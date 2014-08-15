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Украина
Днепр
Днепропетровске
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 4
|Данилин Алексей 16 2
|Александров Артур 6 2
|Орлов Дмитрий 21 2
|Прянишников Николай 282 2
|Широков Александр 24 2
|Иванов Владимир 47 2
|Лощинин Дмитрий 37 2
|Потапов Сергей 29 1
|Андреев Сергей 56 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Самойленко Максим 65 1
|Леонов Александр 3 1
|Мяков Алексей 7 1
|Воробьев Андрей 144 1
|Янукович Виктор 24 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Миронов Сергей 57 1
|Завьялов Дмитрий 5 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Ананьин Алексей 73 1
|Есиков Александр 16 1
|Егоров Александр 59 1
|Ахметов Ринат 52 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|Bloomberg 927 1
|Российская газета 135 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 4
|IDC - International Data Corporation 4388 2
|The Economist Intelligence Unit 41 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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