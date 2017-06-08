Индексная книга CNews*
i-Free Айфри
Публикаций - 108, упоминаний - 140
i-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Кирилл 29 15
|Шрамко Кирилл 24 10
|Овчинников Вячеслав 6 5
|Горыня Кирилл 22 5
|Бородин Владимир 18 4
|Демидов Михаил 132 4
|Зобнина Маргарита 54 3
|Матвеев Николай 5 3
|Панкратова Оксана 42 3
|Соколов Павел 9 3
|Брюквин Юрий 281 2
|Пристинский Андрей 2 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Тимощенко Дмитрий 14 2
|Черномордиков Михаил 20 2
|Кусков Денис 212 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Гуцуляк Юлия 2 2
|Менькова Татьяна 62 2
|Рейман Леонид 1009 1
|Осипов Сергей 27 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Кононенко Виктор 3 1
|Шестаков Александр 35 1
|Белов Василий 20 1
|Филиппов Василий 13 1
|Скурятина Елена 20 1
|Пиляр Елена 21 1
|Киреев Иван 29 1
|Наумов Егор 2 1
|Морозов Дмитрий 18 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Казаков Александр 42 1
|Новиков Александр 34 1
|Кирьянова Александра 55 1
|Лысковский Александр 12 1
|Смирнов Евгений 28 1
|Егорова Ольга 11 1
|Бакунов Григорий 21 1
|Мартынов Владислав 111 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
|National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.