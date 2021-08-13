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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прогресс РКЦ
ЦСКБ-Прогресс
Ракетно-космический центр
Публикаций - 380, упоминаний - 465
Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кадыков Роман 15 11
|Козлов Дмитрий 22 9
|Левиков Антон 68 6
|Иванов Георгий 18 5
|Иванов Сергей 328 5
|Четвернин Алексей 658 5
|Шпак Василий 49 4
|Тимиров Марат 6 4
|Ивенев Николай 7 4
|Адам Безиев 4 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Месропов Юрий 4 4
|Пономарев Андрей 11 4
|Энфиаджян Рубен 21 4
|Мельников Александр 67 3
|Черных Сергей 9 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Литвинов Павел 18 3
|Журютин Михаил 9 3
|Громов Ростислав 12 3
|Bush George - Буш Джордж 266 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Пухов Евгений 8 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Брыкин Арсений 37 3
|Сахненко Сергей 72 3
|Керимов Сулейман 23 3
|Путин Владимир 2325 3
|Халматов Максим 48 3
|Чевкота Олег 15 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Шуравин Андрей 8 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Богданов Максим 16 2
|Астахов Сергей 3 2
|Кондрашов Захар 3 2
|Никифоров Николай 1130 2
|Сибирцев Всеволод 2 2
|Аитов Тимур 187 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru