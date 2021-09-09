Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Yale University
Йельский университет
Публикаций - 113, упоминаний - 136
Yale University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 9366 8
|IBM 8608 7
|Microsoft Corporation 20922 5
|1С 4990 3
|Галактика - Корпорация 702 2
|Oracle Corporation 5752 2
|Accenture - Аксенчер 766 2
|Meta - Facebook 4102 2
|Apple Inc - Эппл Рус 10060 2
|SAP SE 4354 2
|D-Wave Systems 18 1
|Canva 6 1
|СофтБаланс - SoftBalance 47 1
|Proton Technologies 22 1
|Хост ГК 26 1
|Packard Bell 67 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 755 1
|Virgin Group 88 1
|Biocad - Биокад 39 1
|iCore 45 1
|Yahoo! 3467 1
|Siemens AG - Сименс Россия 2218 1
|Рексофт - Reksoft 309 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 418 1
|Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1389 1
|KPMG - КПМГ 261 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 1
|Xerox 1049 1
|SAS Institute 787 1
|InfoWatch - Инфовотч 810 1
|Intel Corporation 10761 1
|Twitter 2274 1
|Dell EMC 4458 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 1
|SEC Consult Services 1267 1
|Phys.org 954 9
|CNews RND - R&D.CNews 2081 8
|Nature 696 6
|Bloomberg 934 2
|NYT - The New York Times 943 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
|Space Daily 528 2
|ScienceDaily 399 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
|CNET - Издание 1557 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 774 1
|The Washington Post 285 1
|San Francisco Chronicle 27 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
|New Scientist 1444 1
|Der Spiegel 139 1
|DailyTech 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 1
|Forbes - Форбс 550 1
|IDC - International Data Corporation 4477 1
|Fortune Global 500 265 1
|IBM Research 103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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