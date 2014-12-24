Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытие ФК
Ханты-Мансийский банк
Публикаций - 85, упоминаний - 159
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 6
|ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
|МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
|Золотая Корона 339 1
|ВТБ24 622 14
|РСХБ - Россельхозбанк 199 3
|Qiwi 795 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 125 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru