Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yandex SpeechKit
Яндекс SpeechKit Box
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 70
Yandex SpeechKit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wikipedia - Википедия 284 1
|The Wall Street Journal 710 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770821, в очереди разбора - 674503.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770821, в очереди разбора - 674503.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru