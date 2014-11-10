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HPE OpenView Service Desk
HPE OpenView Service Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 1
|Федеральное казначейство России 855 1
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
|Романов Дмитрий 54 2
|Емельченков Сергей 86 2
|Шевченко Владимир 135 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Малафеев Андрей 50 1
|Хлызов Андрей 19 1
|Горелов Николай 2 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Колесников Евгений 15 1
|Потапов Сергей 29 1
|Рубцов Иван 14 1
|Иванов Виктор 15 1
|Зайцева Анна 63 1
|Макаров Станислав 114 1
|Лобов Сергей 23 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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