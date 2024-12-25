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Сайберус Cyberus Technology Кибериспытания Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус — фонд развития результативной кибербезопасности. Проект создан в 2022 году, он объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд построен на принципах совладения и индустриального партнёрства.

«Кибериспытание» – проект, созданный фондом Сайберус совместно с представителями индустрии кибербезопасности, который формирует систему объективной оценки защищенности бизнеса и государственных организаций от киберугроз.

 

 


Информационная безопасность 2024 1
25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак 1
24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
20.12.2024 Первые пять компаний вышли на кибериспытания в экспресс-формате 3
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 2
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак 2
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
02.12.2024 «Сайберус» создает новую ИБ-компанию на основе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. 1
21.11.2024 Проект «Кибериспытание» выделит 100 млн руб. для повышения киберзащищенности российского бизнеса 1
01.11.2024 Наталья Воеводина заняла пост генерального директора проекта «Кибериспытание» 3
08.10.2024 Innostage подготовила план защиты от атак через поставщиков 1
06.09.2024 Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность 3
03.09.2024 Innostage отразила в августе более 30,5 тысяч кибератак 2
23.07.2024 За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей 1
10.07.2024 Innostage расширила программу вознаграждений для белых хакеров 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 2
04.01.2018 В процессорах Intel, AMD и ARM найдена массовая уязвимость, не имеющая патча 1

Публикаций - 18, упоминаний - 28

Сайберус и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 140 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
NETAMS 4 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Ак Барс Банк 272 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 9
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 6
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 73 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 113 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
BPF - eBPF - The Berkeley Packet Filter 5 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 22 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 6
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 2
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9936 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Apple macOS 2059 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Microsoft Windows 15656 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Google Project Zero 35 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
SUSE openSUSE 92 1
Intel Itanium 628 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 9 1
Xello Deception 19 1
Linux - Debian GNU 463 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Гузаиров Айдар 55 5
Сулейманов Руслан 12 4
Воеводина Наталья 7 2
Баулин Валерий 43 2
Сачков Илья 122 2
Новиков Алексей 59 1
Kocher Paul - Кочер Пол 2 1
Билалов Марат 1 1
Левин Вячеслав 1 1
Акимов Максим 187 1
Волков Дмитрий 63 1
Андросов Кирилл 6 1
Максимов Юрий 26 1
Шадаев Максут 1008 1
Озивский Николай 2 1
Сердюк Виктор 40 1
Кокорин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 11
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Украина 7608 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Сингапур - Республика 1849 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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