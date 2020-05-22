Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТТ Старт Телеком
Публикаций - 52, упоминаний - 104
МТТ Старт Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алексеев Антон 22 8
|Каплунов Павел 31 5
|Богатов Антон 73 2
|Иванов Андрей 40 2
|Васильев Евгений 101 2
|Кусков Денис 184 2
|Эрнст Константин 11 1
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
|Засурский Артём 7 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Широкий Денис 19 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Михеева Наталья 1 1
|Новиков Александр 26 1
|Кочетков Владислав 156 1
|Киселев Александр 72 1
|Рейман Леонид 575 1
|Слизень Виталий 172 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Исаев Алексей 12 1
|Иванов Александр 72 1
|Кузнецов Сергей 92 1
|Миньковский Михаил 22 1
|Корня Алексей 73 1
|Галицкий Александр 85 1
|Свердлов Денис 163 1
|Яковлев Сергей 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 2
|Variety 11 1
|Juniper Research 285 5
|CNews Analytics 2239 3
|IDC - International Data Corporation 2892 1
|Frost & Sullivan 108 1
|Директ Инфо 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru