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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Yale University
Йельский университет



09.09.21 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
16.07.21 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 1
02.07.21 Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию 1
10.02.21 В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга 1
21.12.20 Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку 2
09.12.20 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
01.06.20 Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов 1
23.03.20 Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям 1
20.07.18 Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ 1
24.12.17 Новые данные помогут подготовить полет к Альфа Центавра 2
12.01.16 Гормон FGF21 продляет жизнь на 40% 1
01.09.14 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой в рамках серии «Деятели мировой культуры», посвященный писателю Джеймсу Ф. Куперу 1
24.07.14 Открытые данные в медицине: чего ждать и чего опасаться 1
09.04.14 IBM представила новые облачные решения на базе мейнфрейма System z 1
24.09.13 Найдена «пусковая кнопка» человеческой жизни 1
24.06.13 Конец миллиардов миров: астрономы увидели смерть галактики 1
26.04.13 Причина аутизма в аномальном развитии плаценты 1
27.03.13 СО2 превратили в сырье для дешевого пластика 1
21.11.12 Клетки кожи: набор ДНК не идентичен 1
31.10.12 Млечный путь поглощает звездный поток 2
18.10.12 Одна планета – 4 солнца: новая находка астрономов 1
15.10.12 В космосе найден алмаз величиной в две Земли 1
30.07.12 Змеи никогда не выходили из моря на сушу 2
24.07.12 Жены главных героев ИТ-рынка. ФОТО 1
10.02.12 Азия и Америка обречены на объединение 2
25.01.12 Гена долголетия нет. Вместо него нашли 300 других 1
28.09.11 Паразиты заставили перейти от яйцекладки к живорождению 1
06.09.11 Борьба за урожай: ученые придумали, как ускорить время для растений 1
18.07.11 Ученые убрали из генома бактерии все лишнее 1
29.06.11 Обезьян заставят смотреть рекламу 1
21.06.11 США ставят крест на рельсотроне. Или засекречивают? 1
17.05.11 Имплантаты стимулируют формирование новых сосудов 1
16.03.11 Бактерии помогают организму бороться с гриппом 1
18.02.11 Создан первый в мире антилазер 1
15.02.11 Открытая видеоплатформа Kaltura получила $20 млн инвестиций 1
11.02.11 Физики уточнили возраст одной из самых загадочных книг 1
08.02.11 Тепловой эффект Казимира экспериментально подтвердили 1
01.02.11 Найден новый вид рогатых динозавров 1
12.01.11 Ископаемый ибис дрался крыльями как дубинами 1
12.01.11 Курение подавляет симптомы шизофрении 1

Публикаций - 113, упоминаний - 136

Yale University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9366 8
IBM 8608 7
Microsoft Corporation 20922 5
4990 3
Галактика - Корпорация 702 2
Oracle Corporation 5752 2
Accenture - Аксенчер 766 2
Meta - Facebook 4102 2
Apple Inc - Эппл Рус 10060 2
SAP SE 4354 2
D-Wave Systems 18 1
Canva 6 1
СофтБаланс - SoftBalance 47 1
Proton Technologies 22 1
Хост ГК 26 1
Packard Bell 67 1
TI - Texas Instruments Incorporated 755 1
Virgin Group 88 1
Biocad - Биокад 39 1
iCore 45 1
Yahoo! 3467 1
Siemens AG - Сименс Россия 2218 1
Рексофт - Reksoft 309 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 1
KPMG - КПМГ 261 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 1
Xerox 1049 1
SAS Institute 787 1
InfoWatch - Инфовотч 810 1
Intel Corporation 10761 1
Twitter 2274 1
Dell EMC 4458 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 1
SEC Consult Services 1267 1
Coursera 42 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Merrill Lynch 427 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 165 1
McDonald’s - Макдоналдс 179 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 49 1
Intel Capital 149 1
AstraZeneca - АстраЗенека 37 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
Charles Schwab 73 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1985 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 331 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
EA - Enterprise Architecture 17 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 14 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 23 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1861 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 268 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2098 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 633 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 268 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 1
Big Data - Большие данные 1210 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 433 3
Microsoft Office 2932 2
Microsoft Word 552 1
Yahoo Overture - Overture Services 71 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 23 1
Google Sheets 19 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Apple iTunes Store 983 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 1
VK - Mail.Ru Icebox 30 1
Apple macOS X 1392 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 95 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 1
Apple FaceTime 161 1
Apple iPod 1376 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
SQL - Язык программирования 551 1
ICQ 784 1
Microsoft Skype 1871 1
Java - Язык программирования 2380 1
Linux OS 7134 1
Apple iPad 3529 1
Larry Page - Ларри Пейдж 173 3
Brin Sergey - Сергей Брин 179 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 2
Зенкин Денис 258 1
Суслов Константин 22 1
Maggioncalda Jeff - Маджионкальда Джефф 2 1
Drimmer Jennie - Дриммер Дженни 1 1
Newsom Gavin - Ньюсом Гэвин 5 1
Resch David - Реш Дэвид 2 1
Marshall Howard - Маршалл Говард 2 1
Smith Scott - Смит Скотт 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
Wray Christopher - Рэй Кристофер 3 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 15 1
Боровиков Игорь 67 1
Лифшиц Евгений 9 1
Котов Владимир 6 1
Карпинский Алексей 37 1
Dell Michael - Делл Майкл 184 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 38 1
Егоров Александр 61 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 1
Steve Jobs - Стив Джобс 976 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 32
Земля - планета Солнечной системы 6382 18
Россия - Российская федерация - РФ 81551 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 8
Солнечная система 1987 6
Северная Америка 2522 4
Млечный путь - галактика 232 4
Австралия - Австралийский Союз 2484 4
Перу - Республика 217 3
США - Вашингтон - Сиэтл 386 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 3
Бразилия - Федеративная Республика 1891 3
Африка - Африканский регион 2653 3
Канада 2834 3
Польша - Республика 1450 3
Северный Ледовитый океан 69 3
Солнце - звезда Солнечной системы 439 3
США - Лос-Анджелес 661 2
США - Калифорния 3039 2
Германия - Федеративная Республика 7754 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 620 2
Чехия - Чешская Республика 973 2
Австралия - Сидней 196 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 2
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 302 2
Арктика 326 2
США - Пенсильвания 278 2
Луна 1132 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
США - Аризона 390 1
Чили - Республика 428 1
США - Массачусетс - Бостон 300 1
Великобритания - Кембридж 244 1
Гана - Республика 59 1
Тихий океан 440 1
США - Вирджиния - Виргиния 162 1
Европа Центральная 219 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 1
Пояс Койпера - область Солнечной системы 168 1
США - Коннектикут 122 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 2
Вторая мировая война 477 2
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 140 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 732 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
Конституция США 42 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
Русский язык 1478 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 1
Phys.org 954 9
CNews RND - R&D.CNews 2081 8
Nature 696 6
Bloomberg 934 2
NYT - The New York Times 943 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Space Daily 528 2
ScienceDaily 399 2
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
CNET - Издание 1557 1
Коммерсантъ - Издательский дом 774 1
The Washington Post 285 1
San Francisco Chronicle 27 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
New Scientist 1444 1
Der Spiegel 139 1
DailyTech 95 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
Forbes - Форбс 550 1
IDC - International Data Corporation 4477 1
Fortune Global 500 265 1
IBM Research 103 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 4
Columbia University - Колумбийский университет 138 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 2
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 539 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 212 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 146 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 49 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 4 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 36 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 160 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
МТС Телеком Идея 51 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
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