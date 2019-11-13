Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ
Транскредитбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 121
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
|Сотин Денис 102 12
|Киричек Алексей 66 8
|Четвернин Алексей 651 6
|Айвазов Армен 449 6
|Серова Елена 299 6
|Михайлов Алексей 26 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Назипов Дмитрий 66 3
|Свириденко Кирилл 37 3
|Заславский Алексей 13 3
|Сенаторов Михаил 32 2
|Андреев Максим 29 2
|Портнягин Сергей 4 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 2
|Гузовский Денис 26 2
|Затуловский Аркадий 16 2
|Сумин Денис 9 1
|Морошкин Александр 106 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Романов Константин 8 1
|Дарёшин Максим 13 1
|Подкопаев Олег 24 1
|Меднов Сергей 115 1
|Попова Мария 77 1
|Михалев Александр 21 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Широких Алексей 70 1
|Архарова Татьяна 3 1
|Крысина Ольга 109 1
|Дремач Кирилл 7 1
|Hedberg Matthew - Хедберг Мэтью 1 1
|Крохин Алексей 5 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Леушев Андрей 63 1
|Масарская Наталия 36 1
|Федосов Виктор 8 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Юмашев Валентин 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 5
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|Nature 35 1
|Variety 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru