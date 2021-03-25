Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Протек
Фармацевтическая компания
Публикаций - 40, упоминаний - 67
Протек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navicon - Навикон 217 4
|1С 4550 2
|Крок 1404 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 7618 1
|JDA Software Group 25 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 429 1
|АйТи 886 1
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 505 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 294 1
|Спарго Технологии 13 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5575 1
|Cisco Systems 2726 1
|Microsoft Corporation 15160 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1097 1
|SAP SE 3771 1
|VK - Mail.ru Group 2708 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
|Yandex - Яндекс 4303 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1676 1
|Скатин Алексей 33 2
|Смирнов Дмитрий 60 1
|Котляров Александр 3 1
|Колесников Юрий 9 1
|Андреев Максим 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru