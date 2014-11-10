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HPE OpenView Service Desk



10.11.2014 Крок: С позиции эксплуатации ИТ-сервисов у ITSM просто нет альтернативы 1
28.08.2013 ВТБ24 провел миграцию своей ITSM-системы на OmniTracker 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
19.10.2011 BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker 1
11.10.2011 Digital Design разработала свой продукт для автоматизации процессов ITSM на базе OmniTracker 2
07.09.2011 Илья Савичев: В России сегодня новый ITSM 1
06.06.2011 Digital Design разработала новое решение для миграции систем Service Desk 5
24.05.2011 Cleverics выпустила новый релиз OmniTracker CleverEngine — приложения для автоматизации процессов ITSM 1
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk 1
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP" 1
14.05.2010 Cleverics разработала специализированное решение по миграции с HP OpenView Service Desk 4.5 2
13.08.2008 КРОК автоматизировал службу поддержки в администрации Пермского края 1
04.08.2008 TopS BI помог «КЭС-Холдингу» создать корпоративный интранет-портал 1
02.04.2008 «Ункомтех» доверил «АйТи» техподдержку ИТ-инфраструктуры 1
09.01.2008 Личный ЦОД для ERP-системы 2
15.11.2007 «Открытые Технологии» автоматизируют деятельность ИТ-служб «Саратовэнерго» 2
07.06.2007 Naumen и "Северсталь-авто": как держать ИТ-службу в тонусе 1
04.06.2007 МТС расширяет СЭД: новые решения «Апланы» 2
15.05.2007 Сбербанк России оптимизировал доступ к ИТ-услугам 1
22.03.2007 Digital Design спроектировал сервисную диспетчерскую для ISG 1
21.03.2007 В группе СУАЛ создан процесс управления конфигурациями 1
19.03.2007 System Management Server внедрили в ООО «Пивоварня Хайнекен» 3
02.02.2007 «Росинтер Ресторанс» оптимизировал управление ИТ-инфраструктурой 1
29.01.2007 HP вышла на новый рынок 1
10.01.2007 Digital Design проконсультировала JTI 1
10.11.2006 "Росинтер Ресторанс" оптимизирует управление ИТ-инфраструктурой 1
10.11.2006 "Ай-Теко" открыла новые сервисные подразделения 1
28.09.2006 Digital Design закончила проект внедрения в "Лавенте" 2
11.09.2006 "Ай-Теко" завершила проект в "Уральском Джи Эс Эм" 2
24.07.2006 "Ай-Теко" выпустила новый продукт для транспортных сред 1
14.07.2006 "МДМ-Банк" внедрил систему управления ИТ-сервисами 1
04.07.2006 "Джи Эм-АВТОВАЗ" реорганизовал ИТ-инфраструктуру 1
30.06.2006 В "Джи Эм-АВТОВАЗ" создана система управления ИТ-инфраструктурой 2
20.03.2006 В МТС построена СЭД 1
28.02.2006 ПНЗ внедрил HP OV Service Desk 1
08.02.2006 "Уралэлектромедь" внедрит процессы ИТ-управления 1
15.12.2005 "Сильвинит" организовал поддержку ИТ-сервисов 1
08.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами 1
07.11.2005 "Внешторгбанк" внедрил сервисную модель управления ИТ-службами 1
08.09.2005 "Внешторгбанк" создает систему управления ИТ-инфраструктурой 1

Публикаций - 50, упоминаний - 70

HPE OpenView Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 4856 22
Digital Design - Диджитал Дизайн 470 8
iTeco - Ай-Теко 847 8
HP - Hewlett-Packard 3334 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 494 5
Cleverics - Клеверикс 27 5
Microsoft Corporation 20359 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 4
АйТи 1058 4
Oracle Corporation 5704 4
Крок 1525 4
Naumen - Наумен 426 3
IT Expert - ИТ Эксперт 40 3
Аплана Группа компаний 146 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 2
SAP SE 4249 2
ГКС - Группа компаний Систематика 244 2
4830 2
Ivanti - ранее LANDesk 70 2
Forcepoint - Websense 124 2
Intel Corporation 10398 2
Trend Micro 552 2
Inline Group - Инлайн Груп 71 2
Micro Focus 70 1
Tibco Software 75 1
Открытые технологии 427 1
Agilent Technologies 85 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 73 1
Wellink - Веллинк 17 1
HP Software 46 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 85 1
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 69 1
Астерос - Asteros 577 1
TietoEVRY - Tieto 124 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
Genesys 179 1
SUSE 304 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 932 1
Red Hat 1106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1821 2
Евросеть 1312 2
Рольф 47 2
Меркури - Mercury 59 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
ТНК-ВР Холдинг 228 1
JTI - Japan Tobacco International 24 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 13 1
Россети Ленэнерго 55 1
Планета Суши 11 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 1
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
ВТБ24 616 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 11 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 90 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 78 1
АльфаСтрахование СГ 226 1
X5 Group 621 1
Роснефть НК 415 1
X5 Group - Перекресток 246 1
X5 Group - Пятерочка 592 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 775 1
Аэрофлот 587 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 1
Федеральное казначейство России 855 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 23
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 472 21
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 228 14
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 270 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 57 7
ИТ-аутсорсинг 819 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 836 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 716 2
BMC - Baseboard Management Controller 74 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 782 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1883 2
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3870 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 329 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 73 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 21 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 214 1
DCO - Dynamic Creative Optimization 6 1
TOGAF - The Open Group Architecture Framework - Методология для систематического управления архитектурой предприятия 13 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 522 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1303 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 28 1
Lean - Бережливое производство 24 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 51 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 295 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 211 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3849 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4325 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 1
HPE OpenView 161 16
Omnitracker 53 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 943 5
Linux OS 7015 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1280 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 4
HP-UX - Hewlett Packard Unix 220 3
Microsoft Windows 10 9823 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 536 3
Intel Itanium 573 2
Microsoft Excel 692 2
Naumen Service Desk 124 2
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 2
Microsoft SQL Server 1139 2
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 881 2
HCL WebSphere 506 2
Microsoft SharePoint 2007 65 1
Ivanti Software Deployment 1 1
Software AG webMethods 71 1
Microsoft Windows 2000 939 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 1
HP ServiceGuard 10 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
Ivanti Security Suite 13 1
Ivanti Remote Control 1 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 653 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 110 1
Oracle СУБД 44 1
OpenText Documentum 340 1
SAP Business Suite 74 1
Red Hat Linux 172 1
HPE ProLiant - Серия серверов 231 1
Microsoft Exchange 938 1
Microsoft Outlook 1191 1
Oracle Enterprise Manager 78 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1474 1
Java - Язык программирования 2344 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 249 1
Романов Дмитрий 54 2
Емельченков Сергей 86 2
Шевченко Владимир 135 1
Заржецкий Александр 31 1
Малафеев Андрей 50 1
Хлызов Андрей 19 1
Горелов Николай 2 1
Назипов Дмитрий 80 1
Колесников Евгений 15 1
Потапов Сергей 29 1
Рубцов Иван 14 1
Иванов Виктор 15 1
Зайцева Анна 63 1
Макаров Станислав 114 1
Лобов Сергей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 6
Германия - Федеративная Республика 6787 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 775 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 743 2
Узбекистан - Республика 1213 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1360 2
Россия - СФО - Красноярский край 844 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 531 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1137 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 1
Германия - Гамбург 130 1
Малайзия 655 1
Украина 5174 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 1
Россия - СФО - Новосибирск 2799 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 1
Канада 2312 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 1
Казахстан - Республика 3768 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 386 1
Аутсорсинг 103 1
Человеческий фактор 164 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 1
IDC - International Data Corporation 4414 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 601 1
Softool 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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