Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Украина
Днепр
Днепропетровск
Публикаций - 159, упоминаний - 198
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 5
|Алексеев Юрий 14 3
|Данилин Алексей 16 2
|Гудзенко Дмитрий 7 2
|Александров Артур 6 2
|Орлов Дмитрий 21 2
|Прянишников Николай 282 2
|Есиков Александр 16 2
|Широков Александр 24 2
|Миронов Сергей 61 2
|Иванов Владимир 47 2
|Лощинин Дмитрий 37 2
|Ампелонский Вадим 31 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 1
|Корниенко Михаил 17 1
|Карпов Дмитрий 10 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Родионов Иван 53 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 110 1
|Изосимов Александр 188 1
|Мещеряков Арсений 2 1
|Туполев Алексей 1 1
|Фоменко Александр 2 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Овчинников Борис 116 1
|Корнильев Кирилл 50 1
|Погребинский Антон 39 1
|Астафьева Ирина 35 1
|Хавторин Антон 25 1
|Исаев Александр 24 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ананьин Алексей 73 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Завьялов Дмитрий 5 1
|Егоров Александр 62 1
|Потапов Сергей 29 1
|Литовченко Игорь 13 1
|Янукович Виктор 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 10
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 521 4
|Прайм - Агентство экономической информации 639 2
|Forbes - Форбс 551 1
|Bloomberg 934 1
|РИА Новости 712 1
|Российская газета 219 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 1
|Казахстан Сегодня 296 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2571 4
|IDC - International Data Corporation 4513 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
|УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru