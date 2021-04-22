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ЧТПЗ Группа
Челябинский трубопрокатный завод



22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 3
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ 11
18.08.2020 Группа ЧТПЗ обновила e-commerce-платформу 2
14.04.2020 Группа ЧТПЗ провела реинжиниринг HR-процессов 3
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 3
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 3
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 3
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.05.2019 Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад» 1
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 7
07.11.2017 «Октелл» внедрила единый call-центр на ЧТПЗ 2
01.11.2016 «Первый БИТ» внедрил систему управления производством на заводе «Этерно» 2
16.05.2014 В Магнитогорске и Челябинске пройдет промышленная ИТ-конференция «Стальной хребет России» 2
03.04.2014 Представитель Минкомсвязи России избран в Совет директоров «Ростелекома» 1
20.12.2011 «Астерос Консалтинг»: Ярослав Буряков возглавил практику управленческого консалтинга 1
09.02.2011 Челябинский трубопрокатный завод внедряет АСУ основными фондами, техобслуживанием и ремонтами на базе IBM Maximo 2
07.12.2009 Orange запустил телефонную сеть в Челябинской области 1
15.05.2008 29 мая пройдёт конференция по интернет-порталам для металлургов 1
15.04.2008 29 мая пройдет конференция по корпоративным интернет-порталам для металлургов 1
13.12.2007 В «Ренова Медиа» назначен вице-президент по управлению персоналом 1
18.01.2007 На ЧТПЗ создают единую ИТ-среду 6
13.11.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 2
10.11.2006 Рекордная онлайн-сделка прошла в Рунете 1
31.10.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1
22.06.2006 "Открытые Технологии" внедрят стандарт ISO 27001 на предприятиях "Группы ЧТПЗ" 5
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 2
01.06.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
25.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
18.05.2005 21 июня откроется конференция "ИТ–Бизнес–Металл" 1
11.05.2005 Группа ЧТПЗ внедрила SAP SEM BCS 3

Публикаций - 40, упоминаний - 84

ЧТПЗ Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 2
4477 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 629 2
Адаптивные промышленные технологии НПО - Агротех 5 2
Siemens AG - Сименс Россия 1039 2
Biocad - Биокад 38 1
Winncom Technologies 10 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 431 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 1
Ситроникс - Sitronics 696 1
Сибинтек 30 1
Nvidia Corp 2366 1
Северсталь Диджитал 4 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Directum - Директум 762 1
AppDynamics 30 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 37 1
Цифра ГК 122 1
Bellsoft - БеллСофт 27 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 313 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Крок 1345 1
Bitfury Group 25 1
Veritas Technologies 99 1
Cisco Systems 2556 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
Норникель - Норильский никель 223 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 198 10
Русагро Группа Компаний 161 10
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
АльфаСтрахование СГ 211 9
ММК-Информсервис 20 9
Procter&Gamble - P&G 110 9
ТрансКонтейнер 27 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 9
Совкомбанк ПАО 147 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 156 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 110 9
Фармстандарт АО 33 9
McDonald’s - Макдоналдс 101 9
Ингосстрах СПАО 228 9
Аэрофлот 525 9
Альфа-Банк 1193 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 79 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Уралкалий ПАО 68 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
РЖД - Российские железные дороги 1191 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 227 3
Алроса АК 86 3
X5 Group - Пятерочка 572 3
Казахмыс - Kazakhmys 27 2
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 7 2
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 6 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Pony Express 57 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Адамас - Ювелирный завод 60 1
Мосэнерго ПАО 65 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 734 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 820 8
Счётная палата РФ 503 6
Федеральное казначейство России 815 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 455 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 276 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
IIoT GateWay - Шлюз промышленного интернета вещей 2 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 619 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1096 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
e-Commerce - Электронная коммерция 308 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 211 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1729 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 382 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 474 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 147 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 1
Siemens Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 2 2
KasperskyOS 29 2
Siemens MindSphere 22 2
Microsoft Exchange 764 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Cisco Kinetic 4 1
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 1
OpenText Documentum 246 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Apple iPad 3263 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Microsoft Outlook 791 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 118 1
Java - Язык программирования 1416 1
Microsoft Office 2336 1
Nvidia GeForce GTX 2409 1
Чаркин Евгений 183 10
Суровец Дмитрий 44 9
Дрейгер Павел 15 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Панферов Алексей 22 9
Муравьев Владимир 29 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Четвернин Алексей 658 9
Клепиков Алексей 77 9
Урьяс Вадим 78 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Халматов Максим 45 9
Дьяченко Валерий 66 9
Холкин Дмитрий 15 9
Богданов Кирилл 91 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 61 9
Ямщиков Владимир 32 9
Шеховцов Юрий 33 9
Огурцов Юрий 13 8
Савкин Владимир 38 8
Натрусов Артем 122 8
Абакумов Евгений 104 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Трояновский Владимир 40 6
Вахнин Павел 52 6
Михалев Евгений 41 6
Петров Михаил 91 6
Тимченко Алексей 9 5
Феоктистов Вадим 13 5
Абдрахманов Рустам 4 3
Прохорова Алла 45 3
Андрианов Павел 31 2
Суворов Андрей 22 2
Панферов Сергей 2 2
Алифанов Кирилл 56 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 295 9
Европа Восточная 2091 9
Россия - Российская федерация - РФ 66331 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 909 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 3
Молдавия - Республика Молдова 514 3
Прибалтика - Балтия 786 3
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 19 2
Россия - СФО - Новосибирск 2361 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 158 2
Россия - УФО - Челябинская область 722 2
Россия - Южный Урал 94 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 23 1
Латвия - Латвийская Республика 525 1
Норвегия - Королевство 523 1
Финляндия - Финляндская Республика 989 1
Швеция - Королевство 974 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 703 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1369 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 566 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 375 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1201 1
Черкизон - Черкизовский рынок 67 1
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CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898219, в очереди разбора - 801375.
Создано именных указателей - 46932.
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