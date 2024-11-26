В России создается цифровая экосистема для автопрокатного бизнеса Rently

В России действуют несколько сотен независимых автопрокатных компаний. Объем рынка услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей составляет, по оценке Rently, 161 млрд руб. и имеет потенциал достичь 250 млрд руб. к 2027 г. Спрос на прокатные автомобили растет, что связано как с развитием внутреннего туризма, так и с удорожанием покупки и владения личным автомобилем. Это подтверждают и данные «Авито Авто», фиксирующего рост спроса на 25% в III квартале 2024 г., и «Делимобиль», в котором число поездок с арендой свыше суток выросло на 50% с 2024 г. При этом по уровню цифровизации индустрия автопроката, за исключением нескольких игроков, все еще существенно отстает от многих отраслей. С этим согласятся не только сами автопарки, но и большинство россиян, арендовавших машины в разных городах страны. Об этом CNews сообщили представители Rently.

«Основным инструментом для многих автопарков до сих пор остается Excel, и если для независимого автопрокатчика с десятком автомобилей это еще куда ни шло, то для бизнеса с сотнями или тысячами машин в управлении – процесс очень трудоемкий и ресурсозатратный, – сказал основатель и идеолог цифровой экосистемы для автопрокатного бизнеса Rently Артурс Зантманс. – Для клиента процесс бронирования авто тоже не автоматизирован: нет единого агрегатора, где можно в удобном интерфейсе найти и сравнить предложения разных поставщиков, вся информация разрозненная. Притом для оформления аренды кто-то попросит предоплату на личный счет, кто-то – отправить копию паспорта и водительских прав в Telegram. В 99% случаев быстро и безопасно забронировать машину онлайн, как авиабилет или отель, не получится».

Rently – отечественная цифровая экосистема управления автопрокатом и транспортными активами, которая может стать универсальным решением для оптимизации всех аспектов бизнеса: от динамического ценообразования и управления автопарком до улучшения клиентского опыта и повышения безопасности вождения. Система разрабатывается с применением искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей (IoT) и отвечает всем требованиями российского законодательства.

Проект был запущен в 2024 г. и привлек инвестиционный раунд в размере 50 млн руб. Rently вышел в финал MTS Travel Accelerator, пройдя конкурсный отбор из почти 160 проектов. Является резидентом «Сколково».

Инновация Rently заключается в том, что разработчик синхронизирует множество разных функций в единой облачной SaaS-платформе. Система предлагает различные возможностb: от интеллектуального управления транспортными активами, автоматизации регламентных работ по ТО и страхования до управления бронированиями и выдачей прокатных автомобилей, мониторинга их состояния и местоположения, а также ведения электронного документооборота и интеграции с государственными и корпоративными сервисами.

«Наша задача – систематизировать, адаптировать и синхронизировать все бизнес-процессы автопроката и сделать продукт безопасным и для клиента, и для поставщика. Все документы становятся электронными, бронирование и оплата – быстрой и безопасной, выдача и возврат автомобиля – бесключевым. При этом компания получает доступ к полной информации о местонахождении каждой машины, ее техническом состоянии и поведенческих характеристиках водителя. Это создаст прозрачный, структурированный и эффективный бизнес, – отметил Артурс Зантманс. – Другая не менее важная цель – объединить всех поставщиков в разных странах в единую систему дистрибуции. Благодаря подключению по API появится возможность добавить услуги автопроката на сайты онлайн-тревел-агентств, авиакомпаний и других поставщиков туристических услуг. Это создаст преимущества для российских путешественников и игроков рынка».

Цифровая экосистема Rently будет включать в себя несколько комплексных продуктов для компаний автопроката, корпоративных автопарков и таксопарков, лизинга, каршеринга и кикшеринга:

RentlyPrice – система динамического ценообразования на базе архитектуры Actor-Critic, позволяющая системе адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям.

RentlyEase – полностью цифровизированный процесс оформления аренды, включающий онлайн-бронирование автомобиля, верификацию личности, электронное подписание договора и безопасную оплату через интегрированные платежные шлюзы. Решение позволит сократить процесс оформления аренды автомобиля до 4-6 минут.

RentlyDrive – система мониторинга стиля вождения, которая в реальном времени предупреждает водителя о потенциально опасных ситуациях, дает оценку качества и рекомендации по улучшению, а компании автопроката позволяет вести систему рейтингов водителей с автоматической корректировкой тарифов на основе их стиля вождения.

RentlyAsset – система управления активами, которая охватывает весь жизненный цикл транспортных средств, включая средства микромобильности, начиная с процесса закупки и заканчивая утилизацией.

Запуск системы Rently запланирован на декабрь 2024 г. В тестировании примут участие несколько компаний, включая Pavlov Arenda (Калининград) и «Автопилот». Доступ к платформе Rently будет предоставляться по подписной модели.

Rently зарегистрирована в Реестре программ ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).