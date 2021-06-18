Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Штрих-М


18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М» 1
04.02.2021 CSI выпустила новую версию СККО Set Prisma 1
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» 1
06.08.2019 Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно 4
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 3
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов 1
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить 1
17.08.2018 Платежи WebMoney по QR-коду теперь доступны для крупного и среднего бизнеса 1
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» 1
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 4
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С» 1
16.06.2017 «Штрих-М» запустила сервис по аренде касс для интернет-магазинов Orange Data 1
07.06.2017 Московский НТЦ «Измеритель» поставил на рынок первую партию фискальных накопителей 1
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами 1
10.03.2017 «Измеритель» начинает массовый выпуск фискальных накопителей 1
10.02.2017 «1С-Битрикс» выпустила приложение для работы с онлайн-кассами нового образца 1
08.02.2017 М.Видео: Как не оказаться втянутым в матрицу? 1
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» 1
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами 1
29.12.2016 «1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
23.12.2016 «Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0 1
19.12.2016 «1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ 1
23.11.2016 2can&ibox подключит клиентов к оператору фискальных данных «ОФД-Я» 1
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS» 2
11.07.2013 В Центральной медико-санитарной части № 94 ФМБА России создана медицинская информационная система 1
20.05.2013 22 мая в Москве начнет работу международная выставка «Электроника-Транспорт 2013» 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 1
18.01.2013 Облачный сервис «МойСклад.Розница» теперь может работать без подключения к интернету 1
26.12.2011 Олимпиада в Сочи: горнолыжную трассу оборудовали электронными картами за 100 млн рублей 1
23.09.2008 Сформирована программа конференции Cardex & IT-Security 1
20.08.2008 24 сентября откроется конференция Cardex & IT-Security 1
04.08.2008 Гостиничное ПО в России: кто есть кто? 1
09.02.2007 «Штрих-М Ростов» работает на Microsoft Dynamics CRM 3

Публикаций - 36, упоминаний - 47

Штрих-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Эвотор - Evotor 105 4
АТОЛ ГК 168 4
Смартфин - 2can&ibox 43 3
Дримкас - Dreamkas 14 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
МойСклад - Логнекс 85 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Чек Онлайн 6 2
Инкотекс 8 2
СКБ Контур 416 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
SAP SE 3228 1
Google LLC 7198 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
СКАУТ 63 1
Payture 11 1
Orange Data 8 1
Тензор 44 1
Merlion - Мерлион 275 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Крок 1223 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Такском - Taxcom 119 1
Webmoney 335 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
3799 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Yandex - Яндекс 4106 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
X5 Group - Перекресток 205 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Роснефть НК 367 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 2
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Визгин Игорь 1 1
Uniteller 51 1
Старрус - Starrys 7 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 102 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
МТС банк 254 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Visa International 1347 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Google Android 10752 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
HDS USP 2 1
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 1
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки 2 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
Microsoft Excel 440 1
WhatsApp Messenger 654 1
Webmoney Transfer 89 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6691 1
1С:Касса 5 1
PayMaster - Платежный интегратор 13 1
Контур.ОФД 6 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Богдашев Дмитрий 18 2
Румянцев Антон 46 2
Макаров Алексей 49 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Куроптев Александр 2 1
Полянских Алексей 1 1
Исаев Дмитрий 11 1
Шитиков Константин 2 1
Шебаршова Жанна 3 1
Казанцев Кирилл 1 1
Рубайлов Михаил 1 1
Журавлев Андрей 4 1
Смирной Андрей 1 1
Ваничев Андрей 1 1
Путин Владимир 1831 1
Галкин Александр 8 1
Смирнов Александр 44 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Силуанов Антон 52 1
Ларькин Максим 25 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Украина 3417 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Хорватия - Республика 118 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Румыния 348 1
Грузия 694 1
Россия - Калужская область 575 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
Венгрия 299 1
Швеция - Королевство 767 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Казахстан - Республика 2661 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
CNews Analytics 1992 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771706, в очереди разбора - 675388.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще