Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Публикаций - 36, упоминаний - 60
Госуслуги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
|Cisco Systems 2069 2
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|1С 3799 2
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
|ФОРС - Центр разработки 181 1
|Парус 206 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
|Крок 1223 1
|Google LLC 7198 1
|VK - Mail.ru Group 2490 1
|Ренессанс Страхование 52 3
|Максима Лигал - Maxima Legal 5 3
|Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
|Пепеляев Групп 25 2
|Stada 16 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Миронович Филипп 7 3
|Теличева Наталья 125 3
|Паперный Евгений 11 3
|Петухов Максим 8 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Захаров Алексей 35 3
|Поликарпов Александр 3 3
|Али Максим 5 3
|Глушков Иван 9 3
|Паршин Максим 142 2
|Макаров Владимир 52 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Данилин Александр 12 1
|Суслов Константин 19 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Круглов Максим 25 1
|Гусев Александр 26 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Путин Владимир 1831 1
|Толокольников Александр 2 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Могильников Алексей 1 1
|Агеев Виктор 1 1
|Савочкин Кирилл 1 1
|Курапеев Дмитрий 4 1
|Когай Евгений 9 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Петренко Николай 6 1
|Погонин Алексей 5 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Усманов Артур 24 1
|Семенов Алексей 67 1
|Скляр Алексей 49 1
|Фишер Андрей 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru