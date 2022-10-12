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RPG Role-playing game Ролевая игра



12.10.2022 Более половины россиян справляются со стрессом с помощью видеоигр 1
07.09.2022 Vk заплатила 240 миллионов за белорусского разработчика мобильных игр 1
30.03.2022 Объем российского рынка видеоигр достиг 177,4 млрд руб. в 2021 году 1
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 1
07.10.2021 My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ 1
15.07.2021 Mail.ru заплатила больше миллиарда за разработчика мобильных игр 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
04.04.2018 Лучшие мониторы формата 4K. Выбор ZOOM 1
07.02.2018 Lenovo объявила результаты работы в России по итогам IV кв. 2017 в категории ПК 1
28.09.2017 В Москве стратовали "ИгроМир" и Comic Con 1
24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 1
03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело 1
27.08.2015 Средневековье номер "Семь" 1
30.09.2014 Тест планшета NVIDIA Shield Tablet: играй в меня везде 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
29.08.2014 Десять вещей, которые больше всего раздражают в играх 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
18.04.2014 ТОП-5 лучших игр для портативной приставки Sony PlayStation Vita 1
14.04.2014 Пять лучших игр для Nintendo 3DS 1
24.03.2014 Обзор игры Dark Souls II – Ночной кошмар казуала, глава вторая 1
10.03.2014 Рецензия на игру South Park: The Stick of Truth: этого еще не было в «Симпсонах» 1
16.12.2013 Лучшие игры года для ОС Android. Выбор ZOOM 1
06.12.2013 Tom Clancy's The Division. Видео 1
26.11.2013 Tom Clancy's The Division. Скриншот 1
11.10.2013 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
20.08.2013 The Dark Eye: Demonicon. Видео 1
20.08.2013 Tom Clancy's The Division выйдет на РС 1
20.08.2013 Обзор планшета iconBIT NetTAB Skat RX: (не)большой оригинал 1
30.07.2013 The Dark Eye: Demonicon. Скриншоты 1
29.06.2013 Project Eternity. Скриншоты 1
11.06.2013 Tom Clancy's The Division в разработке 1
07.06.2013 Hellraid. Е3-видео 1
28.05.2013 Hellraid. Скриншоты 1
10.05.2013 Hellraid. Видео 1
02.05.2013 Might & Magic VI: Shades of Darkness в продаже 1

Публикаций - 616, упоминаний - 636

RPG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 10
Элемент ГК - Elementec 25 7
Nvidia Corp 3203 6
Apple Inc 11103 5
Microsoft Corporation 23395 4
Бука - Buka Entertaiment 480 3
Lenovo Group 2151 2
Samsung Electronics 9667 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
LG Electronics 3530 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Hayes Corp 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Palit Microsystems 22 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 11
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 2
Сбер - Кухня на районе 17 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
Президент Российской Федерации 3492 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 12
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 792 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
Google Android устройства-девайсы 644 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
DDR - Double data rate 2523 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 62
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 31
Google Android 12432 9
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 9
Microsoft DirectX 692 4
Pokemon Go 78 4
Microsoft Windows XP 2357 3
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Microsoft Windows 7 1874 2
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 2
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 88 2
Merlion iRU Patriot 3 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Яндекс.Плюс 102 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 1
AMD Radeon 273 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 58 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 107 1
VK Donut 13 1
Гришин Дмитрий 190 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 11
Земля - планета Солнечной системы 9676 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 6
Япония 12847 5
Америка 2151 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Плутон - Харон (спутник) 61 1
Луна - спутник Земли 1316 1
Венера - планета Солнечной системы 270 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Россия - Сибирь 2004 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Индия - Карнатака 21 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 27
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 23
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
GeekBrains 76 1
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