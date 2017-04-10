Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк ПРО100
платежная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 212
Сбербанк ПРО100 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 317 25
|Арсентьев Андрей 54 5
|Путин Владимир 1826 4
|Греф Герман 205 3
|Патрин Максим 31 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Ковальчук Юрий 30 2
|Верхошинский Владимир 13 1
|Петров Аркадий 1 1
|Кочетов Алексей 2 1
|Дианов Алексей 13 1
|Шевяков Борис 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Жмуренко Николай 12 1
|Оголь Елена 24 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Комар Евгений 20 1
|Федоров Алексей 40 1
|Костин Андрей 45 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764167, в очереди разбора - 667854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764167, в очереди разбора - 667854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru