Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сокольники
Парк культуры и отдыха
Публикаций - 65, упоминаний - 67
Сокольники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
|Курин Вадим 8 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Сергунина Наталья 193 2
|Овчинников Борис 126 1
|Новиков Андрей 28 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Айзен Илья 3 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
|Хайретдинов Рустэм 55 1
|Романов Алексей 43 1
|Грудин Алексей 1 1
|Окулесский Василий 23 1
|Гершензон Владимир 19 1
|Бецков Григорий 23 1
|Кучейко Алексей 20 1
|Баранов Дмитрий 9 1
|Удовенко Лина 5 1
|Кузнецова Ирина 17 1
|Пархоменко Александр 15 1
|Шалаев Сергей 6 1
|Емельянников Михаил 39 1
|Касперская Наталья 243 1
|Милицкий Александр 8 1
|Мучник Феликс 67 1
|Халяпин Сергей 81 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Малис Александр 155 1
|Ваньков Вадим 14 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Сотин Денис 106 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
|Discovery Channel 33 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
|IDC - International Data Corporation 4552 1
|Gartner 3209 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
|ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru