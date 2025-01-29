Rently Рентли
Rently – отечественная цифровая экосистема управления автопрокатом и транспортными активами, которая призвана стать универсальным решением для оптимизации всех аспектов бизнеса: от динамического ценообразования и управления автопарком до улучшения клиентского опыта и повышения безопасности вождения. Система разрабатывается с применением передовых технологий искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей (IoT) и отвечает всем требованиями российского законодательства.
|29.01.2025
|Rently оцифровал оформление аренды автомобилей в России 1
|26.11.2024
|В России создается цифровая экосистема для автопрокатного бизнеса Rently 1
Rently и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2000 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
|Rently - RentlyDrive 1 1
|Avito - Авито авто 39 1
|Rently - RentlyPrice 1 1
|Rently - RentlyEase 1 1
|Rently - RentlyAsset 1 1
|Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 1
|Ростелеком - Sign.Me - Сайн.Клик 2 1
|Microsoft Office 3738 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 2
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 1
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