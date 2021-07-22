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Yandex SpeechKit
Яндекс SpeechKit Box


22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
23.10.2020 «Умные бейджи» увеличили продажи в Почта Банке на 20% 1
21.10.2020 РЖД, облако «Яндекса» и YellowRockets намерены подружить «Алису» с российскими поездами 2
09.10.2020 Райффайзенбанк запустил голосового ассистента в контактном центре 2
07.10.2020 «Почта России» внедрила голосового помощника на базе технологии «Яндекса» 2
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 2
24.08.2020 Модульбанк запустил нового робота-ассистента 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
17.04.2020 «Крок» и Infobot запустили робота-трекера для удаленной работы 1
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ 1
25.09.2019 «Яндекс.переводчик» научился переводить разговор 1
24.09.2019 «Яндекс» научил «Почту» для iOS писать письма под диктовку и читать их вслух 2
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса» 2
22.05.2019 «Ситилинк» обучил свои терминалы пониманию речи покупателей через «Яндекс.облако» 3
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
15.10.2018 «Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch 1
14.09.2018 «МРСК Сибири» повысила загрузку колл-центров до 90% с помощью Oktell 1
05.09.2018 «Яндекс» запустил публичную облачную платформу 1
23.08.2018 В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell 1
27.03.2018 «Яндекс.Диск» упростил работу с файлами в облаке 1
15.03.2018 «Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника 3
10.10.2017 «Яндекс» запустил голосового помощника с чувством юмора 3
10.10.2017 «Яндекс» официально представил голосового помощника 1
24.03.2016 «Астерос» и «Яндекс» впервые представили решение «Виртуальный оператор» на CCWF 2016 4
15.02.2016 Виртуальный консультант «Мегафона» применяет речевые технологии «Яндекса» для обслуживания абонентов 5
15.02.2016 «Мегафон» обновил «железную барышню» на основе технологий «Яндекса» 3
19.11.2015 Yandex Data Factory создаст новые сервисы для «Билайна» 1
17.11.2015 Новый робот-консультант «Билайна» будет угадывать желания клиентов 1
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса» 1
07.09.2015 В «Яндекс.Навигаторе» появилась голосовая активация 1
30.10.2014 «Яндекс» научился синтезировать речь и понимать естественный язык 3
04.08.2014 «Яндекс» запустил облачный сервис распознавания речи 3
20.06.2014 Поисковик Aviasales представил обновленную версию приложения для iOS 1
02.10.2013 «Яндекс» перешел на собственный движок распознавания речи 7

Публикаций - 39, упоминаний - 70

Yandex SpeechKit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 4
Google LLC 7198 4
Microsoft Corporation 11226 3
Астерос - Asteros 531 3
Nvidia Corp 2047 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
3799 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
SAP SE 3228 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 1
Код Безопасности 365 1
Emotiv Systems 5 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Lenovo Group 1643 1
Ланит ГК 1164 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
I-Free Just AI 10 1
S7 TechLab 5 1
NeuroSky 3 1
WayRay 7 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 10 1
Call Miner 2 1
Телефонные Системы 11 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Mindbox 11 1
Infobot - Инфобот 2 1
Orange S.A. 451 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Alibaba Group 298 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Commvault 148 1
Abbyy 800 1
IBM 3575 1
Oracle Corporation 3374 1
Seagate Technology 286 1
Альфа-Банк 1128 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Россети ПАО 168 2
X5 Group 601 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Почта России ПАО 1580 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ВТБ24 583 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Conde Nast - Конде Наст 17 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 10 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Airbus Group 71 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
BMW 252 1
Почта Банк 289 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
Kubernetes 307 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 2
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Cloud Native 19 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
Containers 4 1
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
Genome Analysis 3 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Apple iOS 5742 11
Google Android 10752 9
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 8
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 7
Microsoft Windows 10 6691 6
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 5
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Nvidia GeForce GTX 2090 3
Linux OS 4288 3
Yandex Managed Databases 3 3
Apache Hadoop 339 3
Microsoft Azure 1171 3
Yandex Translate 4 3
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 2
VK - Mail.Ru Icebox 25 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 2
Yandex DataLens 9 2
PHP - Язык программирования 307 2
Redis СУБД 46 2
Apache Spark 63 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
VK - Mail.Ru Infra 22 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 2
Викиум 3 1
Nvidia TensorRT 10 1
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 1
Microsoft Azure Databricks 5 1
Яндекс.Почта 85 1
Яндекс.Телефон 16 1
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 1
Яндекс.Едадил 13 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
Путин Владимир 1831 3
Лещинский Ян 4 3
Плющик Дмитрий 2 2
Кривошеев Евгений 4 1
Громова Александра 3 1
Патешман Александр 2 1
Голованов Леонид 5 1
Шебалкин Антон 4 1
Лемякина Анна 2 1
Аграфенин Денис 1 1
Башкеев Алексей 7 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 4 1
Филиппов Денис 12 1
Лопатин Денис 3 1
Интересов Василий 1 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Шитова Татьяна 5 1
Щиров Илья 26 1
Добряков Сергей 2 1
Богданов Сергей 4 1
Костикова Ольга 1 1
Волков Михаил 9 1
Замыцкий Михаил 6 1
Кулешов Алексей 27 1
Сандлер Аркадий 21 1
Русинов Владимир 13 1
Демидов Александр 14 1
Худавердян Тигран 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Турция - Турецкая республика 957 2
Европа 3798 1
Япония 2827 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Испания - Королевство 1262 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Русский язык 1004 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Wikipedia - Википедия 284 1
The Wall Street Journal 710 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
CCWF - Call Center World Forum 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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