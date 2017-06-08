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i-Free Айфри

i-Free - Айфри


08.06.2017 GTCOM будет сотрудничать с МГУ, «Сколково» и i-Free в области машинного перевода
15.12.2014 i-Free разработала мобильное приложение для музея и галерей современного искусства Эрарта
21.02.2014 Компания i-Free принимает участие в Mobile World Congress 2014
27.01.2014 i-Free займется в «Сколково» исследованиями в области идентификации мобильных пользователей и обеспечения безопасности платежей
23.01.2014 i-Free создаст в «Сколково» центр разработок по NFC и Big Data
03.12.2013 i-Free открыла API своего мобильного «Ассистента на русском»
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи
24.06.2013 i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей»
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass
18.05.2012 i-Free разработала мобильное приложение на базе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток»
01.07.2011 Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures
22.06.2011 Приложение i-Free для поиска и покупки авиа-билетов вышло на iPhone
31.05.2011 i-Free протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии
05.10.2010 «ЛитРес» и I-Free сделали приложение «Книжный магазин» для Samsung
04.06.2010 i-Free запустила мобильную социальную сеть «Тусим»
21.01.2010 i-Free стала поставщиком контента для «Голосового портала» МТС
15.07.2009 i-Free запустила мобильную социальную сеть
01.07.2008 i-Free разработал QR-reader
30.05.2008 «Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане
22.05.2008 i-Free разработала детский портал для «МегаФона»
10.04.2008 i-Free запустил в Индии WAP-портал
31.03.2008 i-Free создал сервис «Чемпионат по мобильным кроссвордам»
18.03.2008 i-Free и «Автобар» создали торговый автомат мобильного вендинга
21.02.2008 i-Free и «Аэроплан» запустили сервис Boltoonz
17.01.2008 i-Free стал партнером KP Media
18.12.2007 i-Free запустил новую технологию для производства контента
21.09.2007 i-Free впервые запустила Jamango в сети CDMA-оператора
11.09.2007 i-Free вышел в Китай
10.09.2007 i-Free разработала Java-браузер для казахского рынка
10.09.2007 i-Free начала работать в Китае
01.08.2007 I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР
17.07.2007 i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express
05.07.2007 i-Free вошла в Ассоциацию мобильного маркетинга Бразилии
26.06.2007 i-Free займется разработкой коммьюнити-порталов для сторонних заказчиков
14.03.2007 i-Free разработал BREW-браузер
16.02.2007 i-Free и «Автобар» представили торговый автомат с мобильным вендингом
06.02.2007 i-Free стал официальным партнером Microsoft
05.02.2007 i-Free начал продажи Symbian игр
20.12.2006 Сервисы i-Free стали доступны на всей территории Казахстана
20.09.2006 i-Free создала торговый автомат, осуществляющий продажи через SMS

Публикаций - 108, упоминаний - 140

i-Free упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 84 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Samsung Electronics 9333 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 10
ИММО - Информ-Мобил 49 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Microsoft Corporation 22497 8
Google LLC 10352 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
VK - Mail.ru Group 3057 4
Apple Inc 10683 4
Orange S.A. 982 4
Киевстар - Kyivstar 475 4
Playfon - Плэйфон 37 4
Game Insight 29 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
SPB Software 49 3
Alawar - Алавар 57 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 446 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Lenovo Motorola 3463 3
SK Telecom 188 3
Никита Мобайл 14 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Рустелеком ТК 257 2
6072 2
Philips 1960 2
data.ai - App Annie 80 2
Rovio Mobile 41 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 2
HTC Corporation 1428 2
China Mobile 368 2
Vodafone Group 1318 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Евросеть 1393 6
Русский стандарт Банк 370 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 37 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 2
Mascotte 22 2
Альфа-Банк 1476 2
Qiwi 878 2
Visa International 1809 2
Открытие ФК 2713 2
Marshall Capital Partners 68 2
Связной ГК 1190 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Петрокоммерц 47 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 34 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
American Express - Amex 309 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
Аэроплан 9 1
Sumitomo Group 41 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 29 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Телефорум 91 1
Dixis - Диксис 343 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Beiten Burkhardt 62 1
Timepad 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
Мобильное приложение - Mobile app 4966 15
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 137 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
Java игры 75 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Big Data - Большие данные 3520 4
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 4
Data monetization - Монетизация данных 550 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
Google Android смартфоны 793 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 2
Google Android 11959 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 9
Apple iOS 6422 6
Nokia Symbian OS 1388 6
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 3
Google AdMob Сертификация 42 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 3
Google Maps - Карты Google 678 2
Samsung Electronics Bada 182 2
Apple iTunes Store 1053 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
i-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 2
i-Free BREW-браузер 2 2
Apple iPad 3663 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 2
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 2
Apple Siri - Голосовой помощник 340 2
Apple - App Store 2437 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 73 1
Movavi VideoSuite 3 1
Apple iPhone 3 402 1
Microsoft SharePoint 2007 69 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 154 1
AMD Sapphire 53 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 1
Microsoft Office 3247 1
Microsoft SharePoint Server 600 1
Google Android SDK 25 1
VK - Mail.Ru Видео 45 1
HTC Touch Diamond 33 1
i-Free SMS-БанкИнфо 2 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 1
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 92 1
Петров Кирилл 29 15
Шрамко Кирилл 24 10
Овчинников Вячеслав 6 5
Горыня Кирилл 22 5
Бородин Владимир 18 4
Демидов Михаил 132 4
Зобнина Маргарита 54 3
Матвеев Николай 5 3
Панкратова Оксана 42 3
Соколов Павел 9 3
Брюквин Юрий 281 2
Пристинский Андрей 2 2
Григорьева Евгения 57 2
Тимощенко Дмитрий 14 2
Черномордиков Михаил 20 2
Кусков Денис 212 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Гуцуляк Юлия 2 2
Менькова Татьяна 62 2
Рейман Леонид 1009 1
Осипов Сергей 27 1
Чиркунов Олег 11 1
Кононенко Виктор 3 1
Шестаков Александр 35 1
Белов Василий 20 1
Филиппов Василий 13 1
Скурятина Елена 20 1
Пиляр Елена 21 1
Киреев Иван 29 1
Наумов Егор 2 1
Морозов Дмитрий 18 1
Рудковский Михаил 7 1
Казаков Александр 42 1
Новиков Александр 34 1
Кирьянова Александра 55 1
Лысковский Александр 12 1
Смирнов Евгений 28 1
Егорова Ольга 11 1
Бакунов Григорий 21 1
Мартынов Владислав 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Украина 6212 13
Казахстан - Республика 4467 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Европа 12319 8
Индия - Республика 4263 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Великобритания - Лондон 2031 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Индия - Махараштра - Мумбаи 103 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Европа Восточная 2927 2
Украина - Одесса 177 2
Америка 2011 2
Россия - ПФО - Саратовская область 564 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 55 1
Америка Латинская 1413 1
Россия - ПФО - Самарская область 939 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 1
Америка Южная 680 1
Франция - Канны 110 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
Европа Западная 1329 1
Китай - Пекин - Beijing 870 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 234 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 71 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 4
Абонентская база 1383 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Юриспруденция 1629 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 94 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 22 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
WapStart 42 2
Forbes - Форбс 591 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Roem.ru - Роем.ру 40 1
Муз-ТВ - телеканал 37 1
Playboy 48 1
CNews Северо-Запад 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 3
Juniper Research 468 1
Gartner - Гартнер 3301 1
ABI Research 230 1
Harris Interactive 83 1
IHS iSuppli 390 1
eMarketer 200 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
SmartMarketing 73 1
Mobile Research Group 65 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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