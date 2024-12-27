Boxberry - Боксберри - российская служба доставки

Boxberry предоставляет услуги доставки и готовые ИТ-решения для интернет-магазинов. Компания является партнером по доставке социальной сети «ВКонтакте», Avito, «Юлы», «Ярмарки Мастеров» и других площадок-классифайдов. Отделения Boxberry есть в каждом втором городе России, сеть насчитывает более 4600 точек (данные 2024 года).

Станислав Чегодаев, Директор по информационным технологиям , Boxberry "Почему крупные игроки e-com вкладываются в собственную разработку ПО" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва