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Прогресс РКЦ
ЦСКБ-Прогресс
Ракетно-космический центр



13.08.21 Концерн «Автоматика» поставил ICL компьютерные материнские платы 1
09.08.21 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
04.08.21 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
16.06.21 Концерн «Автоматика» запускает серийный монтаж бескорпусных радиодеталей 2
30.04.21 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
14.02.21 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
22.01.21 Концерн «Автоматика» вошел в состав Совета по профессиональным квалификациям 1
13.01.21 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 2
30.12.20 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 1
14.12.20 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1
16.11.20 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
06.11.20 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1
08.10.20 НТС и НИИ «Прогресс» договорились о совместном производстве радиоэлектроники 2
01.10.20 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.09.20 Cloud4Y предоставил ГК «Балтийский Дом» услуги по модели IaaS 1
11.09.20 ФСБ арестовала замглавы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга 1
11.08.20 Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации 1
17.04.20 Softline приняла участие в модернизации ЦОДа в РКЦ «Прогресс» 3
06.04.20 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
13.03.20 Как будут печатать российские космические аппараты 1
15.10.19 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
05.09.19 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 1
21.06.19 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 2
29.05.19 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
20.05.19 Навигационное оборудование «Росэлектроники» вошло в реестр Росстандарта 1
23.04.19 «Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне 3
28.02.19 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
20.02.19 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
17.01.19 «Росэлектроника» разработает «умные» метки для автомобильных шин 2
18.12.18 Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей 1
18.12.18 Крымских абонентов лишают сотовой связи из-за долгов перед Huawei и ZTE? Расследование 1
29.11.18 Создан первый российский чип для интернета вещей 1
10.10.18 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
09.10.18 Ольга Баранова - Телеком постоянно подстраивается под запросы клиентов 1
03.10.18 В России появился сверхзасекреченный тензорный процессор — конкурент чипа Google 1
03.10.18 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
27.07.18 «Вертолеты России» вкладывают 26 миллионов в российскую ОС 1
23.07.18 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 3
23.05.18 «Доброфлот» сэкономит на горючем с помощью интернета вещей 1
22.05.18 Интернет вещей от Orange Business Services поможет ГК «Доброфлот» сэкономить на горючем 1

Публикаций - 380, упоминаний - 465

Прогресс РКЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2279 37
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 13
Ростех - Автоматика Концерн 411 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 10
Microsoft Corporation 20741 9
Совзонд - Sovzond 108 8
IBM 8584 8
Apple Inc - Эппл Рус 10050 7
Ростех - Автоматика - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 11 6
Freshtel 49 6
Google LLC 9328 6
Cisco Systems 4614 5
РТ-Информ 113 5
Globalstar - Глобалстар 155 5
Intel Corporation 10747 5
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 27 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 5
Samsung Electronics 8895 4
Docsvision - ДоксВижн 940 4
Марс ФГУП НПО 723 4
ХайТэк - Hi-Tech 71 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 629 4
Вертикаль - башенный оператор 46 4
IVA Technologies 37 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 265 4
Аскон - Ascon 261 4
Sony 5555 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2417 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 21 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2202 4
Крымтелеком 42 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1763 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 129 3
Softline - Софтлайн 1715 3
Росплатформа - Р-Платформа 57 3
Commvault 156 3
Микрон - Micron 564 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 157 9
Boeing 771 7
ОПТЭКС НПП 10 6
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 6
Arianespace 76 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
РКС - Российские космические системы 109 5
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 46 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 89 4
РТС - Фондовая биржа 317 3
Инвитро - Invitro 37 3
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 64 3
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 36 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 3
Держава АКБ 15 3
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 2
Askona Life Group - Аскона 68 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 37 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 2
X5 Group - Пятерочка 596 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 7 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Airbus Defence and Space - EADS 106 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 2
Pony Express 58 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 26 2
Норникель - Норильский никель 254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1541 2
Газпром ПАО 738 2
РВК - Российская венчурная компания 504 2
РЖД - Российские железные дороги 1295 2
X5 Group 624 2
Доброфлот 9 2
X5 Group - Перекресток 250 1
ГПБ - Газпромбанк 785 1
Почта России ПАО 1757 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 87
МКС - Международная космическая станция 1078 83
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1056 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1716 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1094 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 6
Правительство РФ 2592 5
Пентагон - Министерство обороны США 1164 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1808 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 488 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 809 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 4
Президент Российской Федерации 1685 4
Правительство Москвы 808 4
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 3
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 94 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 192 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1146 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 3
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1922 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 371 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 280 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 604 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 9 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 861 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 287 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
World Bank Group - Всемирный банк 232 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 381 1
Руссофт - Russoft 333 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1808 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11997 26
3G - Стандарт мобильной связи 5052 10
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 66 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 888 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10011 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1175 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 371 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1061 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9119 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1452 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3920 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1565 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1894 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 611 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 454 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1857 3
Умные платформы 557 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 155 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 3
DevOps - Development и Operations 325 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 3
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1993 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6207 3
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ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 55 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 360 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 280 6
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 6
Linux OS 7125 5
Аскон Лоцман:PLM 56 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 14 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 299 4
Аскон Компас-3D 93 4
Google Android 11565 4
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Microsoft Windows 1326 3
Microsoft Windows Phone OS 1520 3
Microsoft Windows 10 10047 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 121 3
Google Earth - Google Планета Земля 420 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 962 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 107 2
Apple iPad 3524 2
Google YouTube - Видеохостинг 2149 2
Microsoft Office 2880 2
Microsoft Office 365 783 2
Microsoft Skype 1818 2
Microsoft Exchange 941 2
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Microsoft Windows XP 2204 2
IVA CV 6 2
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Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 51 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
Intel x86 - архитектура процессора 1256 2
Microsoft Exchange Server 266 2
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Шуравин Андрей 8 3
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Земля - планета Солнечной системы 5114 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 41
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1910 27
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Япония 7660 16
Европа 7060 15
Франция - Французская Республика 4613 15
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 8
Франция - Гвиана 114 8
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Солнечная система 1420 6
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 748 5
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Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 13 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
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ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 76 1
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Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 20 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Информационное общество - Государственная программа 295 1
Пиратство - Авторское право 260 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 273 1
Человеческий фактор 169 1
Спам - Spam 181 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 1
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Создано именных указателей - 50277.
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