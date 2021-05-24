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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 6
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 4
15.03.2021 До конца 2021 г. любой россиянин сможет записаться в поликлинику и вызвать врача на дом через смартфон 6
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде 4
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение 2
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 3
25.11.2020 «Смарт дельта системс» представила промежуточные результаты реализации ЕГИСЗ в Тульской области 1
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
13.08.2020 ИСИЭЗ ВШЭ опубликовал данные об уровне цифровизации российского здравоохранения 1
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
01.03.2019 «Техносерв Cloud» защитил данные пациентов медицинского стартапа «Мое здоровье» 3
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 2
07.06.2018 Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет 2
07.06.2018 «Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома 2
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 1
10.04.2018 Единый портал госуслуг получил крупное обновление 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.12.2017 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
21.07.2017 На портале госуслуг появилась возможность вызвать врача на дом 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 60

Госуслуги упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Cisco Systems 2069 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
3799 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Парус 206 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Крок 1223 1
Google LLC 7198 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Ренессанс Страхование 52 3
Максима Лигал - Maxima Legal 5 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
Пепеляев Групп 25 2
Stada 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
Правительство РФ 2209 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Администрация Курской области 13 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Самарской области 48 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 8
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
IBM Watson 105 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
VK - Mail.ru Дети 7 4
VK - Mail.ru Здоровье 17 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 3
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 3
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЭОС Дело СЭД 626 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 1
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 7 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Google Android 10752 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Apple iOS 5742 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 1
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 1
Чернышенко Дмитрий 234 4
Миронович Филипп 7 3
Теличева Наталья 125 3
Паперный Евгений 11 3
Петухов Максим 8 3
Андрейчук Юрий 6 3
Захаров Алексей 35 3
Поликарпов Александр 3 3
Али Максим 5 3
Глушков Иван 9 3
Паршин Максим 142 2
Макаров Владимир 52 2
Гайдуков Алексей 24 2
Скворцова Вероника 51 2
Данилин Александр 12 1
Суслов Константин 19 1
Вахрушев Илья 7 1
Круглов Максим 25 1
Гусев Александр 26 1
Кабанцов Александр 3 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Путин Владимир 1831 1
Толокольников Александр 2 1
Мишустин Михаил 302 1
Могильников Алексей 1 1
Агеев Виктор 1 1
Савочкин Кирилл 1 1
Курапеев Дмитрий 4 1
Когай Евгений 9 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Петренко Николай 6 1
Погонин Алексей 5 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Усманов Артур 24 1
Семенов Алексей 67 1
Скляр Алексей 49 1
Фишер Андрей 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 5
Россия - Ростовская область 869 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Волгоградская область 402 2
Россия - Курская область 342 2
Россия - Красноярский край 671 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 172 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
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Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Сахалинская область 435 1
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Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 3
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
Образование в России 348 2
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
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Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
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ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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