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OpenText Micro Focus Borland



20.02.2012 Parallels собрала центр разработок из экс-программистов Borland
30.08.2007 Softline поставила ПО Borland для НПО «Мир»
27.02.2007 Borland выпускает Delphi для PHP
09.08.2006 Borland вернется к Turbo осенью
21.02.2006 Borland: новое решение для управления ИТ-проектами
14.02.2006 Borland продает Delphi?
08.09.2005 Borland готовится к выпуску JBuilder 2006
10.06.2005 Borland сообщила о планах развития JBuilder
26.10.2004 Квартальная выручка Borland выросла на 10%
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений
13.08.2004 Borland: новое решение для разработки Java-приложений
03.08.2004 Выручка Borland увеличилась на $3,6 млн.
30.07.2004 Borland: новое решение для разработки приложений
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland
01.07.2004 Borland выпустил новую версию Optimizeit ServerTrace
08.06.2004 Borland и Segue объединяют усилия для оптимизации Java-приложений
05.04.2004 Borland разработал новую версию системы управления разработкой ПО
05.04.2004 Borland выпустил новую версию CaliberRM
30.03.2004 В комплект поставки Borland JBuilder X включены средства разработки Altova XMLSPY 2004
04.02.2004 Borland увеличил объём выручки в 2003 году на 21%
04.02.2004 Borland выпустил решение для развёртывания и эксплуатации распределенных систем
26.01.2004 Digital Design продлил контракт на техподдержку российского филиала Borland
23.12.2003 Borland внедрил электронные подписи в CaliberRM и StarTeam
21.11.2003 Borland реализовал поддержку i-mode для разработки Java-приложений
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland
06.11.2003 Borland анонсировал среду Delphi 8 для .NET
06.11.2003 Borland выпустил новую версию Enterprise Studio for Java
27.10.2003 Доход Borland в 3 квартале вырос на 16%
22.10.2003 Borland выпустил среду разработки нового поколения для Java
08.10.2003 Borland: ИТ-проекты нельзя пускать на самотек
11.09.2003 Borland упрощает создание систем под Microsoft .NET Framework
05.09.2003 Borland выпустил систему диагностики программ для J2EE
22.08.2003 Брайан Эллой избран старшим вице-президентом Borland
19.08.2003 Назначен новый технический директор Borland
01.08.2003 Borland и TIBCO Software объявили о сотрудничестве
30.07.2003 Borland опубликовал квартальный отчет
20.06.2003 Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД
30.04.2003 Borland понес убытки в первом квартале
19.03.2003 Borland представил новую стратегию ускорения разработки приложений
12.02.2003 Borland включил разработки TogetherSoft в свои продукты

Публикаций - 197, упоминаний - 257

OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 82
Oracle Corporation 6035 60
IBM - International Business Machines Corp 8941 54
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 43
Softline - Софтлайн 1870 36
OpenText - Micro Focus - Novell 856 33
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 29
CA Technologies - Computer Associates 385 15
Corel Corporation 331 14
Oracle - Sun Microsystems 2176 14
Intel Corporation 11262 14
IBM Rational Software 171 14
Siemens AG - Siemens Group 2311 10
Promt - Промт 266 9
HP - Hewlett-Packard 3567 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Ross Systems 24 8
Adobe Systems 1443 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
Google LLC 10352 6
Lenovo Motorola 3463 6
HP Inc. 5313 6
6072 5
Adobe Macromedia 213 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 5
Accenture plc 810 5
DataArt - DataArt Enterprises 56 5
SAP SE 4595 4
Telenor - Теленор 725 4
Криста НПО 70 4
Rockwell Automation 34 4
Orange S.A. 982 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 4
Микротест 276 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 4
HP EDS - Electronic Data Systems 227 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 4
United Airlines - авиакомпания 88 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
GM - General Motors 434 5
Schlumberger - Шлюмберже 62 5
Boeing 957 4
Bosch Gasoline Systems 0 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Citi - Citibank - Ситибанк 265 4
eBay Inc 1576 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
ЮКОС НК 138 2
Ford Motor 166 2
Воронежсинтезкаучук АО 12 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Открытие ФК 2713 2
Coca-Cola Company 241 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 32 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 39 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Связной ГК 1190 1
Aerostar Hotels - Аэростар 25 1
ОСК - Балтийский завод 27 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 42 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Eclipse Foundation 25 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 75 12
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 12
Software Engineering - Программная инженерия 56 8
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 51 6
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 46 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 5
Масштабируемость - Scalability 1702 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 5
ALM - Application Lifecycle Management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 20 4
Microsoft Windows API 170 4
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 132 4
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - ROMI - Return On Marketing Investment 277 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 209 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
Microsoft Windows приложения 178 3
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 56 3
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 3
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 73 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 162 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 98 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 281 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 61 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 108 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
Oracle Java - язык программирования 2554 49
Microsoft Windows 10 11713 36
Linux OS 7669 30
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 23
SAP Sybase 280 19
Delphi - язык программирования 125 19
C++ - Язык программирования 445 15
Softline Direct 42 13
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 12
Microsoft SQL Server 1416 11
Microsoft Visual Studio 324 11
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 221 10
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 10
Microsoft Windows 2104 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
Embarcadero C++Builder 24 8
Infor ERP LN 180 7
Embarcadero Interbase 38 7
Ross Systems iRenaissance ERP 19 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
Oracle Java Development Kit - JDK 99 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 6
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 209 6
Nokia Symbian OS 1388 6
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 282 5
IBM DB2 339 5
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 56 5
C# - C Sharp - Язык программирования 223 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 4
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 4
Samsung Hummingbird 99 4
Microsoft Edge - браузер 1891 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 4
Microsoft Office 3247 4
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Oracle PeopleSoft 373 3
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Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
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Петерсон Ольга 7 1
Гудым Денис 19 1
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Грановский Олег 21 1
Шкред Анатолий 10 1
Кобзарева Ольга 11 1
Шабанов Андрей 8 1
Одиноков Алексей 7 1
Гуров Сергей 7 1
Тараба Вероника 27 1
Полутин Владимир 6 1
Турдакина Елена 6 1
Демьянкова Татьяна 5 1
Куликова Татьяна 5 1
Лаврентьева Наталья 6 1
Зверев Сергей 4 1
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Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
Кулинич Андрей 0 1
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Аитов Тимур 188 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Егоров Александр 67 1
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Лукацкий Алексей 89 1
Новиков Сергей 42 1
Попова Мария 139 1
Агамирзян Игорь 68 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Лубнин Кирилл 29 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Протасов Станислав 31 1
Андреев Александр 25 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 26
Украина 6212 14
Беларусь - Белоруссия 3525 14
США - Калифорния 3381 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Европа 12319 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 6
Европа Восточная 2927 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Канада 3319 5
Казахстан - Республика 4467 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Япония 10069 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Армения - Республика 1112 3
Америка 2011 3
Индия - Республика 4263 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
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США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
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Швеция - Королевство 2072 2
Африка - Африканский регион 2928 2
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Испания - Королевство 2917 2
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Америка Северная 2650 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 80
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Образование в России 460 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
Vnunet 225 3
Silicon.com 354 3
CNET Networks - CNET News 38 2
Computer Weekly 370 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
InfoWorld 56 1
cw360 84 1
ComputerWire 51 1
Открытые системы ИД 160 1
CBS MarketWatch 305 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
EWeek 179 1
PC Magazine - PCMag 77 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
The Register 1286 1
IDC - International Data Corporation 4671 5
Samsung Research 14 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner - Гартнер 3301 2
Fortune Global 500 280 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Forbes Global 2000 32 1
Internet Stock Report 992 1
Gartner - AMR Research 48 1
NDP 46 1
Gartner - Meta Group 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 7
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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