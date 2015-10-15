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15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
06.10.2015 ПриватБанк запустил услугу заказа такси через «Приват24» для iPhone 1
19.03.2015 На Skolkovo Robotics впервые в России будет представлен дизайн-хакатон 1
03.09.2014 Евгений Закрепин, Евгения Тен - Телеком обеспечивает 45% оборота группы 1
15.08.2014 Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси 1
29.07.2014 «Киберберкут» обрушил сайт президента Украины 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 2
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
19.05.2014 Сотовый оператор Игоря Коломойского уходит из Крыма 2
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
14.04.2014 Крупнейший украинский разработчик ПО уходит из Крыма 1
04.03.2014 Luxoft и Epam потеряли на украинском кризисе $750 млн 1
12.11.2013 Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине 1
04.10.2013 К платежной системе Contact подключился «Актабанк» в Украине 1
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010 1
25.07.2013 Банк «Капитал» подключился к системе Contact 1
05.04.2013 В марте «ПриватБанк» продал более 70 тыс. электронных железнодорожных билетов 1
19.03.2013 Runa вложилась в «облачный бэкап» 1
18.03.2013 «ПриватБанк» открыл первые отделения без сотрудников 1
14.02.2013 Пенсионеры-клиенты «ПриватБанка» смогут получать наличные в банкоматах других банков без комиссий 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
12.11.2012 «Банк Хоум Кредит» открыл новый контактный центр во Владивостоке 1
17.10.2012 «1С» и «Агент Плюс» создали СП для разработки мобильных бизнес-приложений 1
17.08.2012 Каждый пятый украинский пенсионер получает пенсию через «ПриватБанк» 1
09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске 6
20.06.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Белгорода 1
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
23.05.2012 RBC Group внедрила BI-систему QlikView Business Discovery для «Аксор» 1
10.05.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Украины 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
25.04.2012 «Яндекс.Карты» запустили построение маршрутов транспорта для 8 новых городов 1
20.04.2012 «ПриватБанк» открывает школу программирования для детей 1
21.03.2012 Банк "Хоум Кредит": Мы банкиры, для нас главное – цифры 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
21.12.2011 «Днепрооблэнерго» развивает КИСУ на базе решений SAP 1
06.12.2011 Агрегатор купонов «Тинифи» вышел на украинский рынок 1
01.11.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему резервного копирования для телекоммуникационной группы Vega 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
10.10.2011 «Eвротранстелеком» и Ciena разворачивают первую в Восточной Европе коммерческую сеть 100G 1

Публикаций - 159, упоминаний - 198

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 160 14
Yandex - Яндекс 4528 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7440 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8495 10
Киевстар 434 10
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 10
Microsoft Corporation 20944 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 7
Luxoft - Люксофт 261 7
Астелит 118 7
Укртелеком 222 7
Intel Corporation 10773 7
UMC - United Microelectronics Corporation 272 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 6
IBM 8627 6
Google LLC 9384 6
Cisco Systems 4619 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7730 5
АМИ 53 4
Telenor 687 4
Интертелеком - Intertelecom 36 4
Rambler Group - Рамблер ГК 755 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1324 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6176 4
Samsung Electronics 8914 4
Turkcell 311 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 4
Формоза - Formoza 152 3
Комстар ОТС - Телмос 99 3
VK - Mail.ru Group 2803 3
Nokia Corporation 5230 3
Квазар-Микро 135 3
Huawei 3123 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 3
SAP SE 4361 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1473 3
Lexmark 273 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 2
Scanex - Сканэкс 238 2
ПриватБанк 184 8
РусславБанк - РСБ 147 5
Qiwi 787 4
РОСНО СК 163 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 553 3
Хартрон-Консат НПП 2 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Deutsche Bank 288 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1733 2
Белый Ветер 207 2
КОНЭКС ГНПП 2 2
Днепр НПП 2 2
Магнит - Сеть магазинов 289 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 2
BASF 42 1
Almaz Capital Partners 120 1
Runa Capital 153 1
Техносила 225 1
РЕСО-Гарантия 18 1
Евросеть Техмаркет 70 1
Ак Барс Банк 180 1
Альфа-Групп 580 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1546 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 1
Укргазпромбанк 2 1
Арсеналъ 40 1
Катрен 10 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Lego Education 10 1
Procter&Gamble - P&G 196 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4777 1
Росгосстрах 218 1
Credit Suisse 105 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 1
Дикси - Сеть магазинов 91 1
Boeing 895 1
Евросеть 1342 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 81 1
МКС - Международная космическая станция 1381 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7286 4
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 11 2
СБУ - Служба безопасности Украины 65 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 1
МВД Украины - ГАИ 1 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 224 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 928 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2718 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 14
ГИС-Ассоциация 183 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 234 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12098 9
3G - Стандарт мобильной связи 5060 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12199 4
ИТ-аутсорсинг 840 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3944 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2425 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 153 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 997 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 347 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 273 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9134 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 613 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 648 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 623 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4184 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 164 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 562 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 605 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 118 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3030 1
BMS - Building Management System 46 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 683 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
ping - скорость отклика сети 45 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 1
ПриватБанк Приват24 115 4
Яндекс.Карты и Транспорт 308 4
Космодром Байконур 1004 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 4
Microsoft Windows XP 2205 3
Google Android 11607 3
Java - Язык программирования 2383 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5795 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Microsoft Windows 10 10073 2
Qlikview 104 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 133 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 1
Opera - Браузер 852 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 79 1
Scanex Web GeoMixer 8 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 1
Biglion - Биглион 53 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 422 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
Symantec NetBackup 62 1
Acronis Backupagent 4 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 1
Intel Pentium III 636 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 53 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 1
Cisco Unified Video Advantage 2 1
BioLink U-Match 20 1
BioLink SDK 11 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 1
GeoEye IKONOS 95 1
Oracle Hyperion Financial Management 26 1
Apple iPad 3532 1
Microsoft Windows 7 1727 1
PHP - Язык программирования 399 1
Фролова Светлана 41 5
Алексеев Юрий 14 3
Данилин Алексей 16 2
Гудзенко Дмитрий 7 2
Александров Артур 6 2
Орлов Дмитрий 21 2
Прянишников Николай 282 2
Есиков Александр 16 2
Широков Александр 24 2
Миронов Сергей 61 2
Иванов Владимир 47 2
Лощинин Дмитрий 37 2
Ампелонский Вадим 31 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
Корниенко Михаил 17 1
Карпов Дмитрий 10 1
Воробьев Андрей 148 1
Родионов Иван 53 1
Толмачева Татьяна 28 1
Ефимов Альберт 37 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 110 1
Изосимов Александр 188 1
Мещеряков Арсений 2 1
Туполев Алексей 1 1
Фоменко Александр 2 1
Панкратова Оксана 42 1
Овчинников Борис 116 1
Корнильев Кирилл 50 1
Погребинский Антон 39 1
Астафьева Ирина 35 1
Хавторин Антон 25 1
Исаев Александр 24 1
Самойленко Максим 65 1
Ананьин Алексей 73 1
Ахметов Ринат 52 1
Завьялов Дмитрий 5 1
Егоров Александр 62 1
Потапов Сергей 29 1
Литовченко Игорь 13 1
Янукович Виктор 32 1
Украина 5498 119
Украина - Киев 905 93
Россия - Российская федерация - РФ 81962 70
Украина - Харьков 67 38
Украина - Одесса 99 31
Украина - Львов 66 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11997 29
ДНР - Донецк 90 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26530 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33811 20
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 673 19
Россия - ПФО - Казань 1879 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2879 10
Россия - ЮФО - Севастополь 453 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9387 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1377 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 8
Россия - СФО - Новосибирск 2902 8
Казахстан - Республика 4113 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1062 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2126 7
Европа 7237 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11527 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 865 6
Беларусь - Белоруссия 3183 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 6
Южная Корея - Республика 3246 5
Прибалтика - Балтия 1199 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 985 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 5
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 5
Италия - Итальянская Республика 2813 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 4
Беларусь - Минск 533 4
Канада 2835 4
Турция - Турецкая республика 1468 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3617 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5002 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4062 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 2
Антитеррор 66 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 102 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 400 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 202 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2701 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Forbes - Форбс 551 1
Bloomberg 934 1
РИА Новости 712 1
Российская газета 219 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
Казахстан Сегодня 296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 4
IDC - International Data Corporation 4513 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
CNews AWARDS - награда 329 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 162 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 17 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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