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Протек
Фармацевтическая компания



25.03.2021 «Сбер» запускает проект по использованию резервных аккредитивов для центра внедрения «Протек» 4
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
25.08.2020 «Здравсити» интегрировался с сервисом «Яндекс.Здоровье» 2
22.01.2020 Маркировка лекарств повысит продажи аптек за счет обеления 30-40% рынка 1
24.04.2019 Чем умные склады отличаются от простой автоматизации 1
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1
24.07.2017 «Доктор Веб»: троянец BackDoor.Dande найден в инсталляторе ПО ePrica 1
25.10.2016 Navicon запустил облако для фармацевтических компаний 1
19.10.2016 Navicon разработал облачное решение для трейд-маркетинга в фармацевтике 1
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 1
28.03.2016 «Протек» сократил время приема товара с внедрением Abbyy FlexiCapture 2
25.05.2015 «Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов 8
09.12.2013 Фармацевтическая группа «Протек» под защитой «Лаборатории Касперского» 3
20.08.2012 «Протек» автоматизирует бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 3
24.10.2011 «АйТи» модернизировала службу каталогов в центре внедрения «Протек» 5
08.09.2011 Конференция CNews: «Виртуализация 2011: платформа для облаков» 1
28.02.2011 «Протек» выбрала IBM XIV для среды тестирования ERP-системы 1
22.11.2010 «Протек» мигрирует на IBM Power7 1
16.11.2010 Круглый стол CNews «Информатизация розницы: новые ИТ-приоритеты» 1
28.06.2010 Круглый стол CNews: «Управление непрерывностью бизнеса: лучшие ИТ-решения» 1
26.04.2010 «Протек» автоматизировал документооборот на базе Directum 3
21.04.2009 ЦВ «Протек» автоматизирует документооборот с помощью Directum 2
14.11.2008 В руководстве Aladdin произошли кадровые изменения 1
19.08.2008 Круглый стол CNews: «Информатизация розницы в эпоху укрупнения» 1
02.06.2008 IBS автоматизировала планирование сбыта в ЦВ «Протек» 2
08.06.2007 Мода на электронное обучение возвращается 1
14.03.2007 ЦВ «Протек» внедрил Citrix Presentation Server v4.0 Enterprise Edition 3
09.10.2006 Softool-2006: кузница опыта или шоу? 1
28.08.2006 "Протек" повышает управляемость компании с помощью ERP 2
11.04.2006 "Крок" подвел итоги 2005 года 1
30.11.2005 Сотрудники "Евросети" не хотят быть мартышками 1
11.03.2005 В Oracle СНГ назначен директор по маркетингу 1
15.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
09.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
03.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
09.08.2004 "Протек" внедрил ERP-систему Oracle 1
02.06.2004 ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1
24.02.2004 "ТерраЛинк" подвел итоги работы в 2003 году 1

Публикаций - 40, упоминаний - 67

Протек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navicon - Навикон 217 4
4550 2
Крок 1404 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7618 1
JDA Software Group 25 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 429 1
АйТи 886 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 505 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 294 1
Спарго Технологии 13 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5575 1
Cisco Systems 2726 1
Microsoft Corporation 15160 1
Dr.Web - Доктор Веб 1097 1
SAP SE 3771 1
VK - Mail.ru Group 2708 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Yandex - Яндекс 4303 1
Amazon Inc - Amazon.com 1676 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4468 2
Dixis - Диксис 296 2
Газпромбанк - ГПБ 735 1
Магнит - Сеть магазинов 276 1
X5 Group - Пятерочка 577 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 106 1
О2О Delivery club 153 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 1
Старый Лекарь 9 1
Горздрав 5 1
Планета Здоровья 4 1
Лудинг - Luding 7 1
Доктор Столетов 9 1
Катрен 10 1
ТНК-ВР Холдинг 217 1
Столичные аптеки 11 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1949 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1792 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1740 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 89 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11283 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3536 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8601 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1238 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 257 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 269 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1791 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 646 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 70 1
Microsoft Azure 1173 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 229 2
Navicon Pharma CRM 12 2
IBM Cognos BI 198 2
Протек Здравсити 5 2
Google Android 10784 1
Apple iOS 5762 1
Спарго Технологии - еФарма 1 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 116 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Microsoft Excel 637 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Скатин Алексей 33 2
Смирнов Дмитрий 60 1
Котляров Александр 3 1
Колесников Юрий 9 1
Андреев Максим 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 69235 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21953 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9902 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7446 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19826 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7688 1
Америка 631 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1480 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 845 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 388 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 916 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3746 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2450 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
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