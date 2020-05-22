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МТТ Старт Телеком



22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
30.06.2016 Выручка «МТТ Групп» за 2015 г. составила 15,3 млрд руб. 1
07.08.2015 МТТ избавляется от своих ШПД-активов 2
24.10.2014 Softline обеспечила поддержку инфраструктуры компании «Старт Телеком» 6
10.10.2014 МТТ: 20 лет инноваций на телеком-рынке 1
25.04.2013 МТТ формирует новую структуру группы компаний 1
11.09.2012 «Старт Телеком» провел модернизацию узла магистральной сети в Саранске 1
29.02.2012 «Старт Телеком» начал тестирование услуг ШПД в Поволжском регионе 4
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 1
22.06.2010 Сергей Яковлев назначен руководителем департамента продаж ТТК 1
21.04.2010 «Старт Телеком» ввёл в эксплуатацию узел связи в Ростове-на-Дону 2
12.04.2010 «Старт Телеком» расширил подключение к MSK-IX до 30 Гбит/с 4
05.04.2010 «Старт Телеком» расширил пропускную способность канала Москва-Франкфурт 4
29.03.2010 «Старт Телеком» запускает услугу Ethernet Multipoint 4
23.03.2010 «Старт Телеком» построил VPN-сеть для «Росплазмы» 2
19.11.2009 «Старт Телеком» расширил пропускную способность магистральной сети 3
05.11.2009 «Старт Телеком» подписал SLA на услуги интернет-транзита с Tata Communication 1
12.10.2009 «Старт Телеком» подключился к европейской точке обмена трафиком DE-CIX 5
05.10.2009 «Старт Телеком» модернизировал магистральную сеть в Санкт-Петербурге 1
11.06.2009 «ЭР-Телеком» предоставит канал связи для ОПФР по Оренбургской области 1
18.05.2009 «Старт Телеком» увеличил пропускную способность канала «Москва - Владимир - Нижний Новгород» 2
13.05.2009 4G: Россию ждут и WiMAX, и LTE 1
26.03.2009 "Почта России" экономит на "Синтерре" 2
24.03.2009 «Старт Телеком» расширил магистральную емкость в Поволжье 3
17.02.2009 «Старт Телеком» ввел в эксплуатацию магистральный канал Ижевск-Оренбург 1
22.01.2009 IP VPN в России: рынок не остановить 1
22.01.2009 «Старт Телеком» улучшил связность своей сети c интернет 4
24.12.2008 «Старт Телеком» назначил директора Поволжского филиала 3
14.10.2008 В МТТ назначен заместитель гендиректора по коммерческой деятельности 1
15.09.2008 Выручка «Старт Телекома» выросла в 1 полугодии в 3 раза 1
07.08.2008 Директор «Старт Телекома» перешел в «РадиоНет» 2
12.05.2008 Выручка «Старт Телекома» выросла в 3,3 раза 1
21.04.2008 Беспроводной доступ жаждет мобильности 1
09.04.2008 Выручка «Старт Телекома» в 2007 г. выросла в 2,9 раза 1
24.03.2008 «Синтерра» будет обслуживать VPN-сеть Роснедвижимости 1
15.02.2008 «ПетерСтар» запустил WiMAX в Петербурге 1
11.02.2008 «Старт Телеком» организует сеть для «ТГК-6» 2
07.12.2007 «Синтерра» поможет в создании корпоративной сети для «Почты России» 1
20.11.2007 «Старт Телеком» подключил департамент образования Ивановской области к интернет 2
19.11.2007 Питерский WiMax застрял перед административным барьером 2

Публикаций - 52, упоминаний - 104

МТТ Старт Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 683 7
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 5
РТКомм.ру 204 5
Lenovo Motorola 1154 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
МегаФон ПетерСтар 176 3
Cisco Systems 2298 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 85 3
Скай Линк - Skylink 650 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 247 2
Verizon 405 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 206 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Alcatel-Lucent Enterprise 386 2
Ростелеком Дальсвязь 258 2
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 22 1
Yandex - Яндекс 4188 1
Juniper Networks 178 1
Ниеншанц 47 1
Masterhost - Мастерхост 35 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 1
Инфинет - InfiNet Wireless 43 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 1548 1
SAP SE 3347 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 18 1
NTT DoCoMo 186 1
NavMaps 1 1
EzWIM 2 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 21 1
Trustworks Global 3 1
Питерская группа связистов 122 1
Почта России ПАО 1631 2
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
X5 Group - Пятерочка 565 1
X5 Group 604 1
Альфа-Групп 371 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 172 1
Almaz Capital Partners 118 1
Anko Retail 1 1
WikiMart - Викимарт 40 1
МДМ Банк 151 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Dixis - Диксис 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
Арбитражный суд города Москвы 376 1
Правительство РФ 2264 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 223 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
Федеральное собрание Российской Федерации 80 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 28 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 191 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 404 1
Рособоронэкспорт 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 145 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 738 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
3G - Стандарт мобильной связи 3920 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
FTTH - Fiber To The Home 105 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 35 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 31 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 143 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
PoE - Power over Ethernet 298 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 79 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 3 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 1
Evernote 178 1
Cisco Aironet 14 1
Microsoft Dynamics CRM 431 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 58 1
МТТ YouMagic 33 1
Алексеев Антон 22 8
Каплунов Павел 31 5
Богатов Антон 73 2
Иванов Андрей 40 2
Васильев Евгений 101 2
Кусков Денис 184 2
Эрнст Константин 11 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Засурский Артём 7 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Широкий Денис 19 1
Юмашев Валентин 6 1
Михеева Наталья 1 1
Новиков Александр 26 1
Кочетков Владислав 156 1
Киселев Александр 72 1
Рейман Леонид 575 1
Слизень Виталий 172 1
Евтушенков Феликс 15 1
Исаев Алексей 12 1
Иванов Александр 72 1
Кузнецов Сергей 92 1
Миньковский Михаил 22 1
Корня Алексей 73 1
Галицкий Александр 85 1
Свердлов Денис 163 1
Яковлев Сергей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 565 8
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Германия - Франкфурт-на-Майне 232 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 3
Россия - ПФО - Казань 1596 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 227 3
Европа 4102 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
Великобритания - Лондон 945 2
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 277 2
Нидерланды - Амстердам 290 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 274 2
Израиль 756 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 267 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 2
Россия - Дзержинск 68 2
Таджикистан - Республика 481 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 330 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 48 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 1
Россия - ПФО - Пензенская область 369 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 1
Европа Западная 675 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 348 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 177 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 92 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 2
Variety 11 1
Juniper Research 285 5
CNews Analytics 2239 3
IDC - International Data Corporation 2892 1
Frost & Sullivan 108 1
Директ Инфо 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 61 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 60 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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