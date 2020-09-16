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ЦФТ Faktura.ru


16.09.2020 Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ 1
19.08.2020 Банк МФК подключился к СБП 1
31.07.2020 Балтинвестбанк подключился к Системе быстрых платежей 1
10.07.2020 БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ . 1
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством 2
22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru 2
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru 1
05.03.2018 Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей 2
05.10.2017 «Лаборатория Касперского» усиливает защиту клиентов Faktura.ru от финансового мошенничества 1
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» 1
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт» 1
02.09.2016 Оплатить любые образовательные услуги РФ можно в «Платежном кабинете» системы «Город» 1
30.05.2016 На платформе Faktura.ru запущен интернет-банк для корпоративных клиентов Центра партнерского банкинга 2
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц 1
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru 1
31.03.2016 Чайнасельхозбанк предложил корпоративным клиентам интернет-банк на платформе Faktura.ru 1
22.03.2016 Проинвестбанк запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов на базе платформы Faktura.ru 1
18.03.2016 Фонд «Сколково» выделит 5 млн руб. на разработку системы SCM Larus 2
14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 3
20.01.2016 Решение SafeTouch на базе Faktura.ru внедрено в Аресбанке 2
10.11.2015 Корпоративным клиентам Росинтербанка доступен новый интернет-банк на платформе Faktura.ru 3
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru 4
12.10.2015 Банк «Восточный» запустил новый интернет-банк для физических лиц 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
10.09.2015 Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке 2
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц 1
28.08.2015 Банк «Приобье» предложил своим клиентам сервис Faktura.ru 1
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru 2
06.08.2015 Владбизнесбанк внедрил Faktura.ru для частных клиентов 1
22.07.2015 «Нордеа Банк» доверил «КартСтандарту» обслуживание операций по картам 1
16.07.2015 «Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ 4
09.07.2015 «Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона 3
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов 3
18.05.2015 Банкам-партнерам Faktura.ru доступен сервис бесконтактных платежей по технологии HCE 1
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 3
09.02.2015 «Примтеркомбанк» приступил к обслуживанию банковских карт «Золотая Корона» 1
23.12.2014 «Евросеть» реализовала возможность бесконтактной оплаты для владельцев любых Android-смартфонов 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел 1

Публикаций - 79, упоминаний - 133

ЦФТ Faktura.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 280 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 6
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Город ФСГ - Федеральная Система 27 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Oracle Corporation 3355 1
SAP SE 3216 1
Google LLC 7158 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 6 1
СМС Трафик - SMS Traffic 4 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Пробизнесбанк АКБ 109 3
Открытие ФК 538 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Церих банк 3 1
Татфондбанк 69 1
МДМ Банк 150 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Балтинвестбанк - Балтонэксим Банк 6 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Ассоциация КБ 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ВТБ24 583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Русский стандарт Банк 302 1
Абсолют Банк 94 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Google Android 10751 13
Apple iOS 5742 9
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ЦФТ Банк 42 2
MasterCard MoneySend 39 1
Google Android F.Business 1 1
Visa Verified By Visa 33 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
ЦФТ Faktura.ru FRAMOS 1 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Apple Pay 385 1
Муканова Мадина 14 9
Казаков Александр 36 2
Крылов Павел 21 1
Леонов Алексей 15 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Кирьянова Александра 42 1
Соловьев Сергей 25 1
Григорьев М.Г. 1 1
Глотова Майя 10 1
Свердлов Михаил 29 1
Мухин Максим 18 1
Атанесов Саргис 13 1
Благирев Вячеслав 11 1
Короленко Александр 1 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Украина 3374 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews Analytics 1991 3
Markswebb 21 1
Gartner 2193 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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