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Boxberry Боксберри российская служба доставки

Boxberry - Боксберри - российская служба доставки

Boxberry предоставляет услуги доставки и готовые ИТ-решения для интернет-магазинов. Компания является партнером по доставке социальной сети «ВКонтакте», Avito, «Юлы», «Ярмарки Мастеров» и других площадок-классифайдов. Отделения Boxberry есть в каждом втором городе России, сеть насчитывает более 4600 точек (данные 2024 года).

 

 

Станислав Чегодаев, Директор по информационным технологиям , Boxberry "Почему крупные игроки e-com вкладываются в собственную разработку ПО" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва

 


27.12.2024 DIY-ритейл освоился в онлайн 1
08.10.2024 Boxberry перенесла инфраструктуру 1С-платформы в облако «Рег.ру» 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 2
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 2
29.03.2024 Почта России доставила в 2023 г. почти 30 млн товаров с «Авито» 1
07.03.2024 Аналитика «Big Data МТС»: в 2024 г. количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть 1
07.03.2024 В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране 1
07.03.2024 «Авито» запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов 1
18.01.2024 Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ 1
12.01.2024 Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах 1
13.12.2023 Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ 1
Цифровизация ритейла 2023 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 2
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 2
03.04.2023 Boxberry запускает франшизу в России 1
15.03.2023 Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению ПВЗ под ключ 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

 1
27.10.2022 Пользователи смогут продать на «Яндекс маркете» бывшие в употреблении вещи 1
21.07.2022 «Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году 1
20.07.2022 «Вкусвилл Россия» подключила решение Yandex Pay Checkout 1
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 1
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions 1
11.10.2021 Удобно торговать: «Авито» упрощает доставку товаров с платформы 1
23.11.2020 Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте» 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 1
09.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября 1
26.08.2020 Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 2
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
29.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
09.12.2019 Viewsonic открыл в России первый официальный онлайн-магазин 1
27.09.2019 ПДК и EMEX перешли на электронные транспортные накладные в Synerdocs 1

Публикаций - 48, упоминаний - 53

Boxberry и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Hoff Tech - Хофф Тех 39 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 4
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 13 4
8213 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 3
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 3
МегаФон 8805 2
Softline - Софтлайн 2811 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 2
Делайт 2000 - DeLight 42 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Oracle Corporation 6688 2
Прогноз 1650 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Novo BI - Ново Биай 14 2
Alibaba Group 422 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
UIPath 101 1
PayPal 654 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
ViewSonic 311 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Robokassa - Робокасса 51 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
Ecwid - Эквид 34 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Ланит Экспертиза 3 1
Почта России ПАО 2112 16
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 12
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 7
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 6
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 5
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 5
Pony Express - Фрейт линк 67 4
Сбер - СберЛогистика 63 4
Яндекс.Доставка 70 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
X5 5Post - 5Пост 48 3
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Visa International 1949 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
eBay Inc 1619 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Газпром ПАО 1342 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Газпром нефть 618 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
РесурсТранс 16 2
Деловые Линии ГК 67 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
B2Cpl 3 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 15
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 3
Яндекс.Маркет 937 9
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 2
Rakuten Viber 627 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
VK Mini Apps 58 1
Joomla CMS 87 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Alibaba Tmail 10 1
Google Shopping - Google Покупки 11 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
ELMA BPM 34 1
VK Combo 82 1
VK Connect 21 1
Делайт 2000 - Confera 3 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 8 1
ELMA RPA 8 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 13 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
RRC Bento Cloud 7 1
Tamaranga CMS 1 1
VK Donut 17 1
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 1
Чегодаев Станислав 13 13
Шлегель Андрей 5 5
Томилов Алексей 12 5
Иванов Владислав 18 5
Старостин Георгий 23 5
Назаров Кирилл 5 5
Галаган Станислав 4 4
Петров Михаил 138 3
Трефилов Алексей 45 3
Кузнецов Борис 3 3
Турчанинов Владимир 6 3
Калегин Сергей 6 3
Пустыльник Сергей 6 3
Семенов Павел 28 3
Клявин Владимир 47 3
Руденко Георгий 4 3
Костров Дмитрий 30 3
Мякишев Кирилл 9 3
Кушнир Леонид 19 2
Поярков Алексей 6 2
Крухмалева Яна 4 2
Мадани Фарид 11 2
Ермоленко Дмитрий 2 2
Сандомирский Евгений 5 2
Войтик Мария 8 2
Суханов Алексей 6 2
Сапон Алексей 2 2
Сулимко Андрей 3 2
Зуева Анна 4 2
Киселёв Алексей 60 2
Мирзина Лилия 2 2
Непейвода Евгений 8 2
Нуйкин Андрей 47 2
Федулаев Алексей 5 2
Киселева Екатерина 9 1
Желкова Наталья 8 1
Поляков Сергей 73 1
Подгузов Николай 28 1
Иванов Александр 101 1
Делицын Леонид 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Казахстан - Республика 5525 1
Армения - Республика 2280 1
Сингапур - Республика 1849 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Израиль 2730 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 231 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 13
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 4
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Аудит - аудиторский услуги 2659 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
CNews ИТ в промышленности 5 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Ведомости 996 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
A2:Research 10 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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