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Rently Рентли

Rently - Рентли

Rently –   отечественная цифровая экосистема управления автопрокатом и транспортными активами, которая призвана стать универсальным решением для оптимизации всех аспектов бизнеса: от динамического ценообразования и управления автопарком до улучшения клиентского опыта и повышения безопасности вождения. Система разрабатывается с применением передовых технологий искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей (IoT) и отвечает всем требованиями российского законодательства. 


29.01.2025 Rently оцифровал оформление аренды автомобилей в России 1
26.11.2024 В России создается цифровая экосистема для автопрокатного бизнеса Rently 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Rently и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2000 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
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Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 62 1
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2145 1
Rently - RentlyDrive 1 1
Avito - Авито авто 39 1
Rently - RentlyPrice 1 1
Rently - RentlyEase 1 1
Rently - RentlyAsset 1 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 1
Ростелеком - Sign.Me - Сайн.Клик 2 1
Microsoft Office 3738 1
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Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 324 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Аренда 2422 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
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