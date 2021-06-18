Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Штрих-М
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 47
Штрих-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эвотор - Evotor 105 4
|АТОЛ ГК 168 4
|Смартфин - 2can&ibox 43 3
|Дримкас - Dreamkas 14 3
|Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
|МойСклад - Логнекс 85 2
|Trinity - Тринити ГК 48 2
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
|Чек Онлайн 6 2
|Инкотекс 8 2
|СКБ Контур 416 2
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
|SAP SE 3228 1
|Google LLC 7198 1
|Альфа-Проект НТЦ 2 1
|i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
|ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
|Ingenico Group - Инженико 29 1
|ОФД-Я - Ярус 18 1
|СКАУТ 63 1
|Payture 11 1
|Orange Data 8 1
|Тензор 44 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|Крок 1223 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Такском - Taxcom 119 1
|Webmoney 335 1
|Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
|ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
|1С 3799 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Румянцев Антон 46 2
|Макаров Алексей 49 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Куроптев Александр 2 1
|Полянских Алексей 1 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Шитиков Константин 2 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Казанцев Кирилл 1 1
|Рубайлов Михаил 1 1
|Журавлев Андрей 4 1
|Смирной Андрей 1 1
|Ваничев Андрей 1 1
|Путин Владимир 1831 1
|Галкин Александр 8 1
|Смирнов Александр 44 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Силуанов Антон 52 1
|Ларькин Максим 25 1
|Мишустин Михаил 302 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771706, в очереди разбора - 675388.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771706, в очереди разбора - 675388.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru