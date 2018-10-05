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TMDC Transition metal dichalcogenide сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов



05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз

микросхем, по словам ученых, достигается за счет применения сверхтонких полупроводников, которые изготавливаются из так называемых дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов (TMDC) и обладают оптическими свойствами. «Нет ничего быстрее света, – говорит доктор Марк Стокман (Mark Stockman), главный автор исследования, регент-профессор отделения физики и астрономии Уни
29.05.2017 Asus выпустила сверхтонкий ноутбук и другие новые ZenBook'и. Фото

бук Flip SСерия ZenBook Flip S выполнена в корпусе толщиной 10,9 мм (представители Asus отдельно подчеркнули, что это на 20% тоньше чем MacBook), и весит всего 1,1 кг. Серия ZenBook Flip SНесмотря на сверхтонкий дизайн, аппараты серии ZenBook Flip S будут оснащаться 1 ТБ накопителем и мощными процессорами Intel Core i7 или Core i5, при этом в Asus уверяют, что с таким процессором устройство
26.08.2016 HP привезла в Россию сверхтонкий и могучий ноутбук. Фото

HP Spectre 13: супертонкий и суперстильный HP презентовала в России сверхтонкий премиальный ноутбук HP Spectre 13, позиционирующийся как аксессуар представительского (Luxury) класса. Алюминиевый корпус ноутбука имеет толщину всего 10,4 мм, или, как сообщает про
20.09.2012 Logitech предлагает сверхтонкий чехол со встроенной клавиатурой для iPad

оенной клавиатурой, которая соединяется с планшетом по Bluetooth. Встроенная подставка для планшета позволяет расположить iPad под оптимальным углом при просмотре фильмов или наборе текста. Logitech: сверхтонкий чехол со встроенной клавиатурой для iPad Аналогично Smart Cover, чехол Logitech Ultrathin Keyboard Cover быстро и удобно присоединяется к iPad с помощью магнитных креплений. Аксессу
17.05.2011 HP показала сверхтонкий настольный монитор

в в нем присутствуют DVI и HDMI. Корпус устройства имеет вставки из анодированного алюминия и прозрачную подставку. Монитор сертифицирован согласно требованиям экологической безопасности. HP показала сверхтонкий настольный монитор Стоимость составляет 280 долларов.
11.05.2011 HP представила сверхтонкий монитор для бизнес-пользователей

ешения, отображающая 72% цветового диапазона и контрастность на уровне 5000:1. У монитора есть специальная подставка, за счет которой он может отклоняться на угол от 10 до 30 градусов. HP представила сверхтонкий монитор для бизнес-пользователей Стоимость и сроки появления новинки пока неизвестны.
22.03.2011 Sony готовит сверхтонкий ноутбук и лэптоп на базе Chrome OS

летом 2011 г. Ожидается, что позже Sony выпустит обновление данного устройства, добавив в него поддержку Bluetooth и спутниковой навигации GPS. Стоимость не сообщается. Второй новинкой обещает стать сверхтонкий ноутбук, созданный по мотивам MacBook Air. Компьютер весом 1,13 кг планируется оснастить процессором Intel Core i7, при этом время автономной работы ляжет в интервал от 8 до 16,5 ча
17.12.2010 Hitachi сделала первый сверхтонкий винчестер для ноутбуков
29.01.2010 Leadtek анонсировал сверхтонкий клиент PC-over-IP WinFast VP200 P

Компания Leadtek Research, производитель видеокарт и мультимедийных продуктов, представила WinFast VP200 P – сверхтонкий клиент PCoIP, имеющий сертификат VMware Ready для работы со средством виртуализации рабочих столов VMWare View 4.0. Сверхтонкие клиенты PCoIP WinFast VP200 P обеспечивают безопаснос
17.03.2009 Dell представил сверхтонкий ноутбук Adamo

Компания Dell, второй по величине производитель компьютеров, анонсировала Dell Adamo – сверхтонкий ноутбук с широкоформатным экраном 13,4 дюйма, толщиной корпуса 16,4 мм и весом 1,8 кг, сообщает Engadget. Слово Adamo с латинского означает «влюбиться». Ноутбук базируется на низков
16.01.2007 Walletex представила сверхтонкий МР3-плеер

объявила о выпуске портативного МР3-плеера размером с кредитку (толщина составляет всего 2,3 мм). Данная модель будет выпускаться с памятью от 256 МБ до 4 ГБ и будет оборудована интерфейсом USB 2.0. Сверхтонкий МР3-плеер Walletex В связи с тем, что устройство получилось крайне миниатюрное, требуется чрезвычайная осторожность при подключении плеера к компьютеру, о чем говорится на сайте изр
11.10.2006 Сверхтонкий ноутбук от компании Toshiba

Компанией Toshiba выпущен сверхтонкий ноутбук U205-S5034, оснащенный ЖК 12,1-дюймовый дисплеем, использующий технологию TruBrite, процессором Intel Core Duo T5200 с частотой 1,6 Ггц, жестким диском SATA емкостью 100 Гб,
28.06.2006 MobiBlu выпустил сверхтонкий аудиоплеер

Компания MobiBlu представила сверхтонкий музыкальный плеер UltraSlim-2. Новинка имеет габаритные размеры 40,1 х 80,3 х 9 мм и претендует на звание одного из самых компактных музыкальных устройств. Размеры плеера Apple iPod
13.06.2006 Pantech анонсировал женский сверхтонкий телефон

Компания Pantech совместно с Curitel выпустили сверхтонкий мобильный телефон для сетей стандарта CDMA - IM-S110. Новинка ориентирована прежде всего на женскую аудиторию и будет выпускаться в белом и розовом цветовых исполнениях. Pantech IM-
25.05.2006 Samsung представил сверхтонкий DLP-телевизор

Компания Samsung Electronics выпустила новый 46-дюймовый сверхтонкий DLP-телевизор HL-S4676S Slim DLP-720p. Новинка имеет толщину корпуса 25 см и вес менее 20 кг. «Мы предлагаем клиентам высокое разрешение, большой размер экрана и чистое изображение,
12.05.2006 LG выпустил сверхтонкий ноутбук

Новый продукт представила компания LG — ноутбук Xnote T1 является одним из самых компактных на сегодняшний день. Толщина устройства составляет 21,5 мм при весе 1,9 кг. Сверхтонкий ноутбук LG Xnote T1 Ноутбук работает на базе процессора Intel Core Duo L2300, имеет 14,1-дюймовый дисплей с разрешением 1440х900 и DVD-привод. Также разработчики оснастили новинку у
23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер

пособный работать с двумя процессорами Xeon, можно заказать во всех странах мира начиная с текущего месяца. Его примерная цена в США составляет от $2349. Комплексное решение, в состав которого входит сверхтонкий сервер ProLiant BL20p, программные средства VMware ESX Server и VMware VirtualCenter, а также услуги поддержки от компании HP уровня Gold или Platinum, можно заказать в США и Канаде

Публикаций - 111, упоминаний - 111

TMDC и организации, системы, технологии, персоны:

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