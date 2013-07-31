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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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3Com Palm Computing



31.07.2013 Кроссплатформенная мобильная разработка: чего хочет бизнес 1
22.08.2007 Жизнь после смерти: эволюция КПК 3
27.09.2005 Palm и Microsoft создадут новый смартфон 1
26.09.2005 Palm OS проиграла войну с Windows 1
28.12.2004 Palm OS – в ожидании лучших времен 1
20.11.2002 Легенда о кибердраконе, умеющем нюхать, и прочие истории из жизни гаджетов 1
18.04.2002 IBM Japan уйдет из бизнеса КПК 1
22.03.2002 "МакЦентр" стала эксклюзивным поставщиком продуктов Pretec Electronics в России 1
20.02.2002 Handspring снизила цены на свою продукцию 2
12.02.2002 "МакЦентр" выпустил новый русифицированный драйвер внешних клавиатур для Pocket PC - UniBoard 2.10 1
11.02.2002 "МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде 1
18.01.2002 Квартальные убытки Handspring превысили прогнозировавшиеся 2
10.12.2001 Handspring снизила цены на КПК Visor Edge 2
04.12.2001 Handspring обновила свои финансовые прогнозы 2
19.11.2001 "МакЦентр" выпустил новую версию русификатора "ЭльбРУС 9210" для Nokia 9210 Communicator 1
13.11.2001 Pretec представила универсальный CF адаптер 1
05.11.2001 Palm снижает цены на свои КПК 2
18.10.2001 Убытки Handspring оказались меньше ожидаемых 2
09.10.2001 Русификатор "ЭльбРУС 5" становится бесплатным 1
04.10.2001 КПК Visor Prism от Handspring подешевеет на $100 2
17.09.2001 Handspring представит два КПК среднего класса 2
14.09.2001 Handspring будет использовать B2B-решение от ATG 2
12.09.2001 "МакЦентр" представила коммерческую версию русификатора для Nokia 9210 1
26.07.2001 Nokia 9210 учится говорить по-русски 1
20.02.2001 OmniSky образовала совместное предприятие с News Corp. по предоставлению услуг доступа в интернет с мобильных устройств 1
06.12.2000 За первые три квартала было продано около 2 млн. карманных ПК 1
30.11.2000 "Электон" представила мобильное решение "Карманный интернет-офис" 1
27.10.2000 Qualcomm выпустила новую версию почтовой программы и веб-браузера для платформы Palm 1
19.05.2000 Число работников сферы электронной коммерции, ищущих новые карьерные возможности, возросло на 500% 1
28.03.2000 3Com летом представит новое Интернет-устройство 1
23.03.2000 France Telecom приобретет 28.5% пакета акций германского оператора MobilCom 1
23.03.2000 France Telecom разработала программу голосовой навигации в Интернет 1
22.03.2000 Yahoo предложит новые Интернет-услуги для платформы Palm 1
20.03.2000 France Telecom намерена приобрести акции германской компании Mobilcom на сумму $4 млрд. 1
13.03.2000 IBM заключила соглашения с Nokia, Motorola, Palm и др. компаниями на разработку ПО для доступа в Интернет с мобильных устройств 1
07.03.2000 По мнению президента Palm, сотовый телефон не станет ключевым устройством для доступа в Интернет 1
01.03.2000 E-Pass подала в суд на Palm и 3Com за нарушение патента на палмтопы 1
29.02.2000 Технологию Sony Memory Stick поддержали еще 19 компаний 1
29.02.2000 Сегодня Sun и Palm объявят о своём партнёрстве 1
17.02.2000 Курс акций 3Com с приближением отделения Palm растет и достиг рекордной отметки за год 2

Публикаций - 44, упоминаний - 56

3Com Palm Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - palmOne - Handspring 268 19
HP Compaq 1410 11
Visor 43 10
HP - Hewlett-Packard 2966 10
Casio 257 9
МакЦентр - MacCentre 86 8
IBM 7690 8
Sony 4965 6
Microsoft Corporation 19456 6
Orange France Télécom 606 5
Intel Corporation 9627 5
ACCESS PalmSource 79 4
Nokia Corporation 4944 4
HP 3Com 413 4
Apple Inc - Эппл Рус 9409 4
Lenovo Motorola 3076 3
Oracle Sun Microsystems 1819 3
Cisco Systems 4223 3
Adobe Systems 1240 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 442 3
HP Inc. 4698 3
Sanyo Electric 295 2
Vodafone Group 1168 2
Samsung Electronics 8339 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 414 2
Sharp Corporation 860 2
Ericsson 2149 2
Google LLC 8944 2
Salesforce.com 331 1
Titanium 47 1
Intuit 56 1
Oracle Corporation 5402 1
UNICOM U.S. Robotics 28 1
AOL Inc 1322 1
NTT DoCoMo 974 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1361 1
NEC 1424 1
Yahoo! 3338 1
AT&T Inc 1326 1
Philips 1538 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 216 1
GM - General Motors 372 1
Stellantis PSA Opel 25 1
Меркури - Mercury 57 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2350 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9705 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9209 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 482 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1318 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 525 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 592 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2649 2
ARM64 - Архитектура процессора 1152 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 211 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2656 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1746 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 221 1
Magneto 10 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2910 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 136 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 131 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 90 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 10 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 1
Microsoft Windows приложения 143 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 475 1
QWERTY-клавиатура 274 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 376 1
Gigabit Ethernet 774 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 724 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 1
DDR - Double data rate 1846 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 454 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1397 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2439 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1163 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 605 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 320 1
3G - Стандарт мобильной связи 4783 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 267 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1908 8
ACCESS PalmSource - Palm OS 357 7
Microsoft Windows 10 9598 5
Linux OS 6728 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 458 3
Microsoft Office 2771 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 318 3
Apple iOS Springboard 18 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 2
Microsoft PowerPoint 583 2
Apple iPhone 3 383 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 115 1
SAP Sybase 225 1
Google Talk - Google Chat 157 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 856 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Microsoft Outlook Mobile 8 1
Apple iMovie 63 1
Apple macOS X 1284 1
HP Compaq iPaq 169 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
HP - palmOne Treo 11 1
Adobe Acrobat Reader 202 1
Apple iTunes Store 937 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 507 1
Microsoft Word 524 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1189 1
Opera - Браузер 835 1
Pegasus 49 1
Java - Язык программирования 2160 1
Apple - App Store 2222 1
Intel x86 - архитектура процессора 1222 1
Symbian OS 1204 1
Google Play - Google Store - Android Market 2524 1
Apple iOS 5786 1
Google Android 10802 1
Apple iPad 3268 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 345 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Демидов Михаил 132 1
Ксенин Алекс 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 75826 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 3
Европа 6360 3
Япония 6551 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 682 2
Азия - Азиатский регион 2808 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 1
Южная Корея - Республика 2808 1
Европа Восточная 2665 1
Германия - Федеративная Республика 6621 1
США - Калифорния 2235 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 224 1
News Corp 178 1
USA Today 115 1
Gartner 3040 2
IDC - International Data Corporation 4212 1
Forrester Research 739 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 100 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 158 1
CeBIT 365 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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