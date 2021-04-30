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Правительство и губернатор Забайкальского края


30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 2
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 3
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» 1
29.12.2016 ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
13.05.2016 «Ростелеком» в Забайкалье открыл Центр обработки данных в рамках проекта «Безопасный город» 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
14.07.2015 МТС: Дальневосточники стали чаще покупать дорогие смартфоны 1
14.05.2015 «Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 4
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
17.02.2015 МТС назначила коммерческого директора по фиксированному бизнесу на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 2
10.11.2014 Администрация Читы подключает к СЭД «Дело» новых пользователей 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 2
01.07.2014 МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
17.02.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в мэрии Читы 1
13.01.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: декабрь 2013 2
07.10.2013 «Ростелеком» подключил по технологиям GPON и ETTH 450 тыс. жителей Сибири 1
04.02.2013 В Следственном управлении Белгородской области запущен в промышленную эксплуатацию АИК «Надзор» 1
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1
16.10.2012 «Ростелеком» открыл единый контакт-центр в Сибири 1
14.05.2012 МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края 1
11.05.2012 «Ростелеком» начал выдачу электронных подписей во всех регионах Сибири 1
16.12.2011 Игорь Щёголев рассказал главам регионов о приоритетах в построении электронного правительства 1
15.12.2011 В Чите открылся МФЦ по предоставлению госуслуг 1
12.09.2011 Телемедицина пришла в забайкальскую больницу 1
28.07.2011 «Большая тройка» обеспечит связью около 100 отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
21.04.2011 Операторы «Большой тройки» готовы обеспечить связью трассу «Амур» к 1 октября 2011 г. 1
15.09.2010 «Почта России» расширяет географию продаж мобильных телефонов 1
25.02.2010 Школам Сибири не понравились условия Microsoft и Adobe 1
22.08.2008 «Синтерра» расширила пропускную способность линии Новосибирск-Хабаровск 1

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Правительство и губернатор Забайкальского края упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 3
Microsoft Corporation 11226 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Samsung Electronics 5749 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
Sony 2438 1
HTC Corporation 1203 1
Ростелеком - Бурятский филиал 11 1
Синтерра - Synterra 573 1
Офис-док - Office Doc 55 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Россети ПАО 168 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Правительство РФ 2209 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Правительство Москвы 653 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Правительство Нижегородской области 28 3
Правительство Саратовской области 17 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
Президент Российской Федерации 1443 3
Правительство Самарской области 48 3
Администрация Смоленской области 19 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Правительство Сахалинской области 19 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 49 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство Республики Башкортостан 17 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Администрация Ленинградской области 13 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Администрация Липецкой области 12 2
Правительство Хабаровского края 15 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Правительство Удмуртской Республики 6 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Правительство Камчатского края - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 2 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Безопасный город 348 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Умные платформы 500 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 3
ЭОС Дело СЭД 626 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Samsung E - серия телефонов 8 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 4 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 25 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 23 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Google Android 10752 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Носков Константин 202 1
Кравцов Роман 77 1
Осипов Александр 22 1
Здаров Андрей 15 1
Кудрявцев Максим 37 1
Колесник Андрей 16 1
Сысоева Евгения 7 1
Меринов Алексей 1 1
Бутырский Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - Забайкальский край 356 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 7
Россия - Республика Бурятия 287 6
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 5
Россия - Ставропольский край 464 5
Россия - Республика Мордовия 392 4
Россия - Иркутская область 551 4
Россия - Липецкая область 294 4
Россия - Краснодарский край 921 4
Россия - Амурская область 321 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 3
Россия - Республика Алтай 690 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - Республика Крым 626 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Хабаровский край 420 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 3
Россия - Сахалинская область 435 3
Россия - Волгоградская область 402 3
Россия - Смоленская область 232 3
Россия - Орловская область 135 3
Россия - Свердловская область 811 3
Россия - Омская область 387 3
Россия - Самарская область 568 3
Россия - Нижегородская область 747 3
Россия - Кемеровская область 474 3
Россия - Саратовская область 347 2
Земля - планета Солнечной системы 889 2
Россия - Оренбургская область 295 2
Россия - Красноярский край 671 2
Россия - Тверская область 250 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Чита 201 2
Федеральное законодательство 254 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Великая Отечественная война 124 1
Региональное законодательство 45 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Антимонопольный комплаенс 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия Мордовии 2 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771386, в очереди разбора - 675068.
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