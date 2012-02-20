Индексная книга CNews*
OpenText Micro Focus Borland
Публикаций - 197, упоминаний - 257
OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Раннев Кирилл 6 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Иванов Андрей 43 2
|Орлик Сергей 73 2
|Петерсон Ольга 7 1
|Гудым Денис 19 1
|Отрашевский Юрий 7 1
|Рыбаков Михаил 16 1
|Грановский Олег 21 1
|Шкред Анатолий 10 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Шабанов Андрей 8 1
|Одиноков Алексей 7 1
|Гуров Сергей 7 1
|Тараба Вероника 27 1
|Полутин Владимир 6 1
|Турдакина Елена 6 1
|Демьянкова Татьяна 5 1
|Куликова Татьяна 5 1
|Лаврентьева Наталья 6 1
|Зверев Сергей 4 1
|Гоголь Александр 15 1
|Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
|Кулинич Андрей 0 1
|Мишин Глеб 68 1
|Макаров Валентин 173 1
|Аитов Тимур 188 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Егоров Александр 67 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Лукацкий Алексей 89 1
|Новиков Сергей 42 1
|Попова Мария 139 1
|Агамирзян Игорь 68 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Лубнин Кирилл 29 1
|Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
|Протасов Станислав 31 1
|Андреев Александр 25 1
|Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
|Vnunet 225 3
|Silicon.com 354 3
|CNET Networks - CNET News 38 2
|Computer Weekly 370 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
|InfoWorld 56 1
|cw360 84 1
|ComputerWire 51 1
|Открытые системы ИД 160 1
|CBS MarketWatch 305 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
|EWeek 179 1
|PC Magazine - PCMag 77 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|The Register 1286 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.