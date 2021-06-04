Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Google Hangouts
Мессенджер


04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 2
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
01.09.2020 Пользователи Android по всему миру получили странные сообщения таинственного происхождения 2
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
04.02.2020 Впервые в истории раскрыта выручка YouTube 1
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast 1
04.09.2019 Acer представила линейку Chromebook. Фото 1
10.06.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему мошенничества в онлайн-календарях 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019 1
23.01.2019 Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы 1
12.11.2018 Россиянин объяснил, почему Gmail так тормозит. Опрос 1
05.06.2018 Секретная информация компаний утекает в Сеть из-за путаных инструкций Google 1
23.04.2018 Google закрывает разработку мессенджеров, чтобы создать настоящего «убийцу» SMS 5
29.03.2018 Acer представила планшет Chromebook Tab 10 для учебных заведений 1
08.12.2017 Google закрывает приложения для браузера Chrome 1
10.10.2017 Falcongaze представила обновленное ПО SecureTower 6.0: с новой архитектурой и возможностями 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
11.08.2017 Avast определила наиболее «прожорливые» приложения для смартфонов на Android 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
15.02.2017 Amazon запустила «убийцу» Skype for Business. Видео 1
15.11.2016 В новой версии SecureTower появится возможность перехвата сообщений WhatsApp 1
11.11.2016 «Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций 1
21.10.2016 VideoMost включился в гонку создателей государственного «убийцы» Viber и WhatsApp 1
31.08.2016 Клиенты компаний онлайн-кредитования — активные участники онлайн-общения 1
02.06.2016 Google запустил сервис «Поиск телефона» 1
10.05.2016 Россияне стали почти в 5 раз интенсивнее пользоваться соцсетями, почтой и мессенджерами с мобильных устройств 1
22.04.2016 От Telegram до ICQ: Названы самые доступные для прослушки мессенджеры. Опрос 2
06.04.2016 Департамент образования Тхайнгуен во Вьетнаме внедрил TrueConf Server 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
28.01.2016 HP выпустила новый «хромбук» для учебных заведений 1
18.11.2015 Возвращение живых мертвецов: Google перезапустил свою социальную сеть 1
09.10.2015 У Apple появился конкурент. Главные итоги презентации Microsoft 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 1
19.08.2015 Acadia Federal Credit Union внедрила сервер видеоконференций TrueConf 1
23.07.2015 Поставщик шпионского ПО годами имел доступ ко всем Android-устройствам 1
23.07.2015 TrueConf: Microsoft может отключить старые версии Skype после спам-атаки 1
13.07.2015 10 преимуществ Windows Phone 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
23.04.2015 Google стал сотовым оператором. Очень дорогим 1

Публикаций - 63, упоминаний - 81

Google Hangouts упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7168 30
Microsoft Corporation 11143 17
Samsung Electronics 5714 8
Apple Inc - Эппл Рус 7729 8
Cisco Systems 2054 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
Acer Group 1372 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Intel Corporation 4198 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Lenovo Group 1641 2
АйТи 752 2
SEC Consult Services 931 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 2
Киберника 16 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Wacom 69 1
Nvidia Corp 2036 1
Altia Systems 2 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
Reliance Communications - Rcom 39 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Jabra 34 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Казахтелеком 204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Sophos 108 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Oracle Corporation 3360 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Альфа-Банк 1127 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 10
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
3G - Стандарт мобильной связи 3748 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
USB Type-C - USB-C 901 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 274 2
Kensington lock 119 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Flash 479 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 60 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
FCM - Firebase Cloud Messaging - GCM - Google Cloud Messaging - служба обмена сообщениями 4 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Google Android 10751 26
Apple iOS 5742 13
WhatsApp Messenger 654 12
Cisco Webex 108 9
Microsoft Windows 10 6670 9
Google Gmail 606 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Opera - Браузер 637 4
Linux OS 4272 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 4
Google Chrome - браузер 1118 4
Microsoft Windows 8 1228 3
Apple FaceTime 145 3
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 3
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 12 3
Acer Chromebook Spin 6 3
Google Chrome OS 306 3
Intel Celeron N 10 3
Google Picasa Web Albums 119 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Microsoft Skype 1476 3
Apple iPad 3263 2
Google Forms - Google Формы 12 2
Google+ Социальная сеть 195 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Apple macOS 930 2
Intel Wi-Fi AX Module - Intel Wireless AX Module 7 2
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 4 2
Microsoft Lync 272 2
Intel Celeron - Серия процессоров 259 2
Microsoft Teams 214 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Lin James - Лин Джеймс 14 4
Галушкин Олег 168 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Мельникова Анастасия 166 1
Солдатов Алексей 77 1
Лебедева Ирина 17 1
Свириденко Андрей 77 1
Вергелис Мария 3 1
Сердюк Борис 1 1
Svendsen-Tune René - Свендсен-Тьюн Рене 2 1
Porat Ruth - Порат Рут 6 1
Готальский Михаил 91 1
Паришева Александра 1 1
Макаров Станислав 111 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 16
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Индия - Республика 2181 2
Япония 2808 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Северная Америка 1414 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Ближний Восток 1478 2
Африка 1494 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Восточная Европа 1688 1
Украина 3389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Казахстан - Республика 2646 1
США - Купертино 206 1
Китай - Тайвань 595 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
США - Кремниевая долина 399 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
The Verge - Издание 448 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Ars Technica 227 1
Fortune Global 500 162 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766848, в очереди разбора - 670533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще