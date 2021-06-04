Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Hangouts
Мессенджер
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Публикаций - 63, упоминаний - 81
Google Hangouts упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 3
|Альфа-Банк 1127 1
|Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|The Verge - Издание 448 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Ars Technica 227 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766848, в очереди разбора - 670533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766848, в очереди разбора - 670533.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru