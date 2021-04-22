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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЧТПЗ Группа
Челябинский трубопрокатный завод
Публикаций - 40, упоминаний - 84
ЧТПЗ Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 183 10
|Суровец Дмитрий 44 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Панферов Алексей 22 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Четвернин Алексей 658 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Урьяс Вадим 78 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Халматов Максим 45 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 61 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Огурцов Юрий 13 8
|Савкин Владимир 38 8
|Натрусов Артем 122 8
|Абакумов Евгений 104 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Трояновский Владимир 40 6
|Вахнин Павел 52 6
|Михалев Евгений 41 6
|Петров Михаил 91 6
|Тимченко Алексей 9 5
|Феоктистов Вадим 13 5
|Абдрахманов Рустам 4 3
|Прохорова Алла 45 3
|Андрианов Павел 31 2
|Суворов Андрей 22 2
|Панферов Сергей 2 2
|Алифанов Кирилл 56 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 433 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 282 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898219, в очереди разбора - 801375.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898219, в очереди разбора - 801375.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru