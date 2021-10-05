Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 66403
ИКТ 6038
Организации 3988
Ведомства 1545
Ассоциации 456
Технологии 2352
Системы 14227
Персоны 23740
География 1201
Статьи 779
Пресса 680
ИАА 472
НИИ, ВУЗы и библиотеки 888
Мероприятия 703

Сокольники
Парк культуры и отдыха



05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 1
03.10.2018 Шаги к жизни 1
02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 1
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» 2
19.06.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника 1
13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1
11.11.2015 20 ноября в Москве откроется III Ежегодная выставка робототехники Robotics Expo 2015 1
15.10.2015 Дроны доставили около тысячи SIM-карт клиентам Yota 1
02.09.2015 Yota начала доставку SIM-карт с помощью беспилотников 1
01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1
16.09.2014 В Москве пройдет выставка 3D Print Expo 1
21.08.2014 В Москве состоится международная конференция Business Information Security Summit’2014 1
26.03.2014 15 апреля в Москве начнет работу Avaya Experience Tour для партнеров и заказчиков Avaya 1
17.02.2014 27 марта в Москве начнет работу выставка-конференция SNCE 2014 1
03.02.2014 В Москве пройдет конференция 3D Print Expo 1
13.11.2013 В рамках «Teradata Форума 2013» обсудят тенденции в области управления «Большими данными» 1
21.08.2013 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2013 1
26.06.2013 На портале «Открытые данные» появилась карта с местами расположения сетей бесплатного Wi-Fi в столичных парках 1
14.05.2013 Adobe проведет серию мастер-классов Adobe Creative Day в Москве 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1
21.09.2012 Mimio представила интерактивную доску MimioBoard 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1
16.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1
10.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1
31.01.2012 В ВАО Москвы начал работу первый МФЦ оказания госуслуг 1
28.12.2011 «МегаФон» открыл бесплатный Wi-Fi в парках Москвы 1
14.10.2011 19 октября в Москве состоится конференция «Технологические решения для торговли финансовыми инструментами и контроля рисков» 1
26.09.2011 Infosecurity Russia’2011 в Москве: передовой опыт компаний в сфере информационной безопасности 1
21.09.2011 Infosecurity Russia’2011 в Москве: передовой опыт компаний в сфере информационной безопасности 1
19.09.2011 20 октября в Москве пройдет конференция ЭОС «Осенний документооборот–2011» 1
14.09.2011 28 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia'2011 1
17.11.2010 В Москве открылась выставка InfoSecurity Russia'2010 1
11.11.2010 Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010 1
12.10.2010 22 октября в Москве пройдёт пользовательская конференция «Осенний документооборот. Информационное общество-2010». 1

Публикаций - 65, упоминаний - 67

Сокольники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЛАНИТ - Comptek - Комптек 179 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
IBM - International Business Machines Corp 8738 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7568 2
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 27 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2255 2
Promobot - Промобот 52 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 124 2
Apple Inc 10243 2
Microsoft Corporation 21373 2
Sipnet 75 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 2
Taxcom - Таском 66 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6268 2
Yota - Скартел 726 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 1
Turkcell 313 1
Технологии Распознавания 281 1
Olly - ОЛЛИ ИТ 11 1
Grishin Robotics 28 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2462 1
Scanex - Сканэкс 239 1
Huawei 3032 1
Буревестник ИЦ НПП 12 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7882 1
Lenovo Motorola 3356 1
Abbyy 1085 1
5381 1
BIT Robotics 1 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1517 1
Oracle Corporation 5839 1
Synology Inc 130 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Adobe Systems 1359 1
Meta - Facebook 4151 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 986 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1848 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 6
Квадра ПАО - ТГК-4 14 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 274 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 413 2
Роснефть НК 420 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 122 2
Линия жизни 6 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Газпром ПАО 856 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
DHL Express 110 1
LinkedIn 552 1
ВТБ - ВТБ24 643 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 26 1
Государственная Третьяковская галерея 40 1
Uniteller 52 1
Unilever - Юнилевер Русь 90 1
Ингосстрах СПАО 280 1
Tesla Motors 264 1
Музеон - парк искусств 9 5
Правительство РФ 4318 4
Правительство Москвы 1254 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2856 1
МФЦ Мои документы Москвы 13 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2157 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7481 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 482 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2053 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1226 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 9 1
Политех - Политехнический музей 24 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 128 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1895 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19745 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10171 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2749 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 363 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2340 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 685 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3163 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6150 3
3D печать 273 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 770 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 210 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 656 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 788 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 920 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 278 2
MOV Apple QuickTime 283 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3089 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 2
Big Data - Большие данные 1842 2
AdTech Digital Signage - Digital POS & Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 133 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 91 1
Мобильное приложение - Mobile app 2453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12432 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 654 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 789 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 572 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3867 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 688 1
QWERTY-клавиатура 635 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 140 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 17 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2032 1
Открытые данные - Open data 108 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4762 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 259 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6700 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2087 1
Стрелка - Транспортная карта 142 2
IBM Cognos Insight 3 2
Apple iMac - Серия моноблоков 430 2
Apple macOS 1264 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 49 2
Microsoft Skype 1886 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 264 2
Citrix XenDesktop 87 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 53 1
Huawei Mate - серия смартфонов 211 1
Google Maps - Карты Google 618 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 104 1
Boomstarter Network 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Citrix Presentation Server 22 1
Dell Wyse 30 1
Citrix NetScaler 25 1
Citrix XenServer 90 1
Citrix XenApp 91 1
Google YouTube - Видеохостинг 2185 1
МаксимаТелеком MT_Free 36 1
Adobe Creative Cloud 58 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 574 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
OpenStreetMap 45 1
Datastack Artefact 4 1
VK - Mail.ru Maps.me 46 1
Apple - App Store 2368 1
Google Play - Google Store - Android Market 2652 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 623 1
Курин Вадим 8 2
Добрынин Владимир 32 2
Сергунина Наталья 193 2
Овчинников Борис 126 1
Новиков Андрей 28 1
Прозоров Андрей 16 1
Айзен Илья 3 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Хайретдинов Рустэм 55 1
Романов Алексей 43 1
Грудин Алексей 1 1
Окулесский Василий 23 1
Гершензон Владимир 19 1
Бецков Григорий 23 1
Кучейко Алексей 20 1
Баранов Дмитрий 9 1
Удовенко Лина 5 1
Кузнецова Ирина 17 1
Пархоменко Александр 15 1
Шалаев Сергей 6 1
Емельянников Михаил 39 1
Касперская Наталья 243 1
Милицкий Александр 8 1
Мучник Феликс 67 1
Халяпин Сергей 81 1
Кузнецов Сергей 138 1
Малис Александр 155 1
Ваньков Вадим 14 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Лисовский Евгений 20 1
Сотин Денис 106 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28972 38
Россия - Российская федерация - РФ 92073 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12126 6
Москва - ЮВАО - Марьино 51 3
Франция - Французская Республика 5038 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1134 2
Индия - Республика 4115 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1635 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11500 1
Германия - Федеративная Республика 7894 1
Австрия - Австрийская Республика 980 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 850 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1825 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 959 1
Москва - Солнцево 15 1
Земля - планета Солнечной системы 6588 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4472 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Азия - Азиатский регион 3243 1
Москва - Лианозово 10 1
Европа Восточная 2844 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11850 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 994 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2911 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11718 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 207 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5094 2
Русский язык 2926 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 217 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 43 1
Образование в России 1016 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 218 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1533 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Discovery Channel 33 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
IDC - International Data Corporation 4552 1
Gartner 3209 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
Robotics Expo 5 4
Robotics Conference 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 532 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
GeoВласть 41 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022