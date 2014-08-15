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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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15.08.2014 Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 2
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
04.03.2014 Luxoft и Epam потеряли на украинском кризисе $750 млн 1
12.11.2013 Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине 1
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010 1
25.07.2013 Банк «Капитал» подключился к системе Contact 1
18.03.2013 «ПриватБанк» открыл первые отделения без сотрудников 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
12.11.2012 «Банк Хоум Кредит» открыл новый контактный центр во Владивостоке 1
09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске 5
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
20.04.2012 «ПриватБанк» открывает школу программирования для детей 1
21.03.2012 Банк "Хоум Кредит": Мы банкиры, для нас главное – цифры 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
07.10.2011 IBM усиливает присутствие на украинском рынке: новый офис в Днепропетровске 3
16.09.2011 ИТ-оптимизация: в погоне за дешевым развитием 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 2
07.12.2010 Проект «Недвижимость@Mail.Ru» вышел на украинский рынок 1
14.10.2010 Luxoft открыл центр разработки в Польше 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
17.12.2009 Поиск «Яндекса» показывает на карте организации по районам 1
22.09.2009 Пираты спешат заработать на Windows 7 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
27.06.2008 «Яндекс» расширил географию сервиса «Пробки 2.0» 1
23.04.2008 Luxoft отправилась за разработчиками во Вьетнам 1
10.04.2008 «МТС-Украина» укрепляет сотрудничество с Nokia Siemens Networks 1
03.04.2008 На «Яндексе» появились карты крупнейших украинских городов 1
26.09.2007 «МТС-Украина» тестирует сеть высокоскоростного беспроводного интернета 1
17.08.2007 Exigen Services выпустил первую группу студентов ИТ-колледжа 1
25.06.2007 Украина: поставщик металлопроката расширяется с «1С:Предприятием 8» 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
16.04.2007 ИТ-рынок Украины страдает от политиков 1
05.04.2007 Как построить "умный склад" для ритейлера 1
26.02.2007 Exigen Services запустил программу подготовки ИТ-специалистов в Днепропетровске 2

Публикаций - 69, упоминаний - 81

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 7
Yandex - Яндекс 4439 6
Киевстар 431 6
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 6
Luxoft - Люксофт 259 5
IBM 8247 5
Астелит 118 5
UMC - United Microelectronics Corporation 269 5
Microsoft Corporation 20288 4
Intel Corporation 10381 4
Turkcell 309 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 338 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 3
Укртелеком 221 3
Cisco Systems 4542 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
Samsung Electronics 8405 3
Nokia Corporation 5012 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 3
Sony 5126 2
Крок 1506 2
АФК Система ПАО 1580 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 2
Lenovo Motorola 3211 2
Telenor 681 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 191 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 2
Интертелеком - Intertelecom 36 2
Аргус-Спектр 12 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 2
HP Inc. 4843 2
Ситроникс - Sitronics 765 2
Hitachi 1209 2
LG Electronics 2885 2
Huawei 3016 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 2
VK - Mail.ru Group 2770 2
РусславБанк - РСБ 147 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 3
РОСНО СК 161 3
ПриватБанк 184 3
Qiwi 783 3
Deutsche Bank 286 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 223 2
Магнит - Сеть магазинов 278 2
ТНК-ВР Холдинг 226 2
Держава АКБ 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
Укргазпромбанк 2 1
Lego Education 10 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 47 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 51 1
Еврохим МХК 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 149 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 1
Procter&Gamble - P&G 189 1
OTP Group - ОТП Банк 129 1
UBS AG 281 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 78 1
Евросеть 1310 1
Boeing 447 1
Дикси - Сеть магазинов 90 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 233 1
Credit Suisse 104 1
Росгосстрах 210 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 2
МКС - Международная космическая станция 401 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 218 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 2
ИТ-аутсорсинг 788 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 186 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1793 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 1
Microsoft Windows приложения 150 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1385 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 227 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 450 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 262 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 1
Java - Язык программирования 2333 3
Яндекс.Карты и Транспорт 297 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
Microsoft Windows 10 9805 2
Oracle Hyperion Planning 93 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
МТС Коннект 32 1
IBM Cognos BI 221 1
Manhattan SCALE 30 1
Oracle Retail 52 1
Oracle Hyperion Financial Management 26 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 164 1
Oracle Retail Planning and Optimization 52 1
Oracle СУБД 42 1
Microsoft Dynamics 240 1
Oracle Hyperion 124 1
Microsoft Windows XP 2171 1
Autodesk AutoCAD 255 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 1
Apple iPad 3269 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 1
Microsoft Skype 1747 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 1
PHP - Язык программирования 397 1
Google Android 10807 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Фролова Светлана 41 4
Данилин Алексей 16 2
Александров Артур 6 2
Орлов Дмитрий 21 2
Прянишников Николай 282 2
Широков Александр 24 2
Иванов Владимир 47 2
Лощинин Дмитрий 37 2
Потапов Сергей 29 1
Андреев Сергей 56 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Самойленко Максим 65 1
Леонов Александр 3 1
Мяков Алексей 7 1
Воробьев Андрей 144 1
Янукович Виктор 24 1
Литовченко Игорь 13 1
Миронов Сергей 57 1
Завьялов Дмитрий 5 1
Евтушенков Владимир 182 1
Ананьин Алексей 73 1
Есиков Александр 16 1
Егоров Александр 59 1
Ахметов Ринат 52 1
Украина 5153 57
Украина - Киев 862 47
Россия - Российская федерация - РФ 76278 34
Украина - Одесса 98 30
Украина - Львов 64 29
ДНР - Донецк 83 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 128 10
Россия - ЮФО - Республика Крым 650 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 6
Россия - ПФО - Казань 1820 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Европа 6447 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 4
Россия - ЮФО - Севастополь 441 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 958 3
Германия - Федеративная Республика 6766 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 682 3
Казахстан - Республика 3735 3
Россия - СФО - Новосибирск 2783 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
Турция - Турецкая республика 1305 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Беларусь - Минск 490 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 3
Индия - Республика 3429 3
Польша - Республика 1287 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 163 3
Азия - Азиатский регион 2863 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1355 2
Россия - Сибирь 1208 2
Грузия 978 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 2
Румыния 483 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 88 1
Антитеррор 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Bloomberg 927 1
Российская газета 135 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
IDC - International Data Corporation 4388 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews AWARDS - награда 309 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
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