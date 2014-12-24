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Открытие ФК
Ханты-Мансийский банк



24.12.2014 Давид Мартиросов - Благодаря аутсорсингу, мы экономим на обслуживании терминальной сети 60% расходов
04.12.2014 «Ханты-Мансийский Банк Открытие» интегрировал интернет-банк с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
05.11.2014 Ханты-Мансийский банк приступил к выпуску универсальной электронной карты
03.09.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил сервис геолокации банкоматов
28.07.2014 «Ханты-Мансийский банк» запустил «Мобильный банкинг» для Android
02.06.2014 К системе «Юнистрим» подключился «Ханты-Мансийский банк»
16.05.2014 «Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100
14.02.2014 Подключить сервис 3D-Secure теперь можно в банкоматах «Ханты-Мансийского банка»
30.01.2014 «Ханты-Мансийский банк» повысил безопасность операций в интернете
13.08.2013 «Ханты-Мансийский банк» оснастил «Web-банкинг» технологией одноразовых паролей
19.07.2013 «Ханты-Мансийский банк» открыл свою страницу в соцсети «ВКонтакте»
04.06.2013 Inpas поставит POS-терминалы и PIN-пады «Ханты-Мансийскому банку»
16.04.2013 «Номос-Банк», банк «Открытие» и «Ханты-Мансийский банк» объединили банкоматные сети по всей России
12.03.2013 «Ханты-Мансийский банк» расширил возможности системы онлайн-платежей: денежные переводы через Migom, Contact и «Лидер»
05.02.2013 «Ханты-Мансийский банк» развивает услуги по переводу денежных средств с карты на карту
28.01.2013 «Ханты-Мансийский банк» присоединился к программе «Универсальная электронная карта»
26.12.2012 «Ханты-Мансийский банк» запустил новые услуги онлайн-переводов
15.11.2012 «Инпас» поставит «Ханты-Мансийскому банку» около 2 тыс. POS-терминалов
05.10.2012 «Ханты-Мансийский банк» пополнил функционал «Web-банкинга» услугой «Платеж на свободные реквизиты»
25.09.2012 Вклады «Ханты-Мансийского банка» теперь можно оформить через интернет
31.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» предложил своим клиентам систему онлайн-платежей
16.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» расширил функциональность «WEB-банкинга»
03.08.2012 «Ханты-Мансийский банк» и HandyBank запускают систему онлайн-платежей
22.03.2012 «Номос-Банк» передаёт шесть подразделений в УрФО «Ханты-Мансийскому банку»
01.03.2012 «Номос-Банк» и «Ханты-Мансийский банк» объединили свои банкоматные сети
24.02.2012 «Ханты-Мансийский Банк» в 2011 г. потратил на ИТ свыше 131 млн руб.
30.01.2012 «Ханты-Мансийский банк» открыл новый универсальный офис в Шадринске
20.12.2011 «Ханты-Мансийский банк» установил свой тысячный платежный терминал
09.12.2011 Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно через банкоматы «Ханты-Мансийского банка»
03.08.2011 «Ханты-Мансийский банк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами на базе Neoflex Reporting
24.11.2010 «Инпас» поставила 4-тысячный POS-терминал VeriFone для «Ханты-Мансийского Банка»
23.03.2009 «Неофлекс» построил хранилище данных для «Ханты-Мансийского банка»
06.08.2008 «Ханты-Мансийский банк» установил информационно-платежные киоски
30.03.2007 «Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов

Публикаций - 85, упоминаний - 159

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Золотая Корона 339 1
ВТБ24 622 14
РСХБ - Россельхозбанк 199 3
Qiwi 795 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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