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ВТБ
Транскредитбанк


13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
19.02.2019 Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию 1
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 1
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
15.07.2014 Что большие данные могут дать бизнесу? 1
16.04.2014 Сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело» интегрирован с АБС «Диасофт» 1
18.02.2014 «МультиКарта» отчиталась за 2013 г. 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
30.01.2014 10 российских банков из топ-30 используют технологии Big Data 1
02.12.2013 «Техносерв Консалтинг» внедрил в ВТБ24 MDM-систему на базе Oracle Customer Hub 1
07.11.2013 «Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка» 1
01.11.2013 «Ай-Теко» создала систему мониторинга ИТ-сервисов в «ТрансКредитБанке» 2
24.09.2013 ВТБ завершил объединение процессинговых компаний «МультиКарта» и «ТрансКредитКарт» 1
20.09.2013 «Альфа-банк» назвал ИТ-бюджет и основные проекты 2013 года 1
04.09.2013 Как банки «дружат банкоматами» 1
16.08.2013 Оплатить проезд на «Аэроэкспрессе» теперь можно банковской картой непосредственно на турникете 2
15.08.2013 В рамках проекта присоединения «ТрансКредитБанка» к ВТБ24 создан «Единый Клиентский Справочник» 4
01.08.2013 «ТрансКредитБанк» расширил возможности системы «Клиент-банк» 2
28.06.2013 Решение по управлению рисками повысит стоимость акций компании 1
26.06.2013 Ключевым фактором в BI становится оперативность 1
30.05.2013 ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы 1
24.05.2013 «ТрансКредитБанк» управляет программными ИТ-активами с помощью HP Asset Manager 1
21.05.2013 В «МультиКарте» — новый гендиректор 1
23.04.2013 Погашать кредиты ВТБ24 можно со счетов в «ТрансКредитБанке» 2
17.04.2013 «ТрансКредитБанке» перевел учет кредитов физлиц на единую ИТ-платформу 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
29.03.2013 Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 4
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 2
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
14.02.2013 «ТрансКредитБанк» в 2012 г. взял на обслуживание более 950 интернет-магазинов 4
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1
31.01.2013 «ТрансКредитБанк» перешел на централизованную систему ДБО для юридических лиц на базе решения BSS 3
18.12.2012 «ТрансКредитБанк» завершает миграцию учета кредитов для физических лиц на единую ИТ-платформу 1
11.12.2012 «ТрансКредитБанк» расширил возможности услуги SMS-информирования 2
01.11.2012 «ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк» 5
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 2
17.09.2012 «Банк Москвы» унифицировал лимиты по получению наличных в банкоматах группы ВТБ 3
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1

Публикаций - 74, упоминаний - 121

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 7
iTeco - Ай-Теко 717 5
Крок 1220 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 4
Oracle Corporation 3350 4
Cisco Systems 2040 3
IBM 3544 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 2
Teradata 166 2
Splunk 32 2
Software AG 123 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Yota - Скартел 623 2
Терн ГК - Tern Group 44 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
SAS Institute 596 2
HP Inc. 2914 2
Wacom 69 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 1 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Abbyy 795 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Twitter 2204 1
Uptime Institute 159 1
AppDynamics 30 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Прогноз 196 1
Informatica 75 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
АйТи 752 1
ВолгаТелеком 218 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 28
ВТБ24 583 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 13
ВТБ Банк Москвы 372 13
Альфа-Банк 1125 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
Открытие ФК 538 7
Visa International 1346 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Союз Банк 18 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 5
Уралсиб Банк 389 5
Русский стандарт Банк 302 4
Национальный банк Траст 96 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 3
Citibank - Ситибанк 170 3
Русфинанс Банк 34 3
Бинбанк 184 3
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Роснефть НК 367 2
Нордеа Банк 49 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Связной Банк 75 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Связной ГК 878 2
Благосостояние НПФ 32 1
МДМ Банк 150 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
РосЕвроБанк 38 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Связь-банк 78 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Федеральное казначейство России 766 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 7
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 5
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 4
Big Data - Большие данные 1136 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 94 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Apache License 24 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ВТБ Мультикарта 147 6
Связной-Клуб - Программа лояльности 12 4
Oracle Siebel CRM 165 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Google Android 10751 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Google Maps - Карты Google 400 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Java - Язык программирования 1177 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
MasterCard Maestro 112 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
VolgaBlob Smart Monitor 1 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
Elastic Stack 1 1
Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
Kibana - программная панель визуализации данных 9 1
Logstash 3 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 32 1
Visa Electron 49 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Linux OS 4260 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Microsoft Office 1942 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft SQL Server 795 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Exchange 682 1
Qlikview 97 1
Teradata Active EDW 2 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Сотин Денис 102 12
Киричек Алексей 66 8
Четвернин Алексей 651 6
Айвазов Армен 449 6
Серова Елена 299 6
Михайлов Алексей 26 4
Казарцев Алексей 27 4
Назипов Дмитрий 66 3
Свириденко Кирилл 37 3
Заславский Алексей 13 3
Сенаторов Михаил 32 2
Андреев Максим 29 2
Портнягин Сергей 4 2
Педоренко Андрей 41 2
Фомичев Андрей 52 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 2
Гузовский Денис 26 2
Затуловский Аркадий 16 2
Сумин Денис 9 1
Морошкин Александр 106 1
Федечкин Эдуард 32 1
Романов Константин 8 1
Дарёшин Максим 13 1
Подкопаев Олег 24 1
Меднов Сергей 115 1
Попова Мария 77 1
Михалев Александр 21 1
Скобелев Алексей 3 1
Широких Алексей 70 1
Архарова Татьяна 3 1
Крысина Ольга 109 1
Дремач Кирилл 7 1
Hedberg Matthew - Хедберг Мэтью 1 1
Крохин Алексей 5 1
Дегтярев Алексей 54 1
Леушев Андрей 63 1
Масарская Наталия 36 1
Федосов Виктор 8 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Юмашев Валентин 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Европа 3759 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Украина 3372 2
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Северная Америка 1413 1
Европа Западная 614 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Куба - Республика 75 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 49 1
Россия - Истра 9 1
Россия - Раменское 37 1
Великобритания - Уэльс 27 1
Ангола 21 1
Кипр - Республика 247 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Грузия 691 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Тверь 326 1
Великобритания - Лондон 820 1
Восточная Европа 1679 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Армения - Республика 688 1
Казахстан - Республика 2632 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 5
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Nature 35 1
Variety 10 1
CNews Analytics 1990 5
Gartner 2192 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Juniper Research 278 1
Fortune 100 48 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Markswebb 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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