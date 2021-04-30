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Правительство и губернатор Забайкальского края
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Публикаций - 37, упоминаний - 46
Правительство и губернатор Забайкальского края упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
|Россети ПАО 168 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
|Носков Константин 202 1
|Кравцов Роман 77 1
|Осипов Александр 22 1
|Здаров Андрей 15 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Колесник Андрей 16 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Меринов Алексей 1 1
|Бутырский Александр 1 1
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771386, в очереди разбора - 675068.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771386, в очереди разбора - 675068.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru