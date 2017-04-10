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Сбербанк ПРО100
платежная система


10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
22.12.2015 Экс-глава УЭК занялся распознаванием речи 1
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив 1
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье 4
16.03.2015 Создан первый российский чип для ключа электронной подписи 1
15.12.2014 Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко» 1
09.12.2014 «Севастопольский Морской Банк» при поддержке банка «Уралсиб» начал выпуск банковских карт ПРО100 7
27.11.2014 «Крайинвестбанк» начал обслуживание карт ПРО100 4
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 1
06.11.2014 Банк «Россия» начинает выпуск банковских карт ПРО100 1
05.11.2014 «Алиот» получил сертификат УЭК ПРО100 1
05.11.2014 Платежная система ПРО100 получила статус национально значимой 4
05.11.2014 Ханты-Мансийский банк приступил к выпуску универсальной электронной карты 1
20.10.2014 Число заявлений на выдачу УЭК достигло 500 тыс. 3
29.09.2014 УЭК в Ярославской области будет развиваться и дальше 1
22.09.2014 ПРО100 готова стать национально значимой платежной системой 1
18.09.2014 Об УЭК и ПРО100 расскажут на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» 1
04.09.2014 «СМП банк» присоединился к российской платежной системе ПРО100 1
04.09.2014 Карты банка «Россия» начинают обслуживаться в российской платежной системе ПРО100 1
02.09.2014 Российская платежная система ПРО100 выступит официальным спонсором XII Международного банковского форума «Банки России–XXI век» 2
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
11.08.2014 У ПРО100 появились представительства в социальных сетях 5
08.08.2014 «Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт 1
04.08.2014 «Сбербанк» приступил к выпуску банковских карт ПРО100 1
29.07.2014 Решение принято: Российская альтернатива Visa и MasterCard будет создаваться «с нуля» 1
11.07.2014 «Крайинвестбанк» присоединился к платежной системе ПРО100 1
10.07.2014 Универсальные электронные карты будут выдаваться в Республике Крым 3
27.06.2014 Число карт на базе ПРО100 превысило 800 000 5
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100 2
17.06.2014 ПРО100 может стать основой Национальной платежной системы 16
06.06.2014 Банк «Россия» присоединился к платежной системе ПРО100 7
28.05.2014 Банк «Центр-инвест» начал принимать УЭК на базе системы ПРО100 в ЮФО 2
20.05.2014 Крым будет строить карточную платежную систему на базе ПРО100 9
16.05.2014 «Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100 2
12.05.2014 Глава ДИТ Кировской области о выдаче УЭК 1
22.04.2014 «Яндекс.Деньги» выпустили мобильный терминал для Visa и MasterCard 1
15.04.2014 УЭК приобретает новые функции 2
14.04.2014 Получены первые результаты проверки готовности платежной системы ПРО100 стать базой национальной платежной системы 7
11.04.2014 В Москве заработали 30 новых пунктов приема заявлений о выдаче УЭК 1
07.04.2014 Платежная функция электронного паспорта должна быть реализована на базе национальной системы платежных карт 1

Публикаций - 85, упоминаний - 212

Сбербанк ПРО100 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Микрон - Micron 365 3
Золотая Корона 280 3
Accenture - Аксенчер 532 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
Ситроникс - Sitronics 562 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Samsung Electronics 5686 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
Spitch 3 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Крипто-ПРО 200 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Yandex - Яндекс 4101 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 39
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 33
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 12
Visa International 1346 11
Открытие ФК 538 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Ак Барс Банк 173 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Альфа-Банк 1126 6
Уралсиб Банк 390 5
Росгосстрах 182 4
СМП банк - Северный морской путь 71 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Центр-инвест КБ 29 3
Почта России ПАО 1574 3
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
ВТБ Банк Москвы 372 3
Банк Россия 56 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Деловые Линии ГК 36 1
Связной ГК 881 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Мострансавто 59 1
Единая транспортная карта 12 1
Финсервис Банк 8 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Аэрофлот 493 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Евросеть 889 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Согласие СК 44 1
Almaz Capital Partners 118 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 3
Правительство РФ 2206 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Президент Российской Федерации 1440 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Москвы 653 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 2
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ISBC Esmart Reader 8 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Oracle Java Card 8 1
MasterCard Maestro 112 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Java - Язык программирования 1178 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Попов Алексей 317 25
Арсентьев Андрей 54 5
Путин Владимир 1826 4
Греф Герман 205 3
Патрин Максим 31 2
Контрабаев Артур 66 2
Ковальчук Юрий 30 2
Верхошинский Владимир 13 1
Петров Аркадий 1 1
Кочетов Алексей 2 1
Дианов Алексей 13 1
Шевяков Борис 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Жмуренко Николай 12 1
Оголь Елена 24 1
Ермолаев Артем 340 1
Комар Евгений 20 1
Федоров Алексей 40 1
Костин Андрей 45 1
Воробьев Андрей 125 1
Никифоров Николай 1126 1
Лысенко Эдуард 209 1
Аксаков Анатолий 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - Республика Крым 626 11
Россия - Тульская область 752 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 3
Россия - Астраханская область 371 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - Красноярский край 666 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - Республика Коми 415 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - Тюменская область 583 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Тула 179 2
Россия - Киров 246 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Япония 2792 2
Россия - Севастополь 420 2
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Кемерово 311 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - Орловская область 133 1
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Россия - Мурманск 257 1
Россия - Петрозаводск 150 1
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Армения - Республика 688 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
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ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
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