Rently - Рентли

Rently – отечественная цифровая экосистема управления автопрокатом и транспортными активами, которая призвана стать универсальным решением для оптимизации всех аспектов бизнеса: от динамического ценообразования и управления автопарком до улучшения клиентского опыта и повышения безопасности вождения. Система разрабатывается с применением передовых технологий искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей (IoT) и отвечает всем требованиями российского законодательства.