Robotics в качестве владельца продукта PIX BI. На этой должности он сменит Сергея Белостоцкого, который в апреле 2024 г. был назначен на позицию генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Сер
25.04.2024 Сергей Белостоцкий назначен руководителем компании PIX Robotics

Сергей Белостоцкий, ранее возглавлявший развитие продукта PIX BI, назначен руководителем компании PIX Robotics. На этом посту Сергей продолжит курс на усиление и масштабирование экосистемы продуктов PIX. Основатель PIX Robotics Сергей Ложкин сосредото
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux

разработчик экосистемы ИТ-решений для автоматизации и поддержки бизнес-процессов, протестировали свои продукты на совместимость. Результаты проведенных испытаний показали, что система бизнес-анализа PIX BI корректно работает в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Это подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологического партнерства с ИТ-производителями Ready
06.02.2024 Торговая компания «Пелотон» анализирует финансовые показатели с помощью системы PIX BI

ГК «Пелотон» внедряет систему умного анализа данных PIX BI. С помощью ИТ-решения компания планирует анализировать данные о выручке всех своих торговых точек и оценивать эффективность отдела продаж. Руководство компании «Пелотон» остановило свой

29.01.2024 Решение PIX BI и СУБД Jatoba совместимы

Компании ООО «Газинформсервис» и ООО «ПИКС Роботикс» подтвердили совместимость продуктов собственной разработки – СУБД Jatoba и PIX BI. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Компании-партнеры провели серию успешных испытаний на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba и PIX BI. Соответст
27.12.2023 Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ автоматизирует процессы с помощью ИТ-решений PIX

Высшая школа бизнес-инжиниринга СПбПУ внедряет систему анализа данных PIX BI и платформу организации процессного управления PIX Процессы. Решения компании PIX Robotics будут использоваться как для обучения студентов, так и для реализации проектов по автоматизации
13.11.2023 ИТ-интегратор «Лемма» анализирует проходимость фудкортов с помощью системы PIX BI

«Лемма», интегратор ИТ-решений для ресторанного бизнеса, внедрила систему бизнес-анализа PIX BI и платформу для создания программных роботов PIX RPA. С помощью ИТ-решений компания собирает и анализирует данные о выручке фудкортов в торговых центрах. «Лемма» специализируется на авто
14.08.2023 «Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис»

грации аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные

28.06.2023 «Корус консалтинг» предложит российским компаниям отечественную BI-систему PIX BI

ГК «Корус консалтинг» и PIX Robotics заключили партнерское соглашение. Компании предложат российскому рынку отечественное BI-решение PIX BI, которое подходит для замещения западных BI-продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг». С помощью решения PIX BI, которое входит в реестр отечественного ПО
26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений

е с российским разработчиком ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics. Компании объединяют свои усилия для реализации проектов по импортозамещению систем бизнес-аналитики и внедрении продукта PIX BI. Qlever Solutions занимается разработкой и внедрением корпоративных аналитических приложений, а также консалтингом в сфере эффективного использования данных с 2014 г. Система умного анал
10.11.2022 Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ

ь вести разработку своими силами, не отвлекая ИТ от их задач. Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI, компания PIX Robotics С другой стороны, решения стали более высокотехнологичными, кра
02.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI

команда с 15-летним опытом внедрения популярных зарубежных решений Qlik Sense, Power BI, Tableau, Oracle BI. Как бизнес-пользователи, так и разработчики уже успели привыкнуть к этим решениям, поэтому PIX BI разрабатывалась максимально функциональной, визуально привычной и безопасной для перехода с зарубежных аналогов. PIX BI основан на концепции self-service, то есть ориентирован на

21.10.2022 PIX Robotics выводит на российский рынок инновационную систему умного анализа данных PIX BI

PIX Robotics, российский разработчик ПО в области импортозамещения, представляет новый продукт PIX BI — систему умного анализа данных с адаптивным интерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. PIX BI призван заменить в России BI-проду

Публикаций - 52, упоминаний - 58

PIX BI и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 47
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 9
Qlik - QlikTech 160 6
8213 5
SAP SE 5277 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Microsoft Corporation 24625 3
UIPath 101 3
Salesforce.com - Tableau Software 110 3
Ред Софт - Red Soft 700 3
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Oracle Corporation 6688 2
Automation Anywhere 10 2
Luxms 78 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Visiology - Визиолоджи 71 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
БиАЙ Про 3 2
Blue Prism 28 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Ростелеком 9701 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Adobe Systems 1549 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Альфа-Капитал УК 102 4
Ингосстрах СПАО 421 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 4
ФосАгро 126 4
Спортмастер - Sportmaster 176 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Unsplash 763 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Атомспецсервис 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Мосинжпроект 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Фонд Росконгресс 18 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 44
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 26
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
PIX RPA Platform. 75 36
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 30
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 5
PIX Master 6 5
Qlik Sense 41 4
Linux OS 9937 4
Microsoft Office 3734 3
Luxms BI 75 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Microsoft Windows 15657 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
БиАй Про - Modus BI 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 1
Stack Group - Automate 18 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Свемел МВП - Циркон офис 9 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Ложкин Сергей 43 7
Чернявский Леонид 11 7
Белостоцкий Сергей 8 6
Мусолов Вячеслав 15 6
Иткин Владимир 6 6
Серов Кирилл 6 4
Полехин Сергей 5 3
Высоцкий Дмитрий 3 3
Макевнин Борис 44 2
Ильин Игорь 3 2
Батищев Александр 4 2
Подгорнов Вячеслав 5 2
Буланов Николай 13 2
Козлова Анна 3 2
Чураков Степан 1 1
Сергеев Антон 11 1
Меньшов Кирилл 118 1
Смирнов Константин 19 1
Путин Владимир 3171 1
Мылицын Роман 110 1
Киселев Дмитрий 12 1
Лихницкий Павел 55 1
Вотяков Сергей 3 1
Пустарнаков Роман 45 1
Малюка Дмитрий 2 1
Рустамов Рустам 412 1
Лямин Денис 1 1
Астапова Ксения 1 1
Кондратюк Алексей 2 1
Фирсенко Антон 1 1
Короленков Артем 2 1
Кудревич Анна 1 1
Салов Евгений 1 1
Ремизова Екатерина 5 1
Цуканов Александр 2 1
Валуев Станислав 1 1
Янович Николай 1 1
Кондратова Юлия 1 1
Аверкиева Анна 1 1
Ишигова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Америка Латинская 1812 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
Узбекистан - Республика 1726 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Испания - Королевство 3706 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Европа 21767 1
Канада 4881 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Колумбия - Республика 528 1
Америка Центральная 75 1
Гватемала - Республика 58 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5433 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 496 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Куба - Республика 362 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 29
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Энергетика - Energy - Energetically 5083 3
Экзамены 428 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Аудит - аудиторский услуги 2659 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
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