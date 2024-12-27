Boxberry Боксберри российская служба доставки
Boxberry предоставляет услуги доставки и готовые ИТ-решения для интернет-магазинов. Компания является партнером по доставке социальной сети «ВКонтакте», Avito, «Юлы», «Ярмарки Мастеров» и других площадок-классифайдов. Отделения Boxberry есть в каждом втором городе России, сеть насчитывает более 4600 точек (данные 2024 года).
Станислав Чегодаев, Директор по информационным технологиям , Boxberry "Почему крупные игроки e-com вкладываются в собственную разработку ПО" Конференция CNews "Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024" 25.04.2024, Москва
Boxberry и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
|Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
|Чегодаев Станислав 13 13
|Шлегель Андрей 5 5
|Томилов Алексей 12 5
|Иванов Владислав 18 5
|Старостин Георгий 23 5
|Назаров Кирилл 5 5
|Галаган Станислав 4 4
|Петров Михаил 138 3
|Трефилов Алексей 45 3
|Кузнецов Борис 3 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Калегин Сергей 6 3
|Пустыльник Сергей 6 3
|Семенов Павел 28 3
|Клявин Владимир 47 3
|Руденко Георгий 4 3
|Костров Дмитрий 30 3
|Мякишев Кирилл 9 3
|Кушнир Леонид 19 2
|Поярков Алексей 6 2
|Крухмалева Яна 4 2
|Мадани Фарид 11 2
|Ермоленко Дмитрий 2 2
|Сандомирский Евгений 5 2
|Войтик Мария 8 2
|Суханов Алексей 6 2
|Сапон Алексей 2 2
|Сулимко Андрей 3 2
|Зуева Анна 4 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Мирзина Лилия 2 2
|Непейвода Евгений 8 2
|Нуйкин Андрей 47 2
|Федулаев Алексей 5 2
|Киселева Екатерина 9 1
|Желкова Наталья 8 1
|Поляков Сергей 73 1
|Подгузов Николай 28 1
|Иванов Александр 101 1
|Делицын Леонид 128 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|Из рук в руки - irr.ru 65 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Ведомости 996 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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