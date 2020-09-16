Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦФТ Faktura.ru
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Публикаций - 79, упоминаний - 133
ЦФТ Faktura.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
|Муканова Мадина 14 9
|Казаков Александр 36 2
|Крылов Павел 21 1
|Леонов Алексей 15 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Григорьев М.Г. 1 1
|Глотова Майя 10 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Мухин Максим 18 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Короленко Александр 1 1
|Степанов Антон 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764248, в очереди разбора - 667935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764248, в очереди разбора - 667935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru