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Три сильнейшие команды исследователей кибербезопасности испытывают Innostage на прочность

В рамках открытых кибериспытаний Innostage к исследованию безопасности ее ИТ-инфраструктуры приступили три новые команды: DreamTeam, Wetox и True0xA3. Команды были привлечены в рамках пилотной программы поддержки белых хакеров от компании «Кибериспытание» (проект фонда «Сайберус»), в случае успешной атаки они также получат вознаграждение от Innostage. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Пилотная программа мотивации команд белых хакеров была запущена компанией «Кибериспытание». В ее рамках победители и призеры крупнейших кибербез-соревнований, проводимых в стране, смогут получать финансовую поддержку в размере до одного млн. руб. Эти средства позволят им покрывать операционные расходы, которые они несут в ходе исследования безопасности российских компаний.

Напомним, что в мае этого года при запуске открытых кибериспытаний компания Innostage в качестве недопустимого события обозначила кражу двух тысяч рублей из корпоративной финансовой системы и их перевод на подконтрольные счета хакеров. За успешную реализацию кибератаки будет выплачено пять млн. рубл.

Компания готова предоставлять дополнительные бонусы за выполнение ряда шагов, которые могут привести к критическому событию. Один из них — получение доступа к учетной записи и ее использование на корпоративном компьютере. Также в июле Innostage наградила хакера, выплатив 100 тыс. руб. несмотря на то, что он не полностью реализовал недопустимое событие. Его действия привели к компрометации учетной записи сотрудника компании, но произвести закрепление на корпоративной рабочей станции ему не удалось.

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«С момента старта программы открытых кибериспытаний количество белых хакеров, исследующих Innostage увеличилось до 600. Мы уверены, что эти действия помогут нам достичь основной цели — значительно повысить уровень безопасности инфраструктуры Innostage за счет привлечения внешних экспертов. Включение в процесс титулованных исследователей кибербезопасности дает нам дополнительную возможность проверить нашу инфраструктуру и процессы на киберустойчивость. В конечном счёте от этого выиграет не только наша компания, но и наши заказчики», – сказал директор по цифровой трансформации Innostage Руслан Сулейманов.

«”Кибериспытание” – сложный проект, который нацелен на трансформацию ИБ-индустрии, и для его реализации требуется время. Запуск программы мотивации поможет нам сделать первый шаг по привлечению сильнейших исследователей страны, которые смогут изучать инфраструктуру текущих и будущих партнеров и находить критические цепочки уязвимости, которые могут оказать значительное влияние на бизнес», – сказал сооснователь проекта «Кибериспытание» Вячеслав Левин.

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