Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности

Сайберус — фонд развития результативной кибербезопасности. Проект создан в 2022 году, он объединяет силы разработчиков технологий киберзащиты, бизнеса и государства для построения нового подхода к информационной защите на уровне отдельных компаний, целых индустрий и страны. Фонд построен на принципах совладения и индустриального партнёрства.

«Кибериспытание» – проект, созданный фондом Сайберус совместно с представителями индустрии кибербезопасности, который формирует систему объективной оценки защищенности бизнеса и государственных организаций от киберугроз.