Правительство и губернатор Забайкальского края

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ТТК подготовил сеть Сибири и части Дальнего Востока к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1

МТС назначила коммерческого директора по фиксированному бизнесу на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1

МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 1

Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 1

МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья 1

МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края 1

Игорь Щёголев рассказал главам регионов о приоритетах в построении электронного правительства 1

В Чите открылся МФЦ по предоставлению госуслуг 1

Телемедицина пришла в забайкальскую больницу 1